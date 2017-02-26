البابا يردّ على ترامب ويدعوه لبناء الجسور

الوقت- ردّ البابا فرنسيس على سياسات ترامب المعادية للمهاجرين قائلا: إن المجتمع يجب ألا يبني جدرانا ولكن جسورا للتشجيع على إقامة علاقات جيدة بين الناس.
وأشار البابا في حديثه خلال لقائه الأسبوعي يوم الاحد الى أنه من الخطأ أن يكون المرء حاقدا ويقول سأجعلك تدفع ثمن ذلك.
ودعا إلى عدم إقامة جدران وإنما جسورا وإلى عدم الرد على الشر بالشر وإلى التغلب على الشر بالخير، مشيراً الى أن المسيحي لا يمكن مطلقا أن يقول سأجعلك تدفع ثمن ذلك مطلقا! هذه ليست لفتة مسيحية. التغلب على الجرم يكون بالغفران وبالعيش في سلام مع الجميع.
وكان قد تعهد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ببناء جدار على الحدود مع المكسيك وبأن يدفع المكسيكيون كلفة بنائه.
وفي وقت سابق عبّر الرئيس المكسيكي "إنريكي بينا نييتو" عن استنكاره لقرار نظيره الأمريكي بناء جدار حدودي مع بلاده، مؤكدا أنه لن يشارك في دفع تكاليفه التي طالب ترامب المكسيك بدفعها.