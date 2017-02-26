مستوطنون يدنّسون المسجد الأقصى بغطاء قوات الاحتلال

الوقت- دنّس مستوطنون متطرفون، يوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.
ولم يكتفي المستوطنون باقتحامهم للمسجد المبارك بل نظموا جولات استفزازية في ساحاته بحراسة أمنية مشددة.
جدير بالذكر أن عدد المستوطنين قابل للزيادة، لأن الشرطة الإسرائيلية تسمح بجولة اقتحامات أخرى للمسجد الأقصى بعد صلاة الظهر. يُشار إلى أن ألفًا و715 إسرائيليا اقتحموا المسجد الأقصى خلال شهر يناير الماضي؛ بينهم 246 من عناصر الشرطة.
هذا واستهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي بنيران أسلحتها الرشاشة، مساء السبت، منازل الفلسطينيين شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأفادت مصادر في غزة أن قوات الاحتلال كثّفت من نيران أسلحتها تجاه منازل الفلسطينيين في بلدة خزاعة، دون أن يبلغ عن وقوع أي إصابات.