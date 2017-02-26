هل ينقلب ترامب على عقبيه

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  الأحد 30 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة

الشيخ نعيم قاسم لـ"الوقت": السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....

النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة الوقت- لم يكن القرار الذي اتخذه النظام البحريني منذ يومين والقاضي بإجراء تعديلات دستورية تمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مفاجئاً لـ...

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟! لقد أطلق الإمام الخامنئي بالأمس، الإطار المبدأي لأي خارطة سياسية مستقبلية ستحكم المنطقة، فهل سيجد المشروع الأمريكي مكاناً لها في منطقتنا بعد خطاب الأمس؟

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية الوقت- وصل قائد الثورة الإسلاميّة آية الله السيد على الخامنئي قبل دقائق إلى صالة المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان رؤساء السلطات الثلاث في استقباله.

التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات تسعى كلٌ من السعودية وتركيا للتناغم مع الكيان الإسرائيلي في وقت تعيش هذه الأطراف العديد من الخلافات بينها. فيما يمكن القول أن التقارب السعودي الإسرائيلي أكبر من رديفه التركي الإسرائيلي

أخبار

روسيا تدين التفجيرات الإرهابية التي ضربت حمص

روسيا تدين التفجيرات الإرهابية التي ضربت حمص

روسيا تدين التفجيرات الإرهابية التي ضربت حمص

مستوطنون يدنّسون المسجد الأقصى بغطاء قوات الاحتلال الوقت- دنّس مستوطنون متطرفون، يوم الأحد، باحات المسجد الأقصى المبارك من باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

البابا يردّ على ترامب ويدعوه لبناء الجسور الوقت- ردّ البابا فرنسيس على سياسات ترامب المعادية للمهاجرين قائلا: إن المجتمع يجب ألا يبني جدرانا ولكن جسورا للتشجيع على إقامة علاقات جيدة بين الناس.

الجعفري يدعو دي ميستورا والمعارضة لإدانة هجمات حمص الوقت- قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات جنيف الدكتور "بشار الجعفري" أن الوفد ناقش مع دي ميستورا نقطة واحدة فقط، هي وضع مكافحة الارهاب كأولوية، طالباً من الأخير إصدار بيان يدين التفجيرات التي نفذتها النصرة في حمص.

الغارديان تفضح حي للدواعش في مانشستر الوقت- نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا، تحدث عن أحد أحياء مدينة مانشستر البريطانية، ووجود مؤيدين لتنظيم داعش الارهابي فيه.

حادث دهس بولاية لويزيانا بأمريكا يخلّف 31 جريحا الوقت- سائق شاحنة يدهس حشداً من المتفرجين في مهرجان ماردي جرا في نيو أورليانز والشرطة تلقي القبض عليه وتستبعد أن يكون الحادث إرهابياً، وتشير إلى أنّ السائق كان مخموراً عندما كان يقود السيارة.

مسؤول عسكري: القوات اليمنية المشتركة تملك صواريخ يتعدى مداها الـ800 كم الوقت- كشف العميد فضل الساعدي، مدير إدارة التصنيع الحربي في الجيش اليمني، أن القوات اليمنية المشتركة تملك مخزون صاروخي متعدد الأبعاد، ويتعدى مدى البعض منها 800 كم، بجانب كميات من الصواريخ الحرارية الموجهة.

الجعفري: تفجيرات حمص هي رسالة إلى جنيف من رعاة الإرهاب الوقت- اعتبر الدكتور بشار الجعفري، رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري في جنيف أن "التفجيرات الإرهابية في حمص اليوم هي رسالة إلى جنيف من رعاة الإرهاب وهذه الجريمة لن تمر مرور الكرام".

وزير الخارجية السعودي يصل بغداد في أول زيارة منذ 13 عاماً الوقت- في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003، بدأ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت 25 فبراير/شباط، زيارة رسمية الى العاصمة العراقية بغداد.

الشيخ نعيم قاسم يكشف عن موعد عودة حزب الله من سوريا الوقت- أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن حزب الله سيبقى في سوريا مادامت هناك حاجة لوجوده، مثنياً في الوقت ذاته على رؤية إيران للانتفاضة وقضية فلسطين.

القوات العراقية تحرر محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الموصل الوقت- أعلنت خلية الاعلام الحربي في العراق، السبت، تحرير محطة كهرباء اليرموك الواعقة في الساحل الأيمن من الموصل والتي تعد المحطة الأساسية التي تغذي المدينة بالكامل. وقال الخلية في بيان، إن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تحرير محطة كهرباء اليرموك ورفعت العلم العراقي فيها"، وأضافت الخلية، أن "المحطة التي تم تحريرها هي المحطة الرئيسية التي تغذي مدينة الموصل بالكامل". وفي سياق متصل أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، السبت، بأن ثلاث نقاط إعلامية لتنظيم "داعش" أُحرقت من قبل مجهولين غرب الموصل في ثاني حادث من نوعه خلال 24 ساعة. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين أقدموا على إحراق ثلاث نقاط إعلامية لتنظيم داعش موزعة في أحياء غرب الموصل"، مشيرا إلى أن "تلك الحادثة هي الثانية من نوعها وقعت غرب الموصل خلال 24 ساعة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش سحب كل مفارز الحماية القريبة من النقاط الإعلامية بعد إغلاقها بشكل شامل منذ أكثر من أسبوع في عموم أحياء غرب الموصل"، لافتا إلى أن "التنظيم نقل كل عناصره إلى خطوط الصد المتقدمة بعد خسارته معركتي معسكر الغزلاني ومطار الموصل". وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في 19 شباط 2017، عن انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد استكمال تحرير الساحل الايسر من المدينة.

دي میستورا: الهدف من تفجيرات حمص إفساد مفاوضات جنيف دي میستورا: الهدف من تفجيرات حمص إفساد مفاوضات جنيف

وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب

صحيفة باكستانية: العصر الذهبي للمغتربين في السعودية ضاع أدراج الرياح الوقت- كتبت صحيفة "داون جاب باكستان" في تقرير لها بأن العصر الذهبي للمغتربين في السعودية ضاع أدراج الرياح.

16 شهيدا بتفجيرات انتحارية على مراكز أمنية بحمص الوقت- سقط رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة حمص السورية شهيدا و15 آخرين بتفجيرات انتحارية استهدفت مبنى الفرع يوم السبت.

رد فعل ظريف على مواقف تركيا الأخيرة المعادية لايران الوقت- في ردّ منه على مواقف تركيا الاخيرة المعادية لايران وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، سياسات تركيا السابقة في المنطقة بالخاطئة.

مسلحون يشعلون النيران بمسجد في فلوريدا بأمريكا الوقت- قالت وسائل إعلام أمريكية: إن مسلحين أطلقوا الأعيرة النارية على مسجدا بمدينة تامبا بولاية فلوريدا صباح يوم الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران بداخله.

البيت الابيض يتردّد بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الوقت- حذّر البنتاغون وبعض الدول الغربية من تبعات تصنيف الحرس الثوري الايراني على لائحة الارهاب الدولية، الأمر الذي أدى الى تردد البيت الابيض باتخاذ مثل هذا القرار.

الأمن يعتقل نجل محمد علي كلاي في مطار فلوريدا لأنه مسلم الوقت- احتجز أمن مطار بولاية فلوريدا نجل الملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي لمدة ساعتين وذلك لأنه مسلم.

روسيا تؤكد أنها ستسخدم الفيتو للمرة السابعة لمنع فرض عقوبات على سوريا الوقت- أكد نائب السفير الروسي، فلاديمير سافرونكوف، أن موسكو ستستخدم حق النقض الفيتو، ضد اي مشروع قرار يرمي الى فرض عقوبات على الحكومة السورية أو المسؤولين السوريين.

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
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السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

هل ينقلب ترامب على عقبيه

الأحد 30 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
هل ينقلب ترامب على عقبيه

هل انقلب ترامب على عقبية؟

الوقت- تساؤلات عدّة تطرح نفسها اليوم بعد مرور شهر ونيّف على وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ورغم أنّه من المبكر الحكم على مشروع الرئيس الأمريكي

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الوقت- تساؤلات عدّة تطرح نفسها اليوم بعد مرور شهر ونيّف على وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض. ورغم أنّه من المبكر الحكم على مشروع الرئيس  الأمريكي الجديد وتطابقه مع الوعود التي أطلقها في حملته الانتخابيّة، إلا أن طفرة التعارضات بين ترامب المرشّح وترامب الرئيس دفعتنا لطرح هذا السؤال مبكراً جدّاً.

التساؤل المطروح يطرح في طيّاته جملة من التساؤلات التي لطالما كانت محطّ بحث وجدل، فهل ترامب كبقية المرشحين الذي يطلقون وعود أكبر من طاقتهم أو غير  مقتنعين بها بغية حصد المزيد من الأصوات؟ أم أن الفارق الذي يحصل بين المرشّح والرئيس يعود إلى هيكليّة النظام الأمريكي التي تجعل من الرئيس سيّداً صورياً للبيت الأبيض؟

لسنا من مؤيدي قدرة الرئيس المطلقة في أمريكا، وكذلك لسنا من مؤيدي وجود نظام حفي يقود الحكم، بل نعتقد بدور الطرفين في قيادة القرار الأمريكي وتأثير كل طرف على الآخر، مع الأخذ بعين الاعتبار سيطرة النظام بشكل أكبر على القرار الأمريكي في المرحلتين الأولى والأخيرة للحقبة الرئاسيّة، في حين تعلو يد الرئيس في القرار الأمريكي بين هاتين المرحلتين. بطبيعة الحال، يسري هذا الأمر فقط على الدورة الرئاسيّة الأولى.

عوداً على بدء، ورغم مضي الرئيس الأمريكي بالعديد من الوعود التي أطلقها كبناء الجدار مع المكسيك، ترحيل المسلمين من أمريكا، العمل على تفكيك الاتحاد الأوروبي خاصّة بعد ترشيح السفير تيد مالوك، لتسلم منصب سفير واشنطن لدي بروكسل، الأمر الذي أثار غضب الأوروبيين كثيرًا، لاسيما أن مالوك توقع صراحة بتفكك الاتحاد الأوروبي وخروج دول أخري منه، واصفًا التجربة الأوروبية بالفاشلة، إلا أن هناك جملة من الوعود الرئيسيّة قد غابت تماماً عن الساحة، وقد حضرت مكانها وعود مختلفة تماماً.

على سبيل المثال لا الحصر، ترامب الذي قدّم نفسه كمنقذ اقتصادي لأمريكا، غابت تصريحاته الاقتصادية التي كانت سبباً رئيسيّاً في تقدّمه على منافسته الديمقراطيّة هيلاري كلينتون. ليس ذلك فحسب، بل قال ترامب إنه يرغب في جعل  بلاده "الأكثر تفوقا" من حيث امتلاك القوة النووية في العالم، وهو التصريح الأول من نوعه لترامب بخصوص السلاح النووي الأمريكي، منذ توليه منصبه في البيت الأبيض،  مما يؤدي إلى توتّر العلاقات مع روسيا التي تحدّث كثيراً عن التقارب معها خلال حملته الانتخابيّة.

ورغم أن العديد من أركان النظام الأمريكي قد حذروا ترامب من التقارب مع روسيا، من ضمنهم أحد قصور الحزب الجمهوري السيناتو جون ماكين الذي تعّهد بمنع أي تقارب يريده ترامب مع الجانب الروسي، فضلاً عن الوكالات الأمنية التي أطاحت  بمستشار الأمن القومي مايكل فلين بعد الكشف عن اتصالات أجراها مع مسؤولين روس قبل تنصيب الرئيس دونالد ترمب.

كذلك، وإضافةً إلى الملف الروسي عمل ترامب على توتير العلاقات مع الصين منذ يومه الأوّل في البيت الأبيض، وهذا ما فعله مع إيران أيضاً، مقابل  التقارب مع السعوديّة التي لطالما هاجمها إبان حملته الانتخابيّة، فهل تقف أجهزة النظام خلف هذا التراجع أم أنّ كلام ترامب السابق فقّاعات انتخابيّة تبخّرت سريعاً؟

لا تقتصر عقبات ترامب، هذا لو سلّمنا جدلاً بنيته تنفيذ مشروعه الانتخابي، على أجهزة النظام، بل تلعب الامبراطوريّة الإعلاميّة الأمريكية دوراً بارزاً في القرار الأمريكي عبر ابتزاز الرئيس أو أركان نظامه وهذا ما دفع ترامب مؤخراً لشن هجوم كاسح على الصحافة ووسائل الإعلام الأمريكية، التي وصفها بعدوة الشعب الأمريكي نظرًا للكذب والخداع التي تتسم به، وفق تعبيره، مشيرًا إلى أن هناك وسائل إعلام تنقل استطلاعات رأي كاذبة للشعب الأمريكي، كما أنها تخلق للناس قصص زائفة وكاذبة.

لا ندري إذا كان قصد الرئيس الأمريكي بأمريكا أولاً وإعادة أمريكا قويّة هو ما تحدّث عنه مؤخراً عن الترسانة النوويّة، فاذا كانت هذه طريقته لبناء  أمريكا، ومحاربة الإرهاب فهذا يعني أنّنا أمام حرب عالمية!

ربّما يكون من المبكر تقديم الإجابة الشافيّة عن فوارق ترامب الرئيس والمرشّح وكذلك دور الحزب الخفي، أو نظام الظل كما يسمّيه البعض، إلا أنّ الاضطراب القائم في المرحلة التي تصحّ تسميتها بالانتقالية لترامب، عزّزت من سطوة قرار الحزب الجمهوري على البيت الأبيض. ربّما نحتاج المزيد من الوقت لتقييم أداء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إلا أننّي أعتقد، ورغم الغموض الحالي وعفويته المخادعة أو الكاذبة لو صحّ التعبير، أن يعمد ترامب شيئاً فشيئاً إلى السير في جزء كبير من  مشروعه الانتخابي الذي لا يروق لأطراف أمريكيّة كثيرة في مقدمتها وكالة الاستخبارات المركزية ومكتب التحقيقات الفيدرالية، فهل سيكون أمام فضيحة تهزّ الشارع الأمريكي؟ وهل سيكون عرضة للمساءلة والمحاسبة كما حصل مع الرئيس الأسبق بيل كلينتون في قضيّة، تتشابه أو تختلف، مع قضيّة مونيكا لوينسكي الشهيرة، خاصّة أن الديمقراطيين باتوا يشكّكون بالصحّة العقلية للرئيس ترامب.

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كلمات مفتاحية :

أمريكا دونالد ترامب الترسانة النووية الحزب الجمهوري واشنطن

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