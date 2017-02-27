ايران تختبر صاورخ كروز محلي بنجاح

الوقت- كشف وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان أن بلاده اختبرت وبنجاح احدث صاروخ كروز بحري ايراني من طراز “نصير” مصنع محليا في مناورات "الولاية 95" التي تجريها بحرية الجيش الايراني في مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.
وقال العميد دهقان، في تصريح خاص لوكالة انباء فارس يوم الاثنين اثناء تفقده لمبنى الوكالة، ان هذا الصاروخ نجح في اصابة هدفه بدقة، ولم يدل وزير الدفاع الايراني بتفاصيل اخرى حول مدى الصاروخ.
ويشار الى ان المرحلة النهائية من مناورات "الولاية 95" الكبرى التي تجريها بحرية الجيش الايراني انطلقت منذ يوم امس الاحد وتنفذ في منطقة تبلغ مساحتها مليوني كيلومتر مربع.