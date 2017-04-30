ما هي أضرار كتمان العطس ؟

الوقت- أكد الطبيب "مايكل بنجر" المختص في أمراض الأنف والأذن والحنجرة، بأن العطاس يختلف من حيث القوة ولكن في بعض الأحيان يمكن للعطسة القوية أن تنفخ الهواء من الأنف بسرعة 500 ميل في الساعة، لذلك يعتبر من الخطير جداً إعادة توجيه هذه القوة إلى الداخل.

وفي هذا السياق، ينصح الأطباء بعدم كتم العطاس لأي سبب من الأسباب لأنها تؤدي إلى مخاطر عديدة قد تصل إلى تهشم الحنجرة أو الإصابة بالشلل في العصب الوجهي، أو رضوض في الحجاب الحاجز، انفجار الأوعية الدموية الموجودة في بياض العين.

وقد تسبب قوة الهواء المضغوط في بعض الأحيان إلى تمزق في غشاء طبلة الأذن أو حصول أذية كبيرة في الأذن الداخلية (فقدان حاسة السمع)، وإلى انفجار الأوعية الدموية في الدماغ أو حدوث تمزق فيها بسبب الارتفاع الآني لضغط الدم، وأيضاً يسبب في أحيان كثيرة صداع شديد أو حتى سكتة دماغية.