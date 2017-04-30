10 حيوانات عادت للظهور بعد أن ظن العلماء أنها انقرضت +صور

الوقت- كثيرة هي الأحداث الغريبة التي تفاجأنا بها الطبيعة يوما بعد يوم، وإنه لأمر رائع أن يكتشف العلماء مجموعة من الحيوانات التي ظنوها منقرضة لتظهر للعيان من جديد، ولكن للأسف الشديد ما زال بعضها مهددا بالإنقراض، رغم كل الحملات الإعلامية لحمايتها وعدم اصطيادها.

وفي هذا التقرير سنتعرف على 10 حيوانات ظن العلماء أنها انقرضت إلا أنها ظهرت من جديد وهي:

بوسوم الجبال القزم

هو حيوان شجري جرابي يبلغ وزنه 10 غرامات عثر على هذا الحيوان في استراليا في العام 1966، بعد أن كان العلماء يظنون بأن هذا الحيوان قد انقرض منذ زمن بعيد لأنه لم يكن هناك أي دليل على وجوده سوى البقايا المتحجرة.

ومع العثور عليه من جديد بدأ العلماء يبحثون عن أماكن وجوده واكتشفو أنه يعيش في ثلاث مناطق مختلفة في جنوب استراليا.

بوسوم الجبال القزم

خفاش غينيا الجديدة

خفاش غينيا الجديدة

يتميز هذا الخفاش بأذنيه الكبيرتين وكان يعتقد، واعتقد بأنه انقرض لأنه لم يرى منذ عام 1890 لكنه عثر عليه عن طريق الصدفة خلال رحلة بحثية في العام 2012، واستغرق تحديد نوعه حوالي السنتين لأنه لم يرى سوى مرة واحدة في العام 1890 وما دل العلماء عليه هو تميزه بأذنين كبيرتين، لكن جنسه يبقى غامضا إلى حد كبير بالنسبة للعماء ومن غير المعروف حتى الآن نمط البيئة التي يعيش فيها.

أفعى الليل

أفعى الليل

اكتشفت مجددا أفعى التي أعتقد أنها انقرضت في جزيرة كالاريونا البركانية والتي لايمكن الوصول إليها إلا بمساعدة من الجيش المكسيكي، تلائمت هذه الأفعى مع محيطها المكون من حجارة بركانية واتخذت مثل ألوانها الفاتحة مع أنها كانت تعرف بألوانها الداكنة البني والأسود.

وثق وجودها لأول مرة عام 1936 ولم تظهر منذ ذلك الحين لهذا شكك بعض العلماء بوجودها بالأساس لهذا قرروا إزالتها من سجلات التوثيق، إلا أن العلماء عادو واكتشفوا وجودها في العام 2013م .

طائر النوء البرمودي

طائر النوء البرمودي

هو طائر يعيش في جزيرة برمودا ويعرف أيضا باسم االكاهو، كان يعتقد أنه انقرض قبل أن يكتشف مجددا عام 1951 بعد ثلاثمئة عام على مشاهدته أخر مرة، عثر على 18 زوجا من هذا الطائر البحري الليلي الذي يعشش على اليابسة وقد بذلت جهود كبيرة للحغاظ عليه منذ إعادة اكتشافه .

قرد الترسير القزم

قرد الترسير القزم

لا يتجاوز حجمه 56 غراما فقط، ويمتاز بعينين كبيرتين تمكناه من الرؤيا في الليل، وتتواصل هذه الحيوانات فيما بينها عبر الترددات فوق الصوتية، شوهد أخر فرد منه عام 1920 واعتقد أنه انقرض ليعود ويظهر من جديد في العام 2008 بعد ثماني سنوات من البحث.

العظائات المرعبة

الغظائات المرعبة

تلقب بتريكس السحالي نسبة للديناصو تريكس وما أكسبها صفة المرعبة هو أسنانها الطويلة الحادة، كما أنها تستخدم لسانها لافتراس الحشرات الأصغر المنتشرة في بيئتها، ولم تشهد سوى في جزر الصنوبر الفرنسية وقد تم إعلان انقراضها لأنه لم يشهد أي كائن حي منها منذ أوائل التسعينيات.

حشرة جزيرة لورد هاو العصوية

حشرة جزيرة لورد هاو

تعرف هذه الحشرة العصوية الضخمة بلقب كركدن البحر ويمكن أن يصل طولها إلى 15 سنتيمتر، وأعلن عن انقراضها رسميا عام 1960 قبل أن يعثر عليها مجددا في جزيرة لورد هاو المحاذية لشاطئ استراليا في العام 2001وكان يعتقد أن السر وراء انقراضها هو تسرب قوارض سوداء إلى الجزيرة بعد حادثة غرق سفينة.

وفي عام 2004 اكتشفت مجموعة استكشافية 24 حشرة عصوية على شجرة ارتفاعها 152 مترا ويوجد منها الأن حوالي 5000 في حديقة ملبورن في استراليا.

الخنزير التشيكوي

الخنزير التشيكوي

اكتشف هذا الحيوان في منطقة غراند تشيكو الممتدة على طول قارة أمريكا الجنوبية، ويعيش في بيئة جافة قاسية وكان يعتقد أنه انقرض، حيث ان العلماء لم يعثروا إلا على بقايا متحجرة منه حتى عام 1975

يتنقل هذا الخنزير في مجموعات مكونة من عشرة أفراد، وحين يشعر بالخوف يهرب وتبدأ الغدد الموجودة في ظهره برش مادة قوية الرائحة يعتقد أنها تدل باقي أفراد القطيع على أماكن تواجدها أثناء الهرب.

طائر التاهاكي

طائر التاهاكي

يعيش التاهاكي في نيوزيلاندا وينتمي لفصيلة الطيور لكنه لايطير طائر، طوله لا يتعدى 63 سم، له منقار أحمر وريش أرجواني براق، وظن العلماء أنه انقرض عام 1898 بسبب انتشار الصيد وتعرض أماكنه للأذى.

في مرحلة ما كان منتشرا في جميع أنحاء نيوزيلاندا لكن وجوده بدأ ينحسر ليظهر مجددا عام 1948 في جبال تقع في الجهة الجنوبية من جزيرة نيوزيلاندا.

سمكة الكهوف الشوكية

سمكة الكهوف الشوكية

ظلت هذه الأسماك بعيدة عن الأنظار لمدة 65 مليون سنة وأعيد اكتشافها عام 1938 بعد أن اصطادها قارب في نهر جنوب افريقيا، ولم يكن يوجد أي دليل عليها سوى بقاياها المتحجرة إلا أن اصطادها الصيادون الأندوسيون لتكتشف من جديد، وتعيش الان أسماك الكهوف الشوكية في العديد من بحار افريقيا وفي السواحل الشرقية لها.