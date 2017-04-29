الامارات تشكل "مجلس القوة الناعمة" لتحسين سمعتها

الوقت- أعلن حاكم دبي محمد بن راشد آل مكتوم، السبت، عن تشكيل ما أسماه "مجلس القوة الناعمة "لدولة الإمارات بهدف "تعزيز سمعة الدولة إقليميا وعالميا".

وأضاف بن راشد أن المجلس سيتبع بشكل مباشر لمجلس الوزراء وسيعمل على صياغة منظومة وطنية متكاملة تشمل الجهات الحكومية والخاصة والأهلية لـ"نقل قصة الإمارات للعالم بطريقة جديدة".

ومن أهم أهداف هذا المجلس هو القيام بمراجعة كل التشريعات والسياسات المؤثرة على سمعة دولة الإمارات ورفع إستراتيجية متكاملة لمجلس الوزراء خلال الأشهر القادمة ترسخ سمعة الدولة على المستوى الشعبي في جميع المناطق الإستراتيجية عالميا.

وأكد حاكم دبي أن دولة الإمارات لديها القوة العسكرية والاقتصادية وتستعد لبناء منظومة القوة الناعمة من أجل ترسيخ سمعة عالمية تخدم مصالح الشعب على المدى الطويل، مؤكدا بالقول "الإمارات لها مكانة عظيمة في قلوب ملايين الناس حول العالم ونريد ترسيخ هذه المكانة والوصول بها لمستويات جديدة،ودولة الإمارات تمتلك كل المكونات الاقتصادية والثقافية والحضارية لبناء قوتها الناعمة بشكل أسرع بكثير من غيرها"، وأضاف، أن "مجلس القوة الناعمة سيشكل رافدا جديدا لتنسيق كل الجهود الوطنية للترويج للدولة وبناء دبلوماسيتها الشعبية مع مختلف الشعوب".

وتتعرض دولة الامارات لكثير من الانتقادات كونها تمارس دوراً أكبر من حجمها، وكثيرا ما يتم تسميتها بالدولة المدينة أو أسبطرة، خاصة بعد مشاركتها في العدوان على الشعب اليمني ودعم المسلحين في سوريا.