زوجان يطردان من طائرة بريطانية لسبب غريب

الوقت- أعلن الخطوط البريطانية عن طردها لراكبين من إحدى رحلاتها الأمس بسبب إلحاحهما على دخول درجة رجال الأعمال، رغم اقتنائهما لتذكرتي الدرجة السياحية فقط.

حيث أبعد الراكبين المزعجين في قاعدة برتغالية، بعدما كان من المقرر أن تتجه الطائرة من لندن إلى جامايكا.

وقرر كابتن الطائرة بهبوط اضطراري في جزيرة تيرسيرا، وذلك لنزاع حاد بين طاقم الرحلة والزوجين البريطانيين اللذين سيجري الاستماع إليهما من قبل الشرطة.

ويذكر أن الزوجان البريطانيان تسببان بتأخير الرحلة، وهي واحدة من بين ثلاث رحلات تربط مطار غيتويك جنوبي لندن بجامايكا.