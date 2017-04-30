10 حيوانات عادت للظهور بعد أن ظن العلماء أنها انقرضت +صور

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  الأحد 4 شعبان 1438
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الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

10 حيوانات عادت للظهور بعد أن ظن العلماء أنها انقرضت +صور

الأحد 4 شعبان 1438
 
 
 
 
 
10 حيوانات عادت للظهور بعد أن ظن العلماء أنها انقرضت +صور

قرد الترسير القزم

الوقت- كثيرة هي الأحداث الغريبة التي تفاجأنا بها الطبيعة يوما بعد يوم، وإنه لأمر رائع أن يكتشف العلماء مجموعة من الحيوانات التي ظنوها منقرضة لتظهر للعيان من جديد...
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الوقت- كثيرة هي الأحداث الغريبة التي تفاجأنا بها الطبيعة يوما بعد يوم، وإنه لأمر رائع أن يكتشف العلماء مجموعة من الحيوانات التي ظنوها منقرضة لتظهر للعيان من جديد، ولكن للأسف الشديد ما زال بعضها مهددا بالإنقراض، رغم كل الحملات الإعلامية لحمايتها وعدم اصطيادها.

وفي هذا التقرير سنتعرف على 10 حيوانات ظن العلماء أنها انقرضت إلا أنها ظهرت من جديد وهي:

بوسوم الجبال القزم

هو حيوان شجري جرابي يبلغ وزنه 10 غرامات عثر على هذا الحيوان في استراليا في العام 1966، بعد أن كان العلماء يظنون بأن هذا الحيوان قد انقرض منذ زمن بعيد لأنه لم يكن هناك أي دليل على وجوده سوى البقايا المتحجرة.

ومع العثور عليه من جديد بدأ العلماء يبحثون عن أماكن وجوده واكتشفو أنه يعيش في ثلاث مناطق مختلفة في جنوب استراليا.

 
بوسوم الجبال القزم
بوسوم الجبال القزم
 
خفاش غينيا الجديدة
خفاش غينيا الجديدة

خفاش غينيا الجديدة

يتميز هذا الخفاش بأذنيه الكبيرتين وكان يعتقد، واعتقد بأنه انقرض لأنه لم يرى منذ عام 1890 لكنه عثر عليه عن طريق الصدفة خلال رحلة بحثية في العام 2012، واستغرق تحديد نوعه حوالي السنتين لأنه لم يرى سوى مرة واحدة في العام 1890 وما دل العلماء عليه هو تميزه بأذنين كبيرتين، لكن جنسه يبقى غامضا إلى حد كبير بالنسبة للعماء ومن غير المعروف حتى الآن نمط البيئة التي يعيش فيها.

أفعى الليل
أفعى الليل

أفعى الليل

اكتشفت مجددا أفعى التي أعتقد أنها انقرضت في جزيرة كالاريونا البركانية والتي لايمكن الوصول إليها إلا بمساعدة من الجيش المكسيكي، تلائمت هذه الأفعى مع محيطها المكون من حجارة بركانية واتخذت مثل ألوانها الفاتحة مع أنها كانت تعرف بألوانها الداكنة البني والأسود.

وثق وجودها لأول مرة عام 1936 ولم تظهر منذ ذلك الحين لهذا شكك بعض العلماء بوجودها بالأساس لهذا قرروا إزالتها من سجلات التوثيق، إلا أن العلماء عادو واكتشفوا وجودها في العام 2013م .

طائر النوء البرمودي
طائر النوء البرمودي

طائر النوء البرمودي

هو طائر يعيش في جزيرة برمودا ويعرف أيضا باسم االكاهو، كان يعتقد أنه انقرض قبل أن يكتشف مجددا عام 1951 بعد ثلاثمئة عام على مشاهدته أخر مرة، عثر على 18 زوجا من هذا الطائر البحري الليلي الذي يعشش على اليابسة وقد بذلت جهود كبيرة للحغاظ عليه منذ إعادة اكتشافه .

قرد الترسير القزم
قرد الترسير القزم

قرد الترسير القزم

لا يتجاوز حجمه 56 غراما فقط، ويمتاز بعينين كبيرتين تمكناه من الرؤيا في الليل، وتتواصل هذه الحيوانات فيما بينها عبر الترددات فوق الصوتية، شوهد أخر فرد منه عام 1920 واعتقد أنه انقرض ليعود ويظهر من جديد في العام 2008 بعد ثماني سنوات من البحث.

العظاءات المرعبة
العظائات المرعبة

الغظائات المرعبة

تلقب بتريكس السحالي نسبة للديناصو تريكس وما أكسبها صفة المرعبة هو أسنانها الطويلة الحادة، كما أنها تستخدم لسانها لافتراس الحشرات الأصغر المنتشرة في بيئتها، ولم تشهد سوى في جزر الصنوبر الفرنسية وقد تم إعلان انقراضها لأنه لم يشهد أي كائن حي منها منذ أوائل التسعينيات.

حشرة جزيرة لورد هاو العصوية
حشرة جزيرة لورد هاو العصوية

حشرة جزيرة لورد هاو

تعرف هذه الحشرة العصوية الضخمة بلقب كركدن البحر ويمكن أن يصل طولها إلى 15 سنتيمتر، وأعلن عن انقراضها رسميا عام 1960 قبل أن يعثر عليها مجددا في جزيرة لورد هاو المحاذية لشاطئ استراليا في العام 2001وكان يعتقد أن السر وراء انقراضها هو تسرب قوارض سوداء إلى الجزيرة بعد حادثة غرق سفينة.

وفي عام 2004 اكتشفت مجموعة استكشافية 24 حشرة عصوية على شجرة ارتفاعها 152 مترا ويوجد منها الأن حوالي 5000 في حديقة ملبورن في استراليا.

الخنزير التشيكوي
الخنزير التشيكوي

الخنزير التشيكوي

اكتشف هذا الحيوان في منطقة غراند تشيكو الممتدة على طول قارة أمريكا الجنوبية، ويعيش في بيئة جافة قاسية وكان يعتقد أنه انقرض، حيث ان العلماء لم يعثروا إلا على بقايا متحجرة منه حتى عام 1975

يتنقل هذا الخنزير في مجموعات مكونة من عشرة أفراد، وحين يشعر بالخوف يهرب وتبدأ الغدد الموجودة في ظهره برش مادة قوية الرائحة يعتقد أنها تدل باقي أفراد القطيع على أماكن تواجدها أثناء الهرب.

طائر التاهاكي
طائر التاهاكي

طائر التاهاكي

يعيش التاهاكي في نيوزيلاندا وينتمي لفصيلة الطيور لكنه لايطير طائر، طوله لا يتعدى 63 سم، له منقار أحمر وريش أرجواني براق، وظن العلماء أنه انقرض عام 1898 بسبب انتشار الصيد وتعرض أماكنه للأذى.

في مرحلة ما كان منتشرا في جميع أنحاء نيوزيلاندا لكن وجوده بدأ ينحسر ليظهر مجددا عام 1948 في جبال تقع في الجهة الجنوبية من جزيرة نيوزيلاندا.

سمكة الكهوف الشوكية
سمكة الكهوف الشوكية

سمكة الكهوف الشوكية

ظلت هذه الأسماك بعيدة عن الأنظار لمدة 65 مليون سنة وأعيد اكتشافها عام 1938 بعد أن اصطادها قارب في نهر جنوب افريقيا، ولم يكن يوجد أي دليل عليها سوى بقاياها المتحجرة إلا أن اصطادها الصيادون الأندوسيون لتكتشف من جديد، وتعيش الان أسماك الكهوف الشوكية في العديد من بحار افريقيا وفي السواحل الشرقية لها.

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