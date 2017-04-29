الاندبندنت: ترامب خطر على السلام العالمي

الوقت- قالت صحيفة الاندبندنت البريطانية اليوم السبت على لسان الكاتب "باتريك كوكبورن" أن الرئيس الامريكي دونالد ترامب يشكل خطر حقيقي على السلام العالمي.

وقالت الصحيفة البريطانية ان ترامب استخدام التهديد باستخدام القوة العسكرية في سوريا وأفغانستان وكوريا الشمالية، حيث احاط بنفسه بعدد من الجنرالات في الوظائف العليا، وكان من الملامح البارزة لـ 100 يوم الأولى لترامب داخل البيت الابيض انه شوه صورة الوفد المرافق له في البيت الابيض.

وقالت الصحيفة أنه وفي الواقع، فإن إدارة ترامب باتت خطرا على السلام العالمي، حيث قادت امريكا سلسلة من الحروب الكارثية في الشرق الأوسط في عهد ما بعد احداث 11 ايلول، و لا يبدو ان ترامب تعلم من أخطاء الماضي.

واستطردت الصحيفة البريطانية بالقول أنه كان العديد من المعلقين الغربيين مبتهجين بالهجوم الصاروخي لترامب في سوريا يوم 7 ابريل الامر الذي فسر على انه بمثابة عودة إلى سياسة الولايات المتحدة التي تطالب برحيل الأسد كجزء من "اتفاق السلام"، لكن رحيل الاسد يعتبر معضلة كبيرة بالنسبة للسوريين العاديين لأنه إذا كان الأسد سيذهب أو يضعف، فهذا يعني أن المستفيد الرئيسي سيكون تنظيم القاعدة وتنظيم "داعش" الارهابي.

وقال الكاتب أن النقطة السلبية الاخرى التي قامت بها ادارة ترامب هي استمرار العلاقات الوثيقة مع دول مثل تركيا والسعودية والتي لها صلات معروفة بالجماعت السلفية الجهادية.