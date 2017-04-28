الاندبندنت: كوريا الشمالية تهدد بمحو أمريكا عن وجه الأرض

الوقت- كشفت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، أن كوريا الشمالية هددت من جديد بـ"محو" أمريكا عن وجه الأرض، في حال هددت واشنطن العاصمة بيونغ يانغ.

ونقلت الصحيفة عن المتحدث باسم اللجنة المركزية للرابطة كيم إيل سونغ سيم، قوله بأن الدمار سيلحق بكوكب الأرض في حال شن الأميركيون وحلفاؤهم هجوما على بلاده.

وهدد المسؤول الكوري بأن بيونغ يانغ ستدمر عاصمة الجنوبيين سول، والعاصمة الأميركية واشنطن، في حال أظهروا "قدرا طفيفا من الاستفزاز".

وقال المتحدث لوكالة الأنباء المركزية التي تديرها الحكومة" علينا الاستعداد التام للقتال واستخدام 5 ملايين قنبلة نووية للقضاء بلا رحمة على الشياطين الذين يحاولون دفع بلادنا إلى كارثة نووية.

ويأتي هذا التهديد بعد تصاعد التوتر في شبه الجزيرة الكورية بعد أن أجرت كوريا الشمالية تجربة صاروخية فاشلة في وقت سابق هذا الشهر، وقيام واشنطن بنشر منظومة ثاد المضادة للصواريخ في كوريا الجنوية حليفتها في المنطقة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال في مقابلة مع رويترز إنه من المحتمل أن يندلع صراع كبير مع كوريا الشمالية في المواجهة بشأن برامجها النووية والصاروخية، لكنه يفضل إنهاء النزاع بالسبل الدبلوماسية.