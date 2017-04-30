آية الله خامنئي: الشعب الإيراني هو الذي أبعد شبح الحرب عن البلاد

الوقت- قال قائد الثورة الاسلامية آية الله السيد علي خامنئي ان تواجد الشعب في الساحة هو الذي أبعد شبح الحرب عن البلاد.

وقال سماحة القائد لدى استقباله اليوم الاحد آلاف العمال من انحاء البلاد بمنسابة عيد العمال ان الاعداء يهابون الشعب الايراني بكل معنى الكلمة، مضيفا: اذا كنتم ترون بأن الاعداء الوقحين والمتغطرسين يتجنبون المواجهة الصلبة مع الجمهورية الاسلامية فهذا سببه تواجد الشعب في الساحات، انهم يخافون من الشعب الايراني بكل معنى الكلمة وهذا ليس تحليلا بل حقيقة مستدلة ومسلم بها فعندما يحضر الشعب في الساحة يصبح العدو الذي ينوي مقاتلة هذا النظام مرغما على التراجع وعدم التعدي.

واكد قائد الثورة أن البلاد لن تستطيع الوصول الى تنظيم شؤونها بشكل جيد بدون العمل الجهادي والثوري الدؤوب، وشدد القائد الخامنئي خلال كلمته بأنّ الانسان الثوري هو الّذي يختصر الطرق أمام الناس، وهو الذي يختلق الأفكار من أجل مصلحتهم.

وتابع قائد الثورة الاسلامية منوهًا الى أن الشعب يعرف أن نظام الجمهورية الاسلامية يسعى لتحقيق العزة والأمن والتطوّر لهم، وأردف:"لقد قطع النظام الاسلامي يد العدو عن البلاد، وهذا ليس بالأمر الصغير، هذا حقا عمل عظيم".

واعتبر قائد الثورة الاسلامية أن عامل عماد الاقتصاد هو مدعاة فخر واعتزاز في البلاد، وعلى هذا الأساس فقد شدد الامام الخامنئي على اهمية الأمن المعيشي والوظيفي للعامل واعتبرها مسئلة مهمة.