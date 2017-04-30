ماذا قال ترامب للإعلام الأمريكي بعد مرور 100 يوم على توليه الرئاسة

الوقت- وجه دونالد ترامب الرئيس الأمريكي اليوم الاحد انتقادات لاذعة لوسائل الإعلام الأمريكية في لقاء حاشد مع أنصاره بمناسبة مرور مئة يوم على توليه الرئاسة.

وبحسب ما نقلة شبكة "سي ان ان" الاخبارية قال ترامب لمؤيديه إنه يحافظ على "تعهداته الواحد تلو الآخر"، وهون من شأن الصحفيين "الذين لا صلة لهم بالواقع"، وقرر ترامب التخلي عن تقليد عشاء المراسلين الصحفيين في البيت الأبيض، ليصبح أول رئيس أمريكي يتغيب عن اللقاء مع الصحافة منذ رونالد ريغان عام 1981.

وفي لقاء حاشد لمؤيديه في هاريسبرغ، قال ترامب إن وسائل الإعلام يجب أن تحصل على "درجة رسوب كبيرة" بشأن تغطية إنجازاته في المئة يوم الأولى له كرئيس للولايات المتحدة. وأضاف أنه "سعيد أن يكون على بعد أكثر مئة ميل من واشنطن".

وقال ساخرا إن "مجموعة كبيرة من ممثلي هوليوود ووسائل الإعلام يواسون أنفسهم بشأن عشاء المراسلين الذي سيكون مملا للغاية"، وفي الإشارة إلى تعهداته الانتخابية، قال ترامب إن الأيام المئة الأولى كانت "مثيرة وناجحة للغاية".

وقال ترامب إنه "يفي بوعوده في كل يوم"، بإعادة الوظائف في مجال الصناعة للولايات المتحدة وإنهاء مايعرف باسم "حرب الفحم".

واختتم ترامب حديثة بتوجيه النقد لإدارة الرئيس السابق باراك أوباما قائلا إنها "سببت لنا الفوضى"، مؤكدا أنه "مستعد للمعارك الضخمة القادمة وأنه سيفوز في كل الحالات".