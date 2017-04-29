ترامب يروّج لشراء الأسلحة: يحق للجميع امتلاك السلاح وحمله

الوقت- في كلمة له يوم الجمعة أمام "الجمعية الوطنية للبنادق"، لوبي الأسلحة الفردية الواسع النفوذ في أمريكا، بات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب صديقا ونصيراً حقيقياً لحاملي الأسلحة.

وصرّح ترامب وسط هتافات الحشد في أتلانتا بولاية جورجيا: بصفتي رئيسكم، لن أمس إطلاقاً وأبداً بحق الناس في الاحتفاظ بأسلحة وحملها، مضيفاً أن الحرية ليست هبة من الحكومة. الحرية هبة من الله.

يذكر أن هذه الجمعية كانت من أوائل داعمي ترامب أثناء حملته الرئاسية، وتأتي كلمته أمام أعضائها عشية اليوم المئة لولايته الرئاسية.

ترامب من المعجبين بحمل السلاح

وتابع ترامب: "هذه المرحلة خطيرة" وتابع "يمكنني أن أقول بفخر للجمعية الوطنية للبنادق إنني لن أخذلك أبداً".

واستطرد ترامب قائلا: إن التعدي الذي دام 8 سنوات على حرياتكم المضمونة في التعديل الثاني للدستور قد انتهى، في إشارة إلى حماية الدستور لحق الأفراد في امتلاك سلاح الذي سعى سلفه باراك أوباما إلى تشديد ضوابطه بعد سلسلة من حوادث إطلاق النار الجماعي حول البلاد.