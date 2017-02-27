النمسا تعتبر نشاطات أرودغان غير مرحب بها

الوقت- أكد وزير الخارجية النمساوي الاثنين بأن بلاده لا ترحب بقيام الرئيس التركي طيب أردوغان بالترويج للاستفتاء المقرر في تركيا خلال أبريل بين الأتراك المقيمين في النمسا.
وأشار الوزير النمساوي، صحيفة هايته الشعبية الى أن "فعاليات الحملة الانتخابية (لأردوغان في النمسا)غير مرحب بها"، وقال إنه يمكن لإردوغان الذهاب إلى أوروبا والنمسا في زيارات ثنائية "شأنه شأن أي سياسي كبير آخر،" لكنه أضاف أن النمسا ترفض أي شخص ينقل الحملة الانتخابية والاستقطاب التركي إلى النمسا.
من جانبه قال نعمان قورتولموش نائب رئيس الوزراء التركي في مؤتمر صحفي إن تركيا "لا ترحب" بتصريحات وزير الخارجية النمساوي سيباستيان كورتس فيما يخص أي زيارة للرئيس أردوغان قبل التصويت.
ويعيش في النمسا عدد كبير من الأتراك، وينوي اردوغان الترويج لعمليات تصويت على الدستور الجديد المقررة في السادس عشر من أبريل الذي سيزيد السلطات التنفيذية للرئيس في حال الموافقة عليها.