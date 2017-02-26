القوات اليمنية المشتركة تسقط طائرتي استطلاع سعوديتين

الوقت- تمكنت القوات اليمنية المشتركة، اليوم الأحد، من اسقاط طائرتي استطلاع تابعة للعدوان السعودي في محافظة الجوف وقطاع جيزان.
وأكد مصدر عسكري لموقع المسيرة نت، أن الدفاعات الجوية للجيش واللجان الشعبية أسقطت بعون اللّه "سبحانه وتعالى" طائرتي استطلاع تابعة للعدوان.
وأشار المصدر إلى أن الطائرة الأولى تم إسقاطها في العقبة بمديرية خب والشعف التابعة لمحافظة الجوف، فيما تم إسقاط الطائرة الثانية في موقع الفريضة بجيزان، ووفقا للمصدر، فقد وثقت كاميرا الإعلام عملية إسقاط الطائرتين.
ويأتي ذلك بعد يوم فقط من إسقاط طائرة حربية للعدوان من طراز إف 16 تابعة للقوات الجوية الأردنية في صحراء نجران.