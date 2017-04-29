روسیا تحذر أمريكا من القيام بخطوات "هجومية متهورة"

الوقت- حذرت الخارجية الروسية، السبت، الادارة الامريكية من القيام بخطوات هجومية متهورة ، والالتفاف على مجلس الأمن الدولي، بعد نشر الدرع الصاروخية في بعض الدول الاوروبية.

وقالت الخارجية الروسية، في معرض ردها على تقرير لواشنطن حول تقيد الدول باتفاقات الرقابة على التسلح، "ان امتلاك واشنطن مظلة الدفاع المضاد للأهداف الجوية قد يوهم الرؤوس الأمريكية بحتمية إفلاتها من العقاب ويثير لديها شهوة القيام بخطوات خطرة إضافية لتسوية القضايا الدولية والإقليمية، والإقدام على توجيه الضربات من قبيل تلك التي استهدفت الشعيرات".

وأضافت موسكو أن نشر واشنطن عناصر درعها الصاروخية ومنظومات "توماهوك" في بولندا، يعد انتهاكا فظا لمعاهدة نزع الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى في أوروبا التي أبرمتها مع موسكو، وقالت"ما انفكت واشنطن في غضون سنوات تتجاهل المخاوف الروسية الجدية تجاه مدى تنفيذ الجانب الأمريكي بنود معاهدة الحد من الصواريخ المذكورة في أوروبا، فيما تستمر هي في كيل الاتهامات الواهية لموسكو بخرقها المعاهدة".

وتابعت: "لقد أطلقت امريكا حملة دعائية واسعة النطاق تروج من خلالها لمزاعم فحواها أن روسيا تعكف على إنتاج واختبار الصواريخ المجنحة المنشورة على اليابسة، دون أن تبرز ولو دليلا واحدا يعزز ادعاءاتها".

وأعربت الخارجية الروسية في ختام بيانها عن قلق موسكو حيال محاولات المسؤولين الأمريكيين توظيف ادعاءات بلادهم هذه في تسويغ تبني جملة جديدة من العقوبات الغربية ضد روسيا.