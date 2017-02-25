وورلد سوشاليست: أمريكا هي أرض الإدمان والمخدرات

موقع الوقت التحليلي الإخباري | Alwaght Website

  السبت 29 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

الشيخ نعيم قاسم للوقت : السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة.

الشيخ نعيم قاسم للوقت : السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة. في لقاء خاص مع سماحة الشيخ نعيم قاسم نائب الأمين العام لحزب الله. تحدثنا حول ماهية هذا المؤتمر وأهمية إنعقاده في هذا التوقيت بالذات والرسائل التي تريد إيران توجيهها من خلاله. بالإضافة إلى أهداف السعودية في المنطقة وتقاطع مواقفها تجاه إيران مع مواقف الكيان الصهيوني .....

النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة الوقت- لم يكن القرار الذي اتخذه النظام البحريني منذ يومين والقاضي بإجراء تعديلات دستورية تمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مفاجئاً لـ...

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟! لقد أطلق الإمام الخامنئي بالأمس، الإطار المبدأي لأي خارطة سياسية مستقبلية ستحكم المنطقة، فهل سيجد المشروع الأمريكي مكاناً لها في منطقتنا بعد خطاب الأمس؟

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية الوقت- وصل قائد الثورة الإسلاميّة آية الله السيد على الخامنئي قبل دقائق إلى صالة المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان رؤساء السلطات الثلاث في استقباله.

التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات تسعى كلٌ من السعودية وتركيا للتناغم مع الكيان الإسرائيلي في وقت تعيش هذه الأطراف العديد من الخلافات بينها. فيما يمكن القول أن التقارب السعودي الإسرائيلي أكبر من رديفه التركي الإسرائيلي

أخبار

وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب

وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب

وزير الخارجية الايراني: حرس الثورة قدّم أكبر دعم لدول المنطقة في مواجهة الإرهاب

صحيفة باكستانية: العصر الذهبي للمغتربين في السعودية ضاع أدراج الرياح الوقت- كتبت صحيفة "داون جاب باكستان" في تقرير لها بأن العصر الذهبي للمغتربين في السعودية ضاع أدراج الرياح.

16 شهيدا بتفجيرات انتحارية على مراكز أمنية بحمص الوقت- سقط رئيس فرع الأمن العسكري في مدينة حمص السورية شهيدا و15 آخرين بتفجيرات انتحارية استهدفت مبنى الفرع يوم السبت.

رد فعل ظريف على مواقف تركيا الأخيرة المعادية لايران الوقت- في ردّ منه على مواقف تركيا الاخيرة المعادية لايران وصف وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، سياسات تركيا السابقة في المنطقة بالخاطئة.

مسلحون يشعلون النيران بمسجد في فلوريدا بأمريكا الوقت- قالت وسائل إعلام أمريكية: إن مسلحين أطلقوا الأعيرة النارية على مسجدا بمدينة تامبا بولاية فلوريدا صباح يوم الجمعة، مما أدى إلى اشتعال النيران بداخله.

البيت الابيض يتردّد بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب الوقت- حذّر البنتاغون وبعض الدول الغربية من تبعات تصنيف الحرس الثوري الايراني على لائحة الارهاب الدولية، الأمر الذي أدى الى تردد البيت الابيض باتخاذ مثل هذا القرار.

الأمن يعتقل نجل محمد علي كلاي في مطار فلوريدا لأنه مسلم الوقت- احتجز أمن مطار بولاية فلوريدا نجل الملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي لمدة ساعتين وذلك لأنه مسلم.

روسيا تؤكد أنها ستسخدم الفيتو للمرة السابعة لمنع فرض عقوبات على سوريا الوقت- أكد نائب السفير الروسي، فلاديمير سافرونكوف، أن موسكو ستستخدم حق النقض الفيتو، ضد اي مشروع قرار يرمي الى فرض عقوبات على الحكومة السورية أو المسؤولين السوريين.

دي ميستور يسلم المشاركين في جنيف 4 مقترحاته حول المفاوضات الوقت- قال مدير مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، دي ميستورا، ان الفرقاء السوريين المشاركين بمؤتمر جنيف-4 أبدوا استعدادهم للجلوس وجها لوجه إلى طاولة واحدة للمناقشات، مؤكدا أن دي ميستور سلم المشاركين في جنيف 4 مقترحاته حول السير اللاحق للمفاوضات.

القوات اليمنية تسقط طائرة من نوع F16 في جبهة نجران الوقت- أعلنت القوات اليمنية المشتركة، الجمعة، تمكنها من اسقاط طائرة من نوع F16 تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في جبهة نجران.

يلدريم: السجون التركية مكتظة وغير قادرة على استيعاب المعتقلين الوقت- اعترف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن السجون التركية لم تعد بمقدورها استيعاب المزيد من المعتقلين، مشيراً الى وجود بعض الاكتظاظ بسبب الحرب ضد ما وصفه بالإرهاب.

ظريف: تركيا تريد تحميل الآخرين مسؤولية فشل سياساتها الخاطئة في المنطقة الوقت- اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الجمعة، عن أسفه للسياسات التركية الخاطئة في المنطقة، مؤكدا ان تلك السياسات هي التي دفعت انقرة لتحميل الآخرين مسؤولية فشلها.

حركة النجباء العراقية: مستعدون لإتمام مسيرة الجهاد وتحرير الجولان السوري المغتصب الوقت- أعرب الأمين العام لحركة النجباء العراقية، الشيخ أكرم الكعبي، عن استعداد الحركة لمساندة الجيش السوري لاستعداد لتحرير الجولان من الكيان الاسرائيلي المغتصب، معتبراً في الوقت ذاته أن تنظيم داعش الارهابي ينفذ مخططا صهيونيا بإشراف أمريكي وتنفيذ خليجي تركي

القوات العراقية تحرر معسكر الغزلاني في مدينة الموصل بالكامل الوقت- أعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الجمعة، عن تحرير معسكر الغزلاني بالكامل في مدينة الموصل.

عشرات القتلى بتفجير سيارة مفخخة قرب مدينة الباب السورية الوقت- قتل عشرات الأشخاص، الجمعة، بتفجير انتحاري قرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي استهدفت تجمع لسيارات من جيش النظام التركي و"درع الفرات" فی المنطقة.

علي عبد الله صالح يهدد بقصف العمق السعودي بصواريخ بعيدة المدى الوقت- هدد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الدول المشاركة في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، بضربات صاروخية غير مسبوقة واستهداف العمق السعودي بصواريخ بعيدة المدى.

نتنياهو: لن نعيد مرتفعات الجولان لسوريا أبداً الوقت- قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات الجولان السورية المتحلة لن تعود لسوريا أبدا، معتبراً أن الأمور على أرض الواقع تثبت ذلك.

ماليزيا تكشف عن السلاح الفتاك الذي استخدم لاغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي الوقت- كشفت الشرطة الماليزية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن جريمة قتل كيم جونغ نام - الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - نفذت بمادة كيماوية شديدة السمية تعرف باسم غاز الأعصاب VX .

مارين لوبان: إغلاق السفارة الفرنسية في دمشق كان خطأ والرئيس الأسد عدو عدونا الوقت- اعتبرت مرشحة اليمين المتشدد للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، أن إغلاق السفارة الفرنسية في دمشق كان خطأ، مجددة تاكيدها أنها ستدعم الرئيس السوري في حال وصولها الى قصر الاليزيه.

عقوبات جديد قد تطال القادة العسكريين والمسؤولين السوريين الوقت- قال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح بحلول الأسبوع القادم على قرار بإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين على القائمة السوداء فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية.

الأكثر قراءة

اليوم الأسبوع الشهر

السعودية و الکیان الإسرائيلي: تطبيع العلاقات والخداع الاستراتيجي

البيت الابيض يتردّد بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة

صحيفة باكستانية: العصر الذهبي للمغتربين في السعودية ضاع أدراج الرياح

الأمن يعتقل نجل محمد علي كلاي في مطار فلوريدا لأنه مسلم

رغم منافع القهوة.. لكن الخبراء يحذرون من الادمان عليه!

حلم المدرب الإيطالي قد مات!

الشيخ نعيم قاسم للوقت : السعودية تهدف للتسلط على المنطقة برمتها و وأد القضية الفلسطينية ... إيران تعيدها إلى الواجهة.

رئيس مجموعة نيسان يتنحى

الدولار ينخفض بفعل خطوات ترامب الضريبية

محاربة "داعش" في العراق: التحالف الدولي أم إيران؟

التصعيد العسكري الجديد ضد روسيا: ماذا يريد الناتو؟ وأين السياسة الأمريكية؟

السفير العراقي لـ"الوقت": الكيان الإسرائيلي غريب عن المنطقة وسيزول لامحالة

"داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة في العراق

رد فعل ظريف على مواقف تركيا الأخيرة المعادية لايران

فضيحة: بريطانيا تموّل خزينة داعش بـ20 مليون جنيه إسترليني!

وزير الدفاع الروسي يكشف الهدف الجيوسياسي للعملية العسكرية في سوريا

مقتل قائد القوات الاماراتية في اليمن

قراءة في زيارة جون ماكين إلى شمال سوريا

لماذا لم يهاجم تنظيم "داعش" الإرهابي إيران؟

"داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة في العراق

حفرة داعش المرعبة مكتظة بجثث مئات العراقيين

الجيش اليمني يتوعد العدوان السعودي بمفاجآت جديدة وقاصمة

هافينغتون بوست: وضع حرس الثورة الإسلامية على قائمة الإرهاب أمر خطير لعدّة أسباب

ترامب يرسل 500 جندي أمريكي الى سوريا والرياض تواصل دعم إرهاب المعارضة

المنبوذ ترامب يواجه حملة جديدة لمنع دخوله بريطانيا

الجيش السوري يصدر بياناً يدعو فيه أبناء ريف حلب الشرقي بالعودة الى منازلهم

ماهو موقف إيفانكا ترامب من قرار والدها بترحيل المهاجرين؟

بعد تحرير الموصل والرقة الى أين سيفرّ البغدادي؟

النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة

أول تصريح لدونالد ترامب حول "حزب الله"!

بالصور داعش يعدم 5 جنود مصريين في سيناء

وزير اسرائيلي مقرب من نتنياهو يكشف الثمن الذي دفعته السعودية لترامب!

"بابا فانجا" تنبأت بعد فوز ترامب: أوباما الرئيس الأخير

هذا هو الثمن الذي دفعته السعودية لقاء حذفها من قرار ترامب الاخير!

كوريا الشمالية تطلق صاروخا بالستيا باتجاه بحر اليايان استفزازا لترامب!!!

بعد قطعه 100 رأس... نهاية مروعة لجزار "داعش"!

الهاتف الأسطوري نوكيا 3310 سيغزو الأسواق مجدداً بحلة جديدة

هكذا علقت الرئاسة السورية على مرض الرئيس الاسد!

فضيحة: بريطانيا تموّل خزينة داعش بـ20 مليون جنيه إسترليني!

أزمة في البيت الابيض والسبب إيفانكا!

المواقف الأخيرة للقاهرة تقلق "إسرائيل" وتزعزع كيانها

طبيب ترامب يكشف المستور.. وهذا ما قاله!

لماذا يتعمد البنتاغون إخفاء عملياته العسكرية في الشرق الأوسط؟

كيف نسفت زوجة ترامب كل الاعراف الدبلوماسية مع اليابان

ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

undefined
عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

undefined
العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
New node

New node

alwaght.com
تقارير

وورلد سوشاليست: أمريكا هي أرض الإدمان والمخدرات

السبت 29 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
وورلد سوشاليست: أمريكا هي أرض الإدمان والمخدرات

مواضيع ذات صلة

سجون أمريكا ممنوعة على الأمم المتحدة.. انتشار المافيات والمخدرات خلف الجدران!

زیادة زراعة المخدرات ... إحدی أهم نتائج الحرب الأمریکیة علی أفغانستان

Zoom In Font Zoom Out Font

الوقت-  بعد أن تم الكشف عن بيانات المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها (CDC) قال موقع وورلد سوشاليست في تقرير لها يوم الجمعة المنصرم أنه ما يقارب 13 ألف شخص لقوا حتفهم إثر تعاطي جرعات زائدة من الهيروين في عام 2015، بزيادة أربعة أضعاف عن مقتل 3036 شخصاً والتي أعلن عنها في عام 2010، حيث سجلت أكبر نسبة تعاطي جرعات زائدة من جميع أنواع الأدوية منذ عام 1999.

وقال الموقع: إن وباء المخدرات هذا يعصف بجميع الأعمار والأجناس والأعراق، حيث ازداد معدل الذين يتناولون جرعات زائدة لمجموعة 55-64 من العمر أي ما يقارب خمسة أضعاف، في حين أن الفئة العمرية 45-54 الأعلى معدل لتعاطي الجرعات الزائدة كانت بشكل عام، وقد كان البيض أصحاب أعلى معدل وفيات إثر الجرعات الزائدة أكثر من أي عرق، أي أكثر من ضعف معدل الوفيات جنباً إلى جنب للسود واللاتينيين، فمعدل الوفيات إثر الجرعات الزائدة للبيض كان أقل من ذلك من قبل السود في عام 1999، وهو الآن أكثر من ثلاثة أضعاف منذ ذلك الحين.

 

ما هو الأمر وراء النمو المروّع والمأساوي في تعاطي جرعات زائدة من المخدرات؟

قال الموقع: إن وباء المخدرات يتركز في المناطق السابقة كمناطق تعدين الفحم مثل كنتاكي، فيرجينيا الغربية وتينيسي، وميشيغان وأوهايو وإنديانا وبنسلفانيا فقد كانت هذه المناطق من البلاد الأكثر تضرراً منذ عقود ومع تراجع الصناعة، وتسريح العمال الجماعي وخفض الأجور، ابتداء من أواخر 1970 والتي باتت مستمرة منذ ذلك الحين، حيث تحولت المدن الصناعية والتعدين في هذه الأماكن إلى أراضي بور، وتناثرت مع تناثر الصدأ من المصانع التي تستخدم مرة واحدة الآلاف من الناس، في أماكن مثل بونتياك، ميشيغان، وأكرون بولاية أوهايو، وهنتنغتون، وفيرجينيا الغربية صاحبة الوظائف ذات الرواتب الشحيحة، في حين تم إغلاق المدارس والمراكز الاجتماعية وبالعشرات، ونتيجة لهذا وفي عام 2015، وللمرة الأولى منذ 23 عاماً، انخفض متوسط العمر المتوقع في أمريكا، وسط زيادة حادة في معدلات وفيات الأمريكيين البيض.

وقال الموقع: إنه وفي الطرف الآخر ازدادت المديونية بين كبار السن بشكل كبير وديون الأسر ككل في ارتفاع، وهناك شعور واضح بأن المجتمع الأمريكي يسير إلى الوراء، فوباء المخدرات هو تعبير خبيث عن حقيقة أن الملايين من الناس يرون أي احتمال للعيش في أمريكا قد بات ضئيلاً للغاية، فظروف حياة العاملين راكدة و في تراجع كبير على مدى عقود، وسط الوقوف على نقيض النخبة الحاكمة، التي تمتلك الثروة أكثر من الضعف منذ عام 2009، مدفوع بطفرة غير مسبوقة في سوق الأسهم.

 

وقال الموقع: إن عمالقة التأمين وسلاسل المستشفيات الربحية، تحولت في سعيها لتحقيق أرباح سهلة ورخيصة بأي ثمن فنظام الرعاية الصحية في أمريكا يهيمن على الصناعات الدوائية أكثر من المسكنات الأفيونية، ونتيجة لذلك، أكثر من ثلث الأمريكيين الآن يستخدمون المسكنات، سواء حصلوا عليها بطرق قانونية أم غير قانونية، وهي نسبة أعلى من السكان الذين يدخنون أو يستخدمون التبغ الذي لا يدخن، ومع هذه الأسس الاقتصادية للأزمة الاجتماعية هناك آثار فكرية وثقافية لربع قرن من الحرب التي لا نهاية لها إضافة إلى رد الفعل السياسي، فالحرب والكراهية للأجانب والتعصب، وعبادة المال والسلطة كلها أشادت بها النخبة الحاكمة والأحزاب السياسية وسط إنشاء وسائل الإعلام والترفيه، وهذه هي أعراض النظام الاقتصادي والسياسي الذي كسر تحت وطأة التناقضات الداخلية، فالفترة منذ 1999، شهدت ثورات متكررة من الاحتجاجات والنضال ضد سياسات الحرب ورد الفعل الاجتماعي التي تقوم بها الإدارات الديمقراطية والجمهورية على حد سواء، فقبل أربعة عشر عاماً قامت أكبر المظاهرات المناهضة للحرب في تاريخ أمريكا والعالم في جميع أنحاء المدن الأمريكية وحول العالم لإعلان المعارضة للحرب الأمريكية التي كانت حينها وشيكة في العراق، حيث قمعت هذه الحركة بشدة ويتم توجيهها من قبل الحزب الديمقراطي والمرشح الرئاسي جون كيري.

واختتم الموقع بالقول: إن الأزمة الاجتماعية التي تشمل زيادة في تعاطي جرعات زائدة من المخدرات يمكن التغلب عليها في النضال من أجل تعبئة الطبقة العاملة في الولايات المتحدة ودولياً ضد النظام الرأسمالي، فالمأزق السياسي الناجم عن خضوع الطبقة العاملة لنظام الحزبين، معزز بالنقابات العمالية والمصالح الخاصة، أدّى إلى انتشار الإحباط وهذا أدى بدوره الى الانتشار الشامل لإدمان المخدرات.

 

ArabicAlwaght ArabicAlwaght ArabicAlwaght
 
 
 
 

كلمات مفتاحية :

وورلد سوشاليست مخدرات امريكا وباء

التعليقات
الاسم :
البريد الالكتروني :
* النص :
إرسال

ألبوم صور وفيدئو

ألبوم صور

فيديوهات

اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية
انطلاق المؤتمر الدولي السادس لدعم انتفاضة فلسطين في طهران
مظاهرات اهالی بعلین احتجاجا علی بناء المستوطنات الصهیونیة
الحياة الصعبة للمسلمين الميانماريين في مخيمات بنجلاديش
اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية

اللواء سليماني يحارب الارهابيين في الجبهة الأمامية

انطلاق عملية تحرير غرب الموصل
فيدیو : تحرير مطار الموصل
ضرب مطار أبها السعودي بصاروخ باليستي
جماعة "أبو الفضل العباس" العراقية تهدد باستهداف البوارج الأمريكية