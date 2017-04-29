مارين لوبان ترد بقسوة على زين الدين زيدان

الوقت- ردت مرشحة اليمين الفرنسي، للانتخابات الرئاسية ، مارين لوبان، السبت، بقسوة على تصريحات نجم الكرة الفرنسية ومدرب فريق ريال مدريد زين الدين زيدان، التي دعا فيها لعدم التصويت لها في جولة الانتخابات الثانية.

وقالت مرشحة انتخابات الرئاسة الفرنسية مارين لوبان: "يمكن الاستماع إلى نصائح اللاعب زين الدين زيدان في مسائل كرة القدم، لكن ليس في مسائل تتعلق بالسياسة".

وكان زيدان الجزائري الاصل دعا الفرنسيين أمس الجمعة، لعدم التصويت في الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية، للوبان، مشيرا إلى أفكارها "الراديكالية التي لن تجلب الخير"، حسب تعبيره.

وسبق لزيدان أن اتخذ موقفا مشابها خلال انتخابات 2002 حين وصل مرشح الجبهة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، وكان في حينه والد مارين لوبان، جان-ماري، معتبرا بأن الجبهة الوطنية "حزب لا يتوافق بتاتا مع القيم الفرنسية"، ورد والد مارين لوبان حينها على زيدان، معتبرا بأنه "تم التلاعب" بالنجم الفرنسي من قبل أشخاص أرادوا الإفادة من شهرته كنجم.