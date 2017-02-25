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  السبت 29 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة

النظام البحريني يرسخ سياسته القمعية بتعديلات دستورية جديدة الوقت- لم يكن القرار الذي اتخذه النظام البحريني منذ يومين والقاضي بإجراء تعديلات دستورية تمكن القضاء العسكري من محاكمة المدنيين، مفاجئاً لـ...

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟! لقد أطلق الإمام الخامنئي بالأمس، الإطار المبدأي لأي خارطة سياسية مستقبلية ستحكم المنطقة، فهل سيجد المشروع الأمريكي مكاناً لها في منطقتنا بعد خطاب الأمس؟

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية الوقت- وصل قائد الثورة الإسلاميّة آية الله السيد على الخامنئي قبل دقائق إلى صالة المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان رؤساء السلطات الثلاث في استقباله.

التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات تسعى كلٌ من السعودية وتركيا للتناغم مع الكيان الإسرائيلي في وقت تعيش هذه الأطراف العديد من الخلافات بينها. فيما يمكن القول أن التقارب السعودي الإسرائيلي أكبر من رديفه التركي الإسرائيلي

إرتباك أمريكي إزاء مناورات الحرس الثوري الايراني وفشل جديد في التصعيد الوقت- تتجاهل إيران التصعيد الأمريكي من موقع القوة لا الضعف. فيما تعيش أمريكا حالة من الإرباك الواضح نتيجة توجهات إدارة يسودها جنون العظمة الذي يختصره دونالد ترامب.

أخبار

البيت الابيض يتردّد بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

البيت الابيض يتردّد بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

الوقت- حذّر البنتاغون وبعض الدول الغربية من تبعات تصنيف الحرس الثوري الايراني على لائحة الارهاب الدولية، الأمر الذي أدى الى تردد البيت الابيض باتخاذ مثل هذا القرار.

الأمن يعتقل نجل محمد علي كلاي في مطار فلوريدا لأنه مسلم الوقت- احتجز أمن مطار بولاية فلوريدا نجل الملاكم العالمي الراحل محمد علي كلاي لمدة ساعتين وذلك لأنه مسلم.

روسيا تؤكد أنها ستسخدم الفيتو للمرة السابعة لمنع فرض عقوبات على سوريا الوقت- أكد نائب السفير الروسي، فلاديمير سافرونكوف، أن موسكو ستستخدم حق النقض الفيتو، ضد اي مشروع قرار يرمي الى فرض عقوبات على الحكومة السورية أو المسؤولين السوريين.

دي ميستور يسلم المشاركين في جنيف 4 مقترحاته حول المفاوضات الوقت- قال مدير مكتب المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا، دي ميستورا، ان الفرقاء السوريين المشاركين بمؤتمر جنيف-4 أبدوا استعدادهم للجلوس وجها لوجه إلى طاولة واحدة للمناقشات، مؤكدا أن دي ميستور سلم المشاركين في جنيف 4 مقترحاته حول السير اللاحق للمفاوضات.

القوات اليمنية تسقط طائرة من نوع F16 في جبهة نجران الوقت- أعلنت القوات اليمنية المشتركة، الجمعة، تمكنها من اسقاط طائرة من نوع F16 تابعة للعدوان السعودي الأمريكي في جبهة نجران.

يلدريم: السجون التركية مكتظة وغير قادرة على استيعاب المعتقلين الوقت- اعترف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن السجون التركية لم تعد بمقدورها استيعاب المزيد من المعتقلين، مشيراً الى وجود بعض الاكتظاظ بسبب الحرب ضد ما وصفه بالإرهاب.

ظريف: تركيا تريد تحميل الآخرين مسؤولية فشل سياساتها الخاطئة في المنطقة الوقت- اعرب وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف، الجمعة، عن أسفه للسياسات التركية الخاطئة في المنطقة، مؤكدا ان تلك السياسات هي التي دفعت انقرة لتحميل الآخرين مسؤولية فشلها.

حركة النجباء العراقية: مستعدون لإتمام مسيرة الجهاد وتحرير الجولان السوري المغتصب الوقت- أعرب الأمين العام لحركة النجباء العراقية، الشيخ أكرم الكعبي، عن استعداد الحركة لمساندة الجيش السوري لاستعداد لتحرير الجولان من الكيان الاسرائيلي المغتصب، معتبراً في الوقت ذاته أن تنظيم داعش الارهابي ينفذ مخططا صهيونيا بإشراف أمريكي وتنفيذ خليجي تركي

القوات العراقية تحرر معسكر الغزلاني في مدينة الموصل بالكامل الوقت- أعلن قائد عمليات "قادمون يا نينوى"، الفريق الركن عبد الأمير رشيد يارالله، اليوم الجمعة، عن تحرير معسكر الغزلاني بالكامل في مدينة الموصل.

عشرات القتلى بتفجير سيارة مفخخة قرب مدينة الباب السورية الوقت- قتل عشرات الأشخاص، الجمعة، بتفجير انتحاري قرب مدينة الباب في ريف حلب الشمالي استهدفت تجمع لسيارات من جيش النظام التركي و"درع الفرات" فی المنطقة.

علي عبد الله صالح يهدد بقصف العمق السعودي بصواريخ بعيدة المدى الوقت- هدد الرئيس اليمني السابق علي عبدالله صالح، الدول المشاركة في العدوان الذي تقوده السعودية على اليمن، بضربات صاروخية غير مسبوقة واستهداف العمق السعودي بصواريخ بعيدة المدى.

نتنياهو: لن نعيد مرتفعات الجولان لسوريا أبداً الوقت- قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مرتفعات الجولان السورية المتحلة لن تعود لسوريا أبدا، معتبراً أن الأمور على أرض الواقع تثبت ذلك.

ماليزيا تكشف عن السلاح الفتاك الذي استخدم لاغتيال الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي الوقت- كشفت الشرطة الماليزية أن التحقيقات الأولية أظهرت أن جريمة قتل كيم جونغ نام - الأخ غير الشقيق للزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون - نفذت بمادة كيماوية شديدة السمية تعرف باسم غاز الأعصاب VX .

مارين لوبان: إغلاق السفارة الفرنسية في دمشق كان خطأ والرئيس الأسد عدو عدونا الوقت- اعتبرت مرشحة اليمين المتشدد للرئاسة الفرنسية، مارين لوبان، أن إغلاق السفارة الفرنسية في دمشق كان خطأ، مجددة تاكيدها أنها ستدعم الرئيس السوري في حال وصولها الى قصر الاليزيه.

عقوبات جديد قد تطال القادة العسكريين والمسؤولين السوريين الوقت- قال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح بحلول الأسبوع القادم على قرار بإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين على القائمة السوداء فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية.

ترامب يتوعد بتعزيز ترسانة امريكا من الأسلحة النووية الوقت- توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعزيز ترسانة الأسلحة النووية لبلاده لكي تكون "في صدارة المنافسة"، معتبراً أن واشنطن تراجعت خلال السنوات الماضية في قدراتها العسكرية النووية.

انطلاق الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف الخاصة بالأزمة السورية الوقت- انطلقت مساء الخميس، الجلسة الافتتاحية للجولة الرابعة من مفاوضات جنيف حول سوريا، بكلمة للمبعوث الاممي لسوريا ستيفان دي ميستورا.

الخلاف المصري السعودي يصل الى "قطاع العقارات" وتوقيف مشاريع بأكثر من 22 مليار دولار الوقت- في أزمة جديدة تضاف الى سلسلة الأزمات المتلاحقة بين السعودية ومصر، أعلن مسؤولون تنفيذيون في شركات عقارية مصرية إن شركاتهم علقت العمل باتفاقيات بقيمة 22.65 مليار دولار في مجال الإسكان مع الحكومة السعودية.

الجيش التركي يسيطر على على مدينة الباب شمال سوريا+خريطة مفصلة الوقت- تمکن الجیش التركي وبعد قرابة 3 اشهر من السيطرة على مدينة الباب شمال سوريا بعد انسحاب عناصر تنظيم داعش الارهابي منها.

عون خلال استقباله عباس: لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون اعطاء الحقوق الوقت- أكد رئيس اللبناني ميشال عون، أن "المقاربة التي تعتمدها اسرائيل منذ نشوئها في صراعها مع العرب قد تحقِق لها بعض انتصارات آنية ولكنها لا توصل للحل ولا للسلام"، مشدداً على أنه "لا سلام من دون عدالة ولا عدالة من دون اعطاء الحقوق".

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

البيت الابيض يتردّد بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

السبت 29 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
البيت الابيض يتردّد بشأن إدراج الحرس الثوري على لائحة الإرهاب

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الوقت- حذّر البنتاغون وبعض الدول الغربية من تبعات تصنيف الحرس الثوري الايراني على لائحة الارهاب الدولية، الأمر الذي أدى الى تردد البيت الابيض باتخاذ مثل هذا القرار.

وذكرت وكالة رويترز يوم السبت نقلا عن مصادر مطلعة من البيت الأبيض، أن إدارة الرئيس ترامب متردّدة بشأن قرار تصنيف الحرس الثوري الايراني على لائحة الارهاب.

وأضافت المصادر لرويترز أن هذه الحيرة التي يعيشها البيت الابيض جاءت بعد تحذير مسؤولين دفاعيين واستخباراتيين في أمريكا من تبعات هذا الإجراء في حال تم اتخاذه.

وفي هذا السياق قال مسؤول أمريكي طلب عدم ذكر اسمه: في حال اتخذتم هذا القرار، فإن طريق الحوار سيسدّ مع الايرانيين وستنعدم جميع الآمال لإجراء مباحثات معهم بشأن كافة المسائل.

وفي وقت سابق صرّح مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب تبحث اقتراحا قد يؤدي إلى إدراج الحرس الثوري الإيراني في قائمة التنظيمات الإرهابية.

وقال المسؤولون إنه تم أخذ رأي عدد من الوكالات الأمريكية بشأن مثل هذا الاقتراح الذي سيضاف إن تم تنفيذه إلى الإجراءات التي فرضتها الولايات المتحدة بالفعل على أفراد وكيانات مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني.

ولكن يبدو أن البيت الأبيض قد أدرك بأن تصنيف أقوى مؤسسة عسكرية وسياسية في إيران كجماعة إرهابية سيكون له آثار تزعزع الاستقرار بما في ذلك تأجيج الصراعات الإقليمية.

وسيعقّد إدراج الحرس الثوري على لائحة الارهاب أيضا قتال الولايات المتحدة لتنظيم داعش الارهابي بالعراق حيث تلعب إيران دورا محوريا في هذه الحرب ويقدم الحرس الثوري الإيراني المشورة للقوات العراقية للقتال ضد التنظيم الارهابي.

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البنتاغون متردد الحرس الثوري

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