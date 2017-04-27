غلوبال ريسيرش: هل قرر "الكلب المسعور" أن يغزو شرق سوريا؟

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  السبت 3 شعبان 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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السعودية تطمح لدعم أمريكي مباشر في عدوانها على اليمن تسعى السعودية إلى إشراك أمريكا بشكل مباشر في عدوانها على اليمن، في وقت يعتقد فيه المراقبون بأنها ستفشل أيضاً في تحقيق أهدافها بفضل صمود اليمنيين بقيادة حركة أنصار الله.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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تقارير

غلوبال ريسيرش: هل قرر "الكلب المسعور" أن يغزو شرق سوريا؟

الخميس 1 شعبان 1438
 
 
 
 
 
غلوبال ريسيرش: هل قرر "الكلب المسعور" أن يغزو شرق سوريا؟

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الوقت - قال موقع غلوبال ريسيرش الكندي على لسان الكاتب "مايك وايتني" إن خطة البنتاغون بغية الاستيلاء على شرق سوريا بدأت في التبلور، حيث أنه ووفقا لما ذكرته قناة فوكس نيوز الامريكية قال المسؤولون الامريكيون إن تنظيم "داعش" قام بنقل ما يسمى بـ "رأس ماله" في سوريا حيث يتركز تنظيم داعش الآن في دير الزور، على بعد حوالي 90 ميلا جنوب شرق الرقة، أي أن "داعش" نقل عاصمته في سوريا.

وتابع الموقع بالقول: يتطابق تحرك تنظيم "داعش" الارهابي مع التجمعات السرية للقوات الأمريكية والمعدات العسكرية على الحدود السورية الأردنية، وهذا في نفس الوقت يخلق الذريعة المثالية للغزو البري الذي سيعقبه احتلال عسكري طويل الأجل في المنطقة التي سعت واشنطن إلى السيطرة عليها منذ 18 شهراً، وهنا الموضوع هو أكثر بكثير من الجبهة الجنوبية، فيبدو ان الجيش الامريكي يركز على القوات والمعدات العسكرية على الحدود السورية الاردنية، وذكرت مصادر محلية ان حوالي 20 عربة مدرعة تابعة للجيش الامريكي (من بينها دبابات قتالية وقذائف مدفعية) كانت تحمل شاحنات، ويزعم أن القوات الأمريكية رافقت الفرقة الثالثة للجيش الأردني.

واستطرد الموقع الكندي بالقول: قوات العمليات الخاصة الأمريكية، وقوات العمليات الخاصة في بريطانيا ووحدات من بعض البلدان الأخرى، كانت تجري عمليات عبر الحدود السورية الأردنية لفترة طويلة، وكان لديهم حتى منشأة عسكرية سرية داخل سوريا حيث تم نشر أعضاء ما يسمى بالجيش السوري الجديد، بيد انها المرة الاولى التي يتم فيها تسجيل عدد ملحوظ من العربات المدرعة الامريكية هناك، وقد وصلت سفينة "رو-رو" الأمريكية "ليبرتي باسيون"، المحملة بالمركبات، إلى ميناء العقبة الأردني قبل بضعة أيام، وجاءت هذه التحركات عقب لقاء بين الملك الأردني والرئيس الأمريكي، وهكذا، يمكن للتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة أن يعد عملية عسكرية واسعة النطاق في جنوب سوريا، ومن المرجح أن يكون الهدف من العملية هو السيطرة على الحدود السورية العراقية والوصول إلى دير الزور، وسيشارك فيها مسلحون مدربون في مخيمات في الأردن وقوات التحالف بقيادة امريكية.

وقال الموقع إن "دير الزور" هي مدينة تقع استراتيجيا على طول نهر الفرات التي يحتاجها البنتاغون من أجل تشديد قبضته على الربع الشرقي من البلاد، وبمجرد السيطرة على دير الزور، يمكن لأمريكا أن تطلق ميليشياتها الجهادية المدعومة من قبل وكالة الاستخبارات المركزية مرة أخرى إلى سوريا، مما سيزيد من الضغط على دمشق ويؤدي في نهاية المطاف إلى تغيير النظام، اي ان هذه هي الخطة على الأقل، ويشير نشر القوات على الحدود الأردنية إلى أن الجيش الامريكي والميليشيات الكردية، أو قوات الدفاع الذاتي، إما غير مستعدة للقيام بعمليات جنوب دير الزور أو أنه ليس لديها القوة العسكرية للتغلب على تنظيم "داعش" الارهابي من تلقاء نفسها، وعلى أية حال، فإن البنتاغون يحتاج إلى قوات ومعدات جديدة للنجاح هنا أكثر من الجبهة الجنوبية.

وأضاف الموقع الكندي بالقول إن المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس قال في 28 شباط / فبراير ان "وزير الدفاع الامريكي جيم ماتيس قدم نسخة اولية من الخطة الجديدة لهزيمة داعش في سوريا والعراق حيث تتضمن الخطة التي قدمها ماتيس اقتراحا لزيادة حجم القوات العسكرية الأمريكية في سوريا، أما بالنسبة إلى دير الزور، فيمكن لأمريكا أن تحاول استخدام المسلحين المدربين في الأردن لشن هجوم على دير الزور من الاتجاه الجنوبي، ومع ذلك، فإن الفشل التام لهذه المجموعة المدعومة من الولايات المتحدة في عام 2016 يترك فرصة ضئيلة لها لكي تكون قادرة على محاربة تنظيم "داعش" الارهابي بنجاح في عام 2017، لذلك، سيتم دفع الولايات المتحدة وحلفائها لنشر وحدات القوات الخاصة أو حتى القوات البرية لدعم التقدم هناك، وقد نشرت القوات الخاصة البولندية بالفعل في الأردن حيث ستعمل جنبا إلى جنب مع نظرائها الفرنسيين والبريطانيين، ووفقا للتقارير، فإن الكتلة التي تقودها امريكا أنشأت مركز قيادة مشترك لتنسيق جهود جميع الأطراف، والتي من شأنها دعم التقدم ضد داعش في المنطقة.

وهنا تساءل الكاتب بالقول: قامت الطائرات بدون طيار العسكرية الأمريكية بقتل المئات من الإرهابيين من تنظيم "داعش" عبر الصحراء المفتوحة، ولكن هذا لم  يؤد إلى القضاء على تنظيم "داعش" الارهابي فلماذا لم تقض هذه الضربات على "داعش"؟ هل ذلك لأن البنتاغون يحتاج إلى داعش في دير الزور لتبرير الغزو البري؟ وهذا بالتأكيد هو التفسير الأكثر منطقية.

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