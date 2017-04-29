معكرونة نباتية خالية من الكربوهيدرات وصحية

الوقت- بديل جديد للمعكرونة التقليدية وهي معكرونة نباتية خالية من الكربوهيدرات وغنية بالفيتامينات والمعادن الصحية، وتعرف باسم "زودلز" .

أكدت "كريستيانا فيدمان" خبيرة تغذية أن "معكرونة زودلز تعتبر للكثيرين البديل الصحي للقيام بأنظمتهم الغذائية العادية، وبشكل عام تؤدي إلى تناول المزيد من الخضروات يومياً".

وأضافت فيدمان " تقريباً كل الخضروات ذات القوام الجامد يمكن أن تتحول إلى معكرونة "، وأشارت إلى أن " هذه القائمة واسعة وتشمل الجزر، والبطاطا، والخيار، والخرشوف، وأعواد البروكلي، والكرنب الساقي، والفجل والبنجر الأحمر".

ولصناعة معكرونة شرائط من أغلب الخضروات، فكل ما يحتاجه الطباخ المنزلي إلى مقشرة بطاطس بسيطة أو حتى سكين، وقالت فيدمان إن "هذه هي الطريقة الوحيدة لتحويل بعض الدرنات الخضرية مثل البطاطس إلى معكرونة".