ريال مدريد يعاني.. وزيدان قلق!

الوقت- يعيش المدرب الفرنسي "زين الدين زيدان" المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني حالة من عدم الاستقرار والقلق، وذلك بعد سلسلة النتائج السلبية التي يعاني منها الفريق الملكي منذ بداية العام الحالي 2017.
فقد فشل الريال في تحقيق نتائج إيجابية خلال الفترة الأخيرة، حيث لم يُحقق الفوز إلا أمام فريق أوساوسنا مُتذيل جدول ترتيب الدوري الإسباني "الليغا" وتعادل أمام سيلتا فيجو في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا، بينما نال الهزيمة أمام كلاً من إشبيلية وفالنسيا.
ويخوض ريال مدريد ثلاث مباريات من العيار الثقيل، حيث سيواجه فريق فياريال اليوم، قبل أن يواجه إيبار خارج ملعبه في الأسبوع نفسه ضمن منافسات الليغا، ثم يطير إلى إيطاليا من أجل مواجهة العودة أمام نابولي في مُسابقة دوري أبطال أوروبا.
يُذكر أن مباراة الذهاب بين ريال مدريد ونابولي قد انتهت بتفوق الفريق الملكي بثلاثة أهداف مقابل هدف، حيث يحتاج الفريق إلى الفوز أو التعادل أو حتى الخسارة بفارق هدف واحد لكي يتأهل إلى الدور المُقبل في البطولة الأكبر في القارة العجوز.