اليونايتد يخرج من ديربي مانشستر بتعادل رغم نقصه العددي

الوقت- تعادل مانشستر يونايتد أمام مضيفه مانشستر سيتي سلبياً، اليوم وذلك على ملعب "الاتحاد" في مباراة مؤجلة من الجولة الـ26 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ففي الشوط الأول أضاع الفريقان فرص كثيرة، وإن مالت الأكثرية إلى أصحاب الأرض، فيما بدا مانشستر يونايتد، متأثرًا بالغيابات الكثيرة في صفوفه، مثل السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، وبول بوجبا.

أما في الشوط الثاني، لعب مانشستر يونايتد منذ الدقيقة 84 بـ10 لاعبين بعد طرد لاعب وسطه البلجيكي مروان فيلايني.

ودخل المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس لسيتي في الدقائق الأخيرة من المباراة، للمرة الأولى عقب شفائه من إصابة بكسر في مشط القدم.

أما المدرب بيب جوارديولا للسيتي واصل اعتماده على اللاعب البلجيكي فنسنت كومباني في خط الدفاع، وأعاد رحيم سترلينج للتشكيل الأساسي بعد غيابه عن المباراة الأخيرة.

في المقابل، اعتمد المدرب جوزيه مورينيو لليونايتد على الثلاثي ماركوس راشفورد، وهنريك مخيتريان وأنتوني مارسيال في خط الدفاع، ولعب الهولندي دالي بليند في عمق الدفاع إلى جانب العاجي إيريك بايلي.

ويذكر أن مانشستر يونايتد رفع رصيده لـ64 نقطة بالمركز الخامس، وله مباراة مؤجلة، مبتعدًا بـ5 نقاط عن أرسنال، السادس، وله مباراتان مؤجلتان.