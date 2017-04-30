المتحدّث باسم الحشد الشعبي: تحرير 10 قرى قرب الموصل

الوقت- اعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير يارالله عن استعادة مناطق جديدة في غرب الموصل، فيما أوضح المتحدث باسم الحشد الشعبي أن القوات حررت 10 قرى في المنطقة حتى الآن.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية استعادة مناطق جديدة في غرب الموصل وتكبيد تنظيم داعش خسائر بالأرواح والمعدات.

وقال قائد عمليات "قادمون يا نينوى" الفريق الركن عبد الأمير يارالله في بيان إن قطعات الحشد الشعبي استعادت قرى تويمين وبوثة المشيرفة وأم الشتان غرب قضاء تل عبطة، في إطار عملياته في منطقة الحضر.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم الحشد الشعبي علي الحسيني أن القوات حررت 10 قرى في المنطقة حتى الآن.

ولفت الحسيني إلى أن هذه العملية تهدف إلى تضييق الخناق على التنظيم وقطع خطوط امداده من سورية إلى مناطق لا تزال تخضع لسيطرته تابعة لمحافظة نينوى.

يشار إلى أن قوات الشرطة الاتحادية استأنفت السبت عملياتها في مدينة الموصل القديمة.