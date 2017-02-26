قوة حزب الله البحرية: الدور، الأهمية والمعادلات العسكرية الجديدة!

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  الأحد 30 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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الشيخ نعيم قاسم للوقت : السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة.

الشيخ نعيم قاسم للوقت : السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة. في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....

النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة الوقت- لم يكن القرار الذي اتخذه النظام البحريني منذ يومين والقاضي بإجراء تعديلات دستورية تمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مفاجئاً لـ...

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟! لقد أطلق الإمام الخامنئي بالأمس، الإطار المبدأي لأي خارطة سياسية مستقبلية ستحكم المنطقة، فهل سيجد المشروع الأمريكي مكاناً لها في منطقتنا بعد خطاب الأمس؟

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية الوقت- وصل قائد الثورة الإسلاميّة آية الله السيد على الخامنئي قبل دقائق إلى صالة المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان رؤساء السلطات الثلاث في استقباله.

التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات تسعى كلٌ من السعودية وتركيا للتناغم مع الكيان الإسرائيلي في وقت تعيش هذه الأطراف العديد من الخلافات بينها. فيما يمكن القول أن التقارب السعودي الإسرائيلي أكبر من رديفه التركي الإسرائيلي

أخبار

البابا يردّ على ترامب ويدعوه لبناء الجسور

البابا يردّ على ترامب ويدعوه لبناء الجسور

الوقت- ردّ البابا فرنسيس على سياسات ترامب المعادية للمهاجرين قائلا: إن المجتمع يجب ألا يبني جدرانا ولكن جسورا للتشجيع على إقامة علاقات جيدة بين الناس.

الجعفري يدعو دي ميستورا والمعارضة لإدانة هجمات حمص الوقت- قال رئيس وفد الحكومة السورية إلى محادثات جنيف الدكتور "بشار الجعفري" أن الوفد ناقش مع دي ميستورا نقطة واحدة فقط، هي وضع مكافحة الارهاب كأولوية، طالباً من الأخير إصدار بيان يدين التفجيرات التي نفذتها النصرة في حمص.

الغارديان تفضح حي للدواعش في مانشستر الوقت- نشرت صحيفة "الغارديان" البريطانية تقريرا، تحدث عن أحد أحياء مدينة مانشستر البريطانية، ووجود مؤيدين لتنظيم داعش الارهابي فيه.

حادث دهس بولاية لويزيانا بأمريكا يخلّف 31 جريحا الوقت- سائق شاحنة يدهس حشداً من المتفرجين في مهرجان ماردي جرا في نيو أورليانز والشرطة تلقي القبض عليه وتستبعد أن يكون الحادث إرهابياً، وتشير إلى أنّ السائق كان مخموراً عندما كان يقود السيارة.

مسؤول عسكري: القوات اليمنية المشتركة تملك صورايخ يتعدى مداها الـ800 كم الوقت- كشف العميد فضل الساعدي، مدير إدارة التصنيع الحربي في الجيش اليمني، أن القوات اليمنية المشتركة تملك مخزون صاروخي متعدد الأبعاد، ويتعدى مدى البعض منها 800 كم، بجانب كميات من الصواريخ الحرارية الموجهة.

الجعفري: تفجيرات حمص هي رسالة إلى جنيف من رعاة الإرهاب الوقت- اعتبر الدكتور بشار الجعفري، رئيس وفد الجمهورية العربية السورية إلى الحوار السوري السوري في جنيف أن "التفجيرات الإرهابية في حمص اليوم هي رسالة إلى جنيف من رعاة الإرهاب وهذه الجريمة لن تمر مرور الكرام".

وزير الخارجية السعودي يصل بغداد في أول زيارة منذ 13 عاماً الوقت- في زيارة هي الأولى من نوعها منذ عام 2003، بدأ وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، السبت 25 فبراير/شباط، زيارة رسمية الى العاصمة العراقية بغداد.

الشيخ نعيم قاسم يكشف عن موعد عودة حزب الله من سوريا الوقت- أكد نائب الأمين العام لحزب الله، الشيخ نعيم قاسم، أن حزب الله سيبقى في سوريا مادامت هناك حاجة لوجوده، مثنياً في الوقت ذاته على رؤية إيران للانتفاضة وقضية فلسطين.

القوات العراقية تحرر محطة الكهرباء التي تغذي مدينة الموصل الوقت- أعلنت خلية الاعلام الحربي في العراق، السبت، تحرير محطة كهرباء اليرموك الواعقة في الساحل الأيمن من الموصل والتي تعد المحطة الأساسية التي تغذي المدينة بالكامل. وقال الخلية في بيان، إن "قطعات الفرقة المدرعة التاسعة تمكنت من تحرير محطة كهرباء اليرموك ورفعت العلم العراقي فيها"، وأضافت الخلية، أن "المحطة التي تم تحريرها هي المحطة الرئيسية التي تغذي مدينة الموصل بالكامل". وفي سياق متصل أفاد مصدر محلي في محافظة نينوى، السبت، بأن ثلاث نقاط إعلامية لتنظيم "داعش" أُحرقت من قبل مجهولين غرب الموصل في ثاني حادث من نوعه خلال 24 ساعة. وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مجهولين أقدموا على إحراق ثلاث نقاط إعلامية لتنظيم داعش موزعة في أحياء غرب الموصل"، مشيرا إلى أن "تلك الحادثة هي الثانية من نوعها وقعت غرب الموصل خلال 24 ساعة". وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "داعش سحب كل مفارز الحماية القريبة من النقاط الإعلامية بعد إغلاقها بشكل شامل منذ أكثر من أسبوع في عموم أحياء غرب الموصل"، لافتا إلى أن "التنظيم نقل كل عناصره إلى خطوط الصد المتقدمة بعد خسارته معركتي معسكر الغزلاني ومطار الموصل". وكان القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء حيدر العبادي، أعلن في 19 شباط 2017، عن انطلاق عمليات تحرير الجانب الأيمن من مدينة الموصل بعد استكمال تحرير الساحل الايسر من المدينة.

دي میستورا: الهدف من تفجيرات حمص إفساد مفاوضات جنيف دي میستورا: الهدف من تفجيرات حمص إفساد مفاوضات جنيف

وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب

صحيفة باكستانية: العصر الذهبي للمغتربين في السعودية ضاع أدراج الرياح الوقت- كتبت صحيفة "داون جاب باكستان" في تقرير لها بأن العصر الذهبي للمغتربين في السعودية ضاع أدراج الرياح.

16 شهيدا بتفجيرات انتحارية على مراكز أمنية بحمص الوقت- سقط رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة حمص السورية شهيدا و15 آخرين بتفجيرات انتحارية استهدفت مبنى الفرع يوم السبت.

رد فعل ظريف على مواقف تركيا الأخيرة المعادية لايران الوقت- في ردّ منه على مواقف تركيا الاخيرة المعادية لايران وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، سياسات تركيا السابقة في المنطقة بالخاطئة.

مسلحون يشعلون النيران بمسجد في فلوريدا بأمريكا الوقت- قالت وسائل إعلام أمريكية: إن مسلحين أطلقوا الأعيرة النارية على مسجدا بمدينة تامبا بولاية فلوريدا صباح يوم الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران بداخله.

البيت الابيض يتردّد بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الوقت- حذّر البنتاغون وبعض الدول الغربية من تبعات تصنيف الحرس الثوري الايراني على لائحة الارهاب الدولية، الأمر الذي أدى الى تردد البيت الابيض باتخاذ مثل هذا القرار.

الأمن يعتقل نجل محمد علي كلاي في مطار فلوريدا لأنه مسلم الوقت- احتجز أمن مطار بولاية فلوريدا نجل الملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي لمدة ساعتين وذلك لأنه مسلم.

روسيا تؤكد أنها ستسخدم الفيتو للمرة السابعة لمنع فرض عقوبات على سوريا الوقت- أكد نائب السفير الروسي، فلاديمير سافرونكوف، أن موسكو ستستخدم حق النقض الفيتو، ضد اي مشروع قرار يرمي الى فرض عقوبات على الحكومة السورية أو المسؤولين السوريين.

دي ميستور يسلم المشاركين في جنيف 4 مقترحاته حول المفاوضات الوقت- قال مدير مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، دي ميستورا، ان الفرقاء السوريين المشاركين بمؤتمر جنيف-4 أبدوا استعدادهم للجلوس وجها لوجه إلى طاولة واحدة للمناقشات، مؤكدا أن دي ميستور سلم المشاركين في جنيف 4 مقترحاته حول السير اللاحق للمفاوضات.

القوات اليمنية تسقط طائرة من نوع F16 في جبهة نجران الوقت- أعلنت القوات اليمنية المشتركة، الجمعة، تمكنها من اسقاط طائرة من نوع F16 تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في جبهة نجران.

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إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
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یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
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داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

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الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
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طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

قوة حزب الله البحرية: الدور، الأهمية والمعادلات العسكرية الجديدة!

الأحد 30 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
قوة حزب الله البحرية: الدور، الأهمية والمعادلات العسكرية الجديدة!
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الوقت - یعيش الكيان الإسرائيلي هواجس الحرب المقبلة مع حزب الله ومحور المقاومة. فالجديد اليوم خروج الحديث عن قوة حزب الله البحرية الى العلن. وهو الأمر الذي تقول تل أبيب أنه مرعبٍ ويتخطى إمكانيات الردع الإسرائيلية. في حين ضربت تهديدات الأمين العام لحزب الله الثقة بين القيادة العسكرية والإستخبارات الأمنية. فماذا في قوة حزب الله البحرية؟ وما هو دورها وأهميتها؟ وما هي المعادلات الجديدة التي تفرضها؟

قوة حزب الله البحرية: بعض الحقائق!

في ظل الحديث الإسرائيلي عن غموضٍ يكتنف قدرة حزب الله البحرية، نذكر بعض الحقائق التي تُعتبر كافية للتعبير عن جهوزية هذه القوة:

أولاً: صواريخ "C-802" والتي تأتي ضمن قائمة صواريخ "بر - بحر". وهي الصواريخ التي استخدمها حزب الله خلال حرب تموز عام 2006. حينها ظهر الى العلن أول عملٍ تنفيذي للوحدة البحرية التابعة لحزب الله ضد الكيان الإسرائيلي. أصاب الصاروخ سفينة الصواريخ الإسرائيلية "حانيت" والتابعة لسلاح البحر.

ثانياً: حيازة صواريخ "ياخونت". نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلاً عن خبراء عسكريين أن مسؤولين غربيين أبلغوا تل أبيب خلال مؤتمر ميونيخ الأمني الأسبوع الماضي، أن حزب الله تسلًّم شحنات من صواريخ أرض- بحر من طراز "ياخونت" الروسي الصنع، والذي يبلغ مداه ثلاثمئة كيلومتر ويعتبر الأحدث والأخطر في مجاله، والعصي على الدفاعات البحرية. وهو ما قد يُشكل معادلة جديدة في الصراع بين حزب الله وتل أبيب.

ثالثاً: إمتلاك حزب الله لقوة دفاعية بحرية متكاملة يمكن تحويلها لقوة هجومية. حيث تدعي تل أبيب أن جزءاً كبيراً من منظومة الردع البحري التي تمتلكها إيران، باتت بحوزة حزب الله. وهي عبارة عن قطع بحرية فوق المياه وأخرى تحت المياه. مما يعني وجود طاقمٍ مؤهلٍ لتنفيذ عملياتٍ دفاعية قد تتحول لهجومية، خصوصاً اذا تم اعتماد هجوم "عقيدة الأسراب" والتي تعتمد على الهجوم بزوارق "ذو الفقار" البحرية السريعة فيما يبلغ طول القطعة البحرية المستخدمة 17 متراً، ووزنها 22 طناً وتسير بسرعة 40 عقدة.

رابعاً: إمتلاك ضفادع بشرية. كجزءٍ من القوة العسكرية لأي منظومة بحرية، يجري الحديث عن امتلاك حزب الله لضفادع بشرية بحرية. وهي عناصر عسكرية تُتقن الغطس والعمل تحت الماء، يمكنها حمل المتفجرات والوصول الى الأهداف البحرية التي تقع فوق أو تحت الماء وتفجيرها. تُعتبر هذه الضفادع من القوة الخاصة العسكرية التي تتبع للقوة البحرية السرية.

الدور والأهمية: المعادلات العسكرية الجديدة

لم يكن كلام الأمين العام لحزب الله عادياً في خطبته الأخيرة. حمل الخطاب رسائل كثيرة. أهمها كانت المعادلات الجديدة الخاصة بالقوة البحرية والتي نضعها في سياق معادلات الحرب القادمة. وهنا نُشير لما يلي:

أولاً: القدرة على تهديد النفط الإسرائيلي. عام 2011 أطلق الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله معادلة "النفط الإسرائيلي مقابل النفط اللبناني". حينها توقَّف الصهاينة عند ما تعنيه هذه المعادلة. وهي في الحقيقة ما تزال سارية المفعول وبشكلٍ مرتفع الوتيرة. فالمعادلة تكتيكياً تعني قدرة حزب الله على استخدام قدراته العسكرية والتي تُعنى بمجال الحرب البحرية، لإستهداف منصات التنقيب الإسرائيلية الموجودة في المنطقة الإقتصادية التابعة للبنان، أو تلك الواقعة في المنطقة الإسرائيلية كرد فعلٍ على أي اعتداء إسرائيلي بحري. وهي المعادلة التي تهدف الى ردع الطرف الإسرائيلي عن أي اعتداء ضد موارد لبنان النفطية والبحرية.

ثانياً: تهديد أهداف حساسة في حيفا والنقب. هذه المعادلة قائمة على إعلان السيد نصر الله مؤخراً قدرة الحزب على استهداف أو تهديد أمن، كل من حاويات الأمونيا في حيفا ومفاعل ديمونا النووي في النقب. كما أكد قدرة حزب الله على استهداف السفن التي تنقل مواد الأمونيا الخطيرة من حيفا الى مناطق أخرى. هذه المعادلة تهدف عسكرياً لرفع مستوى التهديد، كماً ونوعاً. حيث يُعتبر ذلك ردعاً إقليمياً لأي محاولة إسرائيلية للتفكير بإستهداف منشآت حساسة تابعة لمحور المقاومة، لما سينتج عنه من ردة فعل مشابهة ومدروسة.

ثالثاً: تهديد الإقتصاد الإسرائيلي. حيث أن معادلات القوة البحرية، تجعل السواحل الإسرائيلية والتي يمر عبر مرافئها تسعون بالمئة من البضائع مُهددة، بالإضافة الى السفن التجارية. الأمر الذي يعني عملياً تهديد  90% من الإستيراد "الإسرائيلي" والذي يعتمد على السفن المدنية التي تُبحر في البحر المتوسط.

رابعاً: التهديد بالإنتقال الى الهجوم البحري. وهو ما يمكن إعتبار حصول إنزال بحري جزءاً منه. حيث وعلى ما يبدو، يمتلك حزب الله، القوة الدفاعية والهجومية التي تمكِّنه من القيام بإنزال بحري وذلك بالإستفادة من الصواريخ التي يمتلكها والضفادع البشرية. الأمر الذي يعني عملياً تهديد القطع العسكرية لسلاح البحر الإسرائيلي، بالإضافة الى الشواطئ الإسرائيلية الشمالية.

إذن، تمكَّن حزب الله من إيصال رسائل جديدة دون أن يُفصح عن مضمون القوة البحرية التي بحوزته. الأمر الذي يعني للقيادة العسكرية الإسرائيلية مزيداً من القلق الذي قد يدفعها إما الى التعقُّل العسكري أو الجنون. وفي كلتا الحالتين، يتربع حزب الله على عرش القدرة العسكرية المتعاظمة. أمام نتائج واضحة المعالم وهي:

لقد حطَّم حزب الله بتهديداته الخط الدفاعي الأول للجيش الإسرائيلي على الجبهة الشمالية. وأفرغ كل موازين الردع الإسرائيلية من قوتها العسكرية. وجعل التفكير بأي عمل ضد حزب الله، أسوأ من الحماقة. ليعود حزب الله، عرَّاب المعادلات التي تُعنى بموازين الردع العسكرية في الصراع مع تل أبيب.

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حزب الله القوة البحرية الكيان الإسرائيلي معادلات الردع

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