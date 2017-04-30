بيونغ يانغ تتوعّد الكيان الإسرائيلي بعقاب "بلا رحمة"؟

الوقت- توعّدت بيونغ يانغ، مساء السبت، بمعاقبة الكيان الإسرائيلي بلا رحمة وبعقوبة مضاعفة ألف مرة على ما رأت أنه "إيذاء لكرامة القيادة العليا" لبيونغ يانغ.

وفي تعليق نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية (الوكالة الرسمية) صرّح المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية: في 25 أبريل، قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجدور ليبرمان خلال مقابلة إعلامية "إن إسرائيل تتأثر بشكل مباشر بالمواجهة بين كوريا الشمالية والولايات المتحدة"، وتجرأ ليبرمان على جرح كرامة القيادة العليا لكوريا الشمالية.

وتابع المتحدث: إن الإرادة الصامدة وروح جنود الجيش وشعب كوريا الشمالية، تعطي عقابا بلا رحمة ومضاعفا ألف مرة لأي أحد يجرؤ على إيذاء كرامة قيادتهم العليا، واصفا التصريحات المشار إليها بأنها طائشة وسلوك دنيء وخبيث وتحدٍ خطير لكوريا الشمالية.

وفي وقت سابق صرّح ليبرمان خلال مقابلة إعلامية، الأسبوع الماضي، حول تأثر بلاده بالتوتر بين واشنطن وبيونغ يانغ على خلفية البرنامج النووي والصاروخي للأخيرة ـ بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم يونج أون يقوض الاستقرار العالمي، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.

تجارب صاروخية لكوريا الشمالية

وأضاف المتحدث الكوري متوعدا الاحتلال: إن إسرائيل هي الحائز غير القانوني الوحيد للأسلحة النووية في الشرق الأوسط تحت رعاية الولايات المتحدة، ولكنها تصيح بشأن التهديد النووي لكوريا الشمالية وتشهّر به كلما سنحت الفرصة، وهذه هي الحيلة للهروب من استنكار العالم ولعنته لإسرائيل كمعكِّرة للسلام في الشرق الأوسط ومحتلة للأراضي العربية ومرتكبة لجرائم ضد الإنسانية.

بيونغ يانغ تدعم كفاح الشعب الفلسطيني واستقرار سوريا

وتابع المتحدث باسم الخارجية الكورية، أن بلاده انطلاقا من موقفها القائم على مبادئ تقدير الاستقلال والعدالة والسلام، تدعم بشكل كامل كفاح الشعب الفلسطيني لتحقيق حقوقه المشروعة التي تتضمن استعادة الأراضي المحتلة وتأسيس دولة مستقلة عاصمتها القدس، وكفاح الشعوب السورية والعربية الأخرى في الشرق الأوسط لحماية سيادتهم واستقرارهم وسلامهم.

واستطرد المتحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية أن السبب الجذري للموقف الخطير في شبه الجزيرة الكورية هو السياسة العدائية التي تزداد سوءا من جانب الولايات المتحدة تجاه كوريا الشمالية والتهديدات النووية والعقوبات والضغط غير المتوقفين قرن بعد قرن، على حد تعبيره.

وأشار الى أن امتلاك بلاده أسلحة نووية "هو الممارسة المشروعة لحقها المبرر بالدفاع عن نفسها لمواجهة التحركات الاستفزازية من جانب الولايات المتحدة ، والقوة النووية لكوريا الشمالية هي سيف العدالة العزيز الذي يدافع بحزم عن السلام في شبه الجزيرة الكورية وفي المنطقة".