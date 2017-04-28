ترامب يلوّح بصراع محتمل مع بيونغ يانغ والصين تحذّر

الوقت- لوّح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بصراع محتمل كبير جدا من الممكن أن يندلع مع كوريا الشمالية، مصرّا على مواجهة برنامج بيونغ يانغ النووي والصاروخي.

من جهتها حذّرت الصين من أن الوضع في شبه الجزيرة الكورية قد يتصاعد أو يخرج عن السيطرة.

وصرّح ترامب يوم الخميس لوكالة رويترز: نريد حل الأزمة سلميا ربما من خلال فرض عقوبات اقتصادية جديدة لكن الخيار العسكري غير مستبعد.

وتابع الرئيس الأمريكي المثير للجدل بشأن قراراته المتسرعة خلال المقابلة التي جرت في المكتب البيضاوي: هناك احتمال أن ينتهي بنا الأمر إلى صراع كبير جدا مع كوريا الشمالية.

وأضاف ترامب: نود حل المسائل دبلوماسيا لكن الأمر شديد الصعوبة" واصفا كوريا الشمالية بأنها أكبر تحد عالمي بالنسبة له.

الى ذلك نقلت وزارة الخارجية الصينية عن الوزير "وانغ يي" تحذيره من خطر تصعيد الوضع في شبه الجزيرة الكورية أو خروجه عن نطاق السيطرة.

وأفادت الوزارة في بيان: إن وانغ أدلى بالتصريحات خلال اجتماع مع دبلوماسي روسي يوم الخميس في الأمم المتحدة.

وخلال الشهور الماضية زاد انزعاج الصين، الحليف الرئيسي الوحيد لكوريا الشمالية، من مواصلة جارتها لبرامجها النووية والصاروخية طويلة المدى في انتهاك لقرارات الأمم المتحدة.

ودعت الولايات المتحدة الصين إلى أن تفعل المزيد لكبح جماح بيونجيانج وأغدق ترامب الثناء على الرئيس الصيني شي جين بينغ لجهوده ووصفه بأنه رجل صالح.

وقال ترامب: أعتقد أنه يحاول بجد شديد. أعلم أنه يرغب في أن يتمكن من فعل شيء. وربما لا يستطيع لكني أظن أنه يود أن يكون قادرا على أن يفعل شيئا.