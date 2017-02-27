شمخاني: لم التقي الجبير إطلاقاً خلال زيارتي الأخيرة للعراق

الوقت- أكد الإميرال علي شمخاني أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الارياني اليوم الاثنين أن الأنباء التي تحدثت عن لقائه بوزير الخارجية السعودي "عادل الجبير" أثناء زيارته الأخيرة لبغداد لا أساس لها من الصحة.

وبحسب ما نقلت وكالة "فارس" فإن شمخاني وفي رد له على سؤال بشأن الأنباء التي تحدثت عن لقائه بوزير الخارجية عادل الجبير في بغداد، قال: لم التقي الجبير إطلاقاً خلال زيارته الأخيرة للعراق.

وفيما يخص إدعاءات الجبير التي تسائل فيها عن سبب عدم تعرض إيران لأي هجوم إرهابي لحد الآن، قال شمخاني: السعودية والإرهابيون لا يمكنهم القيام بأعمال إرهابية إلا في الأماكن التي تدربوا فيها.

وذكر أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني أن إيران تعتبر أرضاً غريبة بالنسبة للعناصر الإرهابية، قائلاً: إضافة إلى ذلك نحن نتمتع بأجهزة أمنية يقظة، وشعباً حاضراً في الميدان.

وأشار شمخاني إلى أن الأشخاص الذين يقومون بالعمليات الإرهابية في بعض الدول المجاورة قائلا: هم درسوا، وعاشوا في تلك الدول، وأخذوا أوامرهم منها لينتقلوا إلى دول أخرى.

واختتم أمين الجلس الأعلى للأمن القومي: اليوم هذه الدول وبسبب الخلافات السياسية، تقوم بعمليات إنتقامية ضمن زوايا ضيقة، في ظل عدم تمتع الدول المستهدفة بالوحدة بين شعوبها أو السيادة ولا يوجد لديها أنظمة أمنية مناسبة لمواجهة الإرهاب وهذا ما يميز إيران عن تلك الدول.