نوكيا 3310 العصري يعود مع ميزات جديدة

الوقت- كشفت شركة HMD Global الصينية اليوم خلال حدث خاص عقدته على هامش فعاليات المؤتمر العالمي للجوال MWC 2017 والذي سينطلق غداً في مدينة برشلونة الإسبانية عن أحدث هواتفها المحمولة الحاملة للعلامة التجارية نوكيا، وأكدت على التوقعات الكثيرة التي تحدثت عن عودة هاتف نوكيا 3310.

وقد جرى عرض الهاتف القديم الجديد والمميز نوكيا 3310، ورغم أن الهواتف المعروضة تحمل الاسم المعروف نوكيا إلا أنها مصنعة عبر شركة HMD العالمية التي حصلت على الرخصة التجارية لتصنيع وتسويق الهواتف الحاملة لعلامة نوكيا التجارية.

فهذه النسخة الجديدة من الهاتف البالغ سعرها حوالي 50 دولار يأتي بشكل جمالي مع مجموعة من المواصفات العتادية، ويحتوي على لعبة الأفعى Snake والنغمات القديمة التي يحن إليها مستخدمي الهاتف القديم بنسخته الأصلية الذي ظهر قبل 15 عاماً.

والجدير بالذكر أن هذه النسخة الجديدة أنحف كثيراً وأخف وزناً من النسخة الأصلية، حيث يأتي بقياسات 115.6×51×12.8 ميليمتر، ويحتوي على شاشة من قياس 2.4 إنش ملونة QVGA مع دعم لفتحة الذاكرة الخارجية MicroSD وكاميرا خلفية بدقة 2 ميجابيكسل مع فلاش LED و16 ميجابيكسل من مساحة التخزين الداخلية.

شركة HDM تسعى وتخطط لتوفير الهاتف في الأسواق خلال الربع الثاني من العام الحالي، ويأتي بأربع خيارات لونية هي الأصفر والأحمر والرمادي والأزرق الداكن، ويعمل بواسطة نظام التشغيل Nokia Series 30+ بدلاً من أندرويد بحيث يمكن للهاتف تقديم وظائف الاتصال التقليدية وإرسال الرسائل المصورة الأساسية.

وأكدت الشركة أن بطارية الهاتف البالغ سعتها 1200 ميلي أمبيبر تسمح له بالعمل لمدة 31 يوماً مع 22 ساعة من وقت الحديث، كما انه يحتوي الهاتف على متصفح Opera Mini لتصفح الإنترنت، وتم تصميمه من البلاستيك.

وأيضاً يضم العديد القديم الجديد العديد من التحسينات الداخلية بحيث يبدو متماشياً مع الهواتف الحديثة مثل منفذ USB مصغر للشحن ومنفذ للسماعات 3.5 ميليمتر وتقنية الاتصال بلوتوث Bluetooth 3.0.

والجدير بالذكر أن الشركة تمكنت من بيع 126 مليون جهاز من الهاتف الأصلي منذ عرضته لأول مرة في شهر سبتمبر/ايلول عام 2000، وذلك قبل وجود هواتف آيفون من آبل.