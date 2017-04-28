الصيام يزيد من معدل الذكاء

الوقت- توصل بعض الخبراء والباحثون هرمون الجوع يؤثر على الدماغ، حيث هذا الأمر ساهم في تفسير زيادة الذكاء البشري أثناء فترة الصيام.

وأكدت نتائج أبحاثهم أن هرمون الجوع "جريلين" يحفز نمو خلايا الدماغ، فقد أدرك العلماء أن هذا الهرمون يحفز كلا من الشهية ونمو خلايا دماغية جديدة، وزيادة معدل الذكاء لدى الصائم إحدى النتائج الإيجابية للجوع.

والجدير بالذكر، أن العلماء توصلو إلى هذه الإستنتاجات عندنا تم حقن الفئران بهرمون الجوع، وبعد ذلك بفترة أظهرت الفئران نتائج أفضل في اختبارات الذاكرة والتعلم، أي أنها أصبحت أكثر ذكاء.