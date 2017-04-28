الاتحاد الأوروبي يسعى للمباحثات التجارية مع أمريكا

الوقت- أعلنت مفوضة التجارة في الاتحاد الأوروبي "سيسيليا مالستروم" بأنها الوضع جيد لاستئناف المحادثات حول الشراكة التجارة مع امريكا.

وفي ندوة صحفية بكوبنهاغن أكدت مالستروم "أن ثمة حاجة إلى الصبر قليلا، ريثما يتبين الأميركيون النقطة التي توقفت عندها المباحثات، والأفق الذي يريدونه اليوم".

وفتحت الإدارة الأميركية أبوابها أمام استئناف المباحثات بشأن الاتفاق حول الشراكة للتجارة، لكنها أوضحت للأوروبيين أن تكتلهم سيكون في منافسة مع الصين واليابان.

أما الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" انتقد الاتفاقية التجارية أثناء حملته الانتخابية، حيث أصدر أمرا بإيقافها في حين وصوله إلى البيت الأبيض وكرسي الرئاسة.

واتهم ترامب إدارة سلفه باراك أوباما، بتوقيع اتفاقيات وصفها بالكارثية، قائلا إنها فاقمت العجز التجاري للولايات المتحدة مع عدد من الشركاء.

وفي السيابق وصف ترامب بتوقيع أوباما للإتفاقيات بالكارثة، وأوضح بأنها فاقمت العجز التجاري لأمريكا مع عدد كبير من الشركات.