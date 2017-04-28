نادال يتأهل إلى ربع النهائي للتنس

الوقت- فاز اللاعب الإسباني "رافايل نادال" على اللاعب "كيفن أندرسون" من جنوب إفريقيا اليوم 6-3 و6-4، حيث تأهل نادال إلى ربع نهائي دورة برشلونة الإسبانية لكرة المضرب والبالغ مجموع جوائزها نحو 2,374 مليوني يورو.

وتوج نادال باللقب العام الماضي على اللاعب "كي نيشيكوري" من اليابان، ويحمل تسعة ألقاب(رقما قياسياً)، ويسعى الى لقبه العاشر فيها كما فعل الأسبوع الماضي في دورة مونتي كارلو.

وحمل لقب دورة مونتي كارلو الرقم 50 لنادال على الملاعب الترابية، فانفرد بالرقم القياسي الذي كان يتقاسمه مع الأرجنتيني غييرمو فياس.

والجدير بالذكر ان نادال وصل إلى نهائي بطولة ملبورن الإسترالية، وهي أولى البطولات الأربع الكبرى والمهمة، ودورة ميامي الأمريكية، ثاني دورات الماسترز، ولكنه خسر امام السويسري روجيه فيدرر لمرتين.