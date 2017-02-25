ثلاثية تشيلسي تسحق سوانزي

الوقت- تمكَّن نادي تشيلسي الإنكليزي من تحقيق انتصار مُستحق على حساب نادي سوانزي سيتي بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في المباراة التي أُقيمت بينهما اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج في الجولة السادسة والعشرين من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز.

ففي الشوط الأول شهد سيطرة قوية على مجريات اللعب محاولاً تسجيل هدفاً يمنحه الأفضلية ويترجم به تلك السيطرة الكبيرة لكن محاولاته الأولى باءت بالفشل على مرمى الحارس البولندي لوكاس فابيانسكي.

ووجد تشيلسي التنظيم المميز لهجماته عن طريق البلجيكي إيدين هازارد الذي مرر كرة رائعة إلى الجناح الإسباني بيدرو رودريغيز الذي بدوره مرر عرضية أرضية نحو مواطنه لاعب خط الوسط سيسك فابريغاس الذي استلم الكرة بطريقة مميزة ووضعها أرضية داخل الشباك على يمين فابيانسكي في الدقيقة 19 مفتتحاً التسجيل لفريقه.

وقد استمرت سيطرة أصحاب الأرض على الكرة مع تراجع الضيوف إلى الخلف من أجل منع تسجيل أهداف أُخرى في مرماهم، حتى نجحوا في معادلة النتيجة من محاولتهم الوحيدة على مرمى الحارس البلجيكي تيبو كورتوا في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع من رأسية رائعة للمهاجم الإسباني فرناندو يورينتي بعد عرضية طولية من وسط الملعب من زميله جيلفي سيغوردسون لينتهي الشوط بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

فيما بدأ الشوط الثاني بضغط قوي من تشيلسي على دفاعات سوانزي من أجل تسجيل الهدف الثاني، لكن تسديدة فابريغاس القوية ارتطمت بعارضة الحارس فابيانسكي بعد مجهود رائع وتمريرة ساحرة من هازارد.

لكن أسود غرب لندن لم يستسلموا أمام التنظيم الدفاعي لسوانزي ونجحوا في التقدم وتسجيل الهدف الثاني عن طريق الإسباني بيدرو رودريغيز الذي سدد كرة قوية بيسراه فشل فابيانسكي في التعامل معها لتسكن الشباك في الدقيقة 72.

وقام المهاجم الإسباني دييغو كوستا بإنهاء المباراة لصالح البلوز بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 84 بعد تلقيه تمريرة عرضية رائعة من إيدين هازارد وضعها بيسراه في المرمى.

وانتهت المباراة بفوز تشيلسي ليرتفع رصيد رجال المدرب أنتونيو كونتي إلى النقطة 63 في المركز الأول، بينما يتوقف رصيد نادي سوانزي سيتي عند النقطة 24 في المركز الخامس عشر.