حلم المدرب الإيطالي قد مات!

الوقت- في أول تعليق عقب إقالت كلاوديو رانييري من تدريب بطل الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، ليستر سيتي، والذي يعاني من سوء النتائج هذا الموسم، أكد الإيطالي كلاوديو رانييري اليوم إن "حلمه مات".
فقد أشار في بيان له "حلمي مات الأمس بعد البهجة التي شعرنا بها الموسم الماضي والتتويج بلقب الدوري الممتاز، كل ما كنت أحلم به البقاء مع ليستر.. النادي الذي أحبه دائما. لكن هذا لن يحدث للأسف".
وأضاف المدرب الإيطالي، والذي أقيل يوم الخميس مع وجود ليستر فوق منطقة الهبوط بمركز واحد فقط، "المغامرة كانت رائعة وستبقى معي للأبد".