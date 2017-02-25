مسؤول عسكري: القوات اليمنية المشتركة تملك صورايخ يتعدى مداها الـ800 كم

الوقت- كشف العميد فضل الساعدي، مدير إدارة التصنيع الحربي في الجيش اليمني، أن القوات اليمنية المشتركة تملك مخزون صاروخي متعدد الأبعاد، ويتعدى مدى البعض منها 800 كم، بجانب كميات من الصواريخ الحرارية الموجهة.

وأشار الساعدي،بحسب وكالة سبوتنيك الروسية، إلى أن المخزون الصاروخي تم تكديسه منذ سنوات طويلة، وخصوصاً بعد إعلان الوحدة مع الجنوب ونقل قدرات جيش كامل إلى الشمال، وكان أهم ما تم نقله بعد تفكيك الجيش الجنوبي هو قواعد الصواريخ، هذا بجانب الصواريخ الدقيقة ذات الأهداف المحددة، والتي حصل عليها اليمن وبالتحديد "الحرس الجمهوري"، لمحاربة تنظيم القاعدة، ولم يتم استخدام كميات كبيرة منها حتى اليوم.

وأضاف الساعدي ان القوات اليمنية المشتركة لم تستخدم الصواريخ إلا بشكل نادر، وتم الإبقاء عليها في مخازن خاصة قد لا يعلم عنها الكثير من القادة أي شيء قبل العام 2011.

واشار الضابط اليمني، الى أن اليمن قبل العدوان السعودي كان لديه العديد من خبراء تطوير الصواريخ من الشمال والجنوب، وبنية تصنيع عسكري صاروخي، مكنت كل هذه الأمور القوات اليمنية المشتركة من تطوير بعض الصواريخ.