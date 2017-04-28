ترامب ينتقد السعودية بشدة، ويطالبها بمزيد من الأموال

الوقت- أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن بلاده تخسر كما هائلا من المال للدفاع عن المملكة السعودية، مشيراً الى أن الرياض لا تتحمل نصيبا عادلا من تكلفة مظلة الحماية الأمنية الأمريكية.

وأكد ترامب في مقابلة مع رويترز الخميس أن إدارته تجري محادثات بشأن زيارة محتملة للسعودية في النصف الثاني من أيار/مايو المقبل.

وهذه ليست المرة الأولى التي ينتقد فيها ترامب السعودية، اذ سبق خلال حملته الانتخابية في2016 ان قال "لن يعبث أحد مع السعودية لأننا نرعاها.. إنها لا تدفع لنا ثمنا عادلا، نخسر الكثير من المال".

يذكر أن ولي ولي العهد السعودي محمد بن سلمان كان قد اجتمع مع ترامب الشهر الماضي، وتمحور اللقاء حول عدة قضايا حيث تبنى الجانبان وجهة النظر نفسها وهي أن "إيران تمثل تهديدا أمنيا إقليميا".

وفي رده (ترامب) خلال مقابلته مع رويترز على سؤال حول محاربة تنظيم داعش، قال ترامب إنه يجب هزيمة التنظيم، "يجب أن أقول إن هناك نهاية. ويجب أن تكون مذلة".