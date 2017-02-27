أسعار الذهب مستقرة قبل كلمة ترامب

الوقت- استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، التي سجلتها في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون وضوحا أكبر بشأن السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، واستقر عند 1256.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش.

وكان المعدن الأصفر سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1260.10 دولار، كما استقر الذهب أيضا في العقود الأميركية الآجلة عند 1258دولارا.

ويترقب المستثمرون كلمة ترامب أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي مساء غد الثلاثاء، إذ ينتظر أن يعطي مؤشرات عن خطته لخفض الضرائب.

وصعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 18.36 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة عند 18.41 دولار.

وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1022.70 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1030.20 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 770.20 دولار للأوقية.