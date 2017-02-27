أسعار الذهب مستقرة قبل كلمة ترامب

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  الإثنين 1 جمادي الثاني 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي

رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال لـ"الوقت": سنعلق عضوية الكنيست الإسرائيلي في إتحاد البرلمان الدولي تحدث رئيس مجلس الشورى العماني خالد بن هلال بن ناصر المعولي في لقاء خاص مع "الوقت" حول أهمية المؤتمرات الداعمة لفلسطين ودور البرلمانات العربية تجاه القضية الفلسطينية

الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....

النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة الوقت- لم يكن القرار الذي اتخذه النظام البحريني منذ يومين والقاضي بإجراء تعديلات دستورية تمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مفاجئاً لـ...

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟! لقد أطلق الإمام الخامنئي بالأمس، الإطار المبدأي لأي خارطة سياسية مستقبلية ستحكم المنطقة، فهل سيجد المشروع الأمريكي مكاناً لها في منطقتنا بعد خطاب الأمس؟

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية الوقت- وصل قائد الثورة الإسلاميّة آية الله السيد على الخامنئي قبل دقائق إلى صالة المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان رؤساء السلطات الثلاث في استقباله.

أخبار

ترامب يتوعد بزيادة تاريخية لميزانية البنتاغون

ترامب يتوعد بزيادة تاريخية لميزانية البنتاغون

الوقت- أکد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الاثنين 27 فبراير/شباط، عن نيته رفع الانفاق العسكري لبلاده الى مستويات قياسية غير مسبوقة.

النمسا تعتبر نشاطات أرودغان غير مرحب بها الوقت- أكد وزير الخارجية النمساوي الاثنين بأن بلاده لا ترحب بقيام الرئيس التركي طيب أردوغان بالترويج للاستفتاء المقرر في تركيا خلال أبريل بين الأتراك المقيمين في النمسا.

ايران تختبر صاورخ كروز محلي بنجاح الوقت- كشف وزير الدفاع الايراني العميد حسين دهقان أن بلاده اختبرت وبنجاح احدث صاروخ كروز بحري ايراني من طراز “نصير” مصنع محليا في مناورات "الولاية 95" التي تجريها بحرية الجيش الايراني في مضيق هرمز وبحر عمان وشمال المحيط الهندي.

عراقجي: تهديدات ترامب ضد الاتفاق النووي ستزول في غضون الشهرين المقبلين عراقجي: تهديدات ترامب ضد الاتفاق النووي ستزول في غضون الشهرين المقبلين

بعد هزائم جنوده على الأرض، الكيان الإسرائيلي يصمم روبوتات ألية لتنفيذ إغتيالات بعد هزائم جنوده على الأرض، الكيان الإسرائيلي يصمم روبوتات ألية لتنفيذ إغتيالات

طيران الكيان الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة طيران الكيان الإسرائيلي يقصف مواقع للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة

شمخاني: لم التقي الجبير إطلاقاً خلال زيارتي الأخيرة للعراق شمخاني: لم التقي الجبير إطلاقاً خلال زيارتي الأخيرة للعراق

وكالة بلومبرغ الاقتصادية: قيمة شركة أرامكو ستكون منخفضة و"رؤية 2030"ستصطدم بالواقع الوقت- كشفت وكالة بلومبرغ الاقتصادية، أن القيمة الشرائية لشركة أرامكو النفطية السعودية لن تزيد عن خمس ما توقعته الحكومة السعودية، بالنظر الى احتياطيات النفط وتوقعات التدفقات النقدية والمبالغ الضريبية المختلفة.

بالصور..تظاهرات حاشدة في البحرين رفضاً لمحاكمة آية الله قاسم تجمهر الاف البحرينيين عشية جلسة محاكمة آية الله قاسم،

الجيش العراقي يحرر أول أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل+خريطة مفصلة الوقت- تمكن الجيش العراقي من تحرير أول أحياء الجانب الغربي لمدينة الموصل، في اطار بعد أسبوع من انطلاق عملية تحرير هذا الجانب من قبضة تنظيم "داعش".

فيلم ايراني يحصد جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي الوقت- حصد الفيلم الإيراني "البائع" للمخرج الايراني، اصغر فرهادي، جائزة الأوسكار لأفضل فيلم أجنبي، وهي المرة الثانية التي يحقق فيها المخرج الايراني هذه الجائزة.

المتحدث باسم أهل الحق: واشنطن تساعد عناصر استخباراتية أجنبية على الفرار من الموصل الوقت- أكد المتحدث العسكري باسم عصائب أهل الحق في العراق، جواد الطليباوي، أن القوات الأمريكية تعمل على مساعدة عناصر استخباراتية خارجية وعناصرمن تنظيم داعش الارهابيللفرار من الموصل.

جاويش أوغلو يصف وزير الدفاع اليوناني بـ"الطفل الوقح" الوقت- طالب وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليونان بعدم اختبار صبر أنقرة، واصفاً وزير الدفاع اليوناني، بانوس كامينوس، بـ"الطفل الوقح".

مقتل "أبو الخير المصري" النائب السابق لزعيم تنظيم القاعدة بغارة شمال سوريا الوقت- اعترفت تنسيقيات المسلحين في مدينة ادلب السورية، بمقتل النائب السابق لزعيم تنظيم القاعدة أيمن الظواهري المدعو "أبو الخير المصري" جراء غارة لطائرة من دون طيار قرب معسكر المسطومة في ادلب.

الجيش السوري يحرر بلدة تادف القريبة من مدينة الباب في ريف حلب+خريطة مفصلة الوقت- واصل الجيش السوري تقدمه في ريف حلب الشرقي وتمكن من تحرير بلدة تادف جنوب شرق مدينة الباب في ريف حلب الشمالي الشرقي بعد اشتباكات مع مسلحي تنظيم داعش الارهابي.

القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرتي استطلاع سعوديتين الوقت- تمكنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، من اسقاط طائرتي استطلاع تابعة للعدوان السعودي في محافظة الجوف وقطاع جيزان.

ظريف: تركيا ذاكرتها ضعيفة وتنكر الجميل، وسياسية السعودية شاذة الوقت- وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف تركيا بأنها جارة ذاكرتها ضعيفة وتنكر الجميل، معتبراً في الوقت ذاته أن السعودية غرقت في مستنقع اليمن واصفاً السياسة السعودية في المنطقة بـ"الشاذة".

القناة الإسرائيلية الثانية: قوات إسرائيلية خاصة تسللت عدة مرات إلى سوريا القناة الإسرائيلية الثانية: قوات إسرائيلية خاصة تسللت عدة مرات إلى سوريا

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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الإقتصاد

أسعار الذهب مستقرة قبل كلمة ترامب

الإثنين 1 جمادي الثاني 1438
 
 
 
 
 
أسعار الذهب مستقرة قبل كلمة ترامب
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الوقت- استقرت أسعار الذهب اليوم قرب أعلى مستوياتها في ثلاثة أشهر ونصف الشهر، التي سجلتها في الجلسة السابقة، في حين يترقب المستثمرون وضوحا أكبر بشأن السياسة الاقتصادية للرئيس الأميركي دونالد ترامب.

ولم يطرأ تغير يذكر على سعر الذهب في المعاملات الفورية، واستقر عند 1256.93 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 07:01 بتوقيت غرينتش.

وكان المعدن الأصفر سجل في الجلسة السابقة أعلى مستوى منذ 11 نوفمبر عند 1260.10 دولار، كما استقر الذهب أيضا في العقود الأميركية الآجلة عند 1258دولارا.

ويترقب المستثمرون كلمة ترامب أمام جلسة مشتركة للكونغرس الأميركي مساء غد الثلاثاء، إذ ينتظر أن يعطي مؤشرات عن خطته لخفض الضرائب.

وصعدت الفضة 0.1 في المئة إلى 18.36 دولار للأوقية بعد أن سجلت أعلى مستوى في 3 أشهر ونصف الشهر في وقت سابق من الجلسة عند 18.41 دولار.

وارتفع البلاتين 0.1 في المئة إلى 1022.70 دولار للأوقية بعد أن سجل أعلى مستوى في خمسة أشهر عند 1030.20 دولار في وقت سابق من الجلسة، وزاد البلاديوم 0.2 في المئة إلى 770.20 دولار للأوقية.

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أسعار الذهب الذهب دونالد ترامب

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