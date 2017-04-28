نتنياهو يؤكد توتر العلاقة بين تل ابيب وبرلين

الوقت- أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، أنه رفض استقبال وزير الخارجية الألماني سيغمار غابرييل، بسبب "نقص الحساسية" التي يمتلكها.

وأشار نتانياهو لصحيفة بيلد الألمانية "أنا لا أستقبل أي دبلوماسي من بلد آخر يزور إسرائيل ويلتقي منظمات تنصف جنودنا كمجرمي حرب".

وقال نتانياهو "أجد أن ذلك يفتقر خصوصا إلى الحساسية بالسعي للقاء كهذا في وقت مماثل"،وأضاف "لهذا، فإن اللقاء الذي كان مرتقبا لم يعقد"، مشيرا إلى أن "العلاقة الألمانية الإسرائيلية قوية جدا وستبقى كذلك، وخلال زيارته المقبلة إلى إسرائيل، آمل أن يقابلني غابرييل، بدلا من لقاء مجموعة هامشية متطرفة تقوض أمن إسرائيل".

وكان نتنياهو الغى لقاءه مع وزير الخارجية الالماني بسبب لقاء الاخير مع ممثلين عن منظمتين تنتقدان الحكومة بشدة، هما "بتسيلم وكسر الصمت".