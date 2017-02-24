يلدريم: السجون التركية مكتظة وغير قادرة على استيعاب المعتقلين

الوقت- اعترف رئيس الوزراء التركي، بن علي يلدريم، أن السجون التركية لم تعد بمقدورها استيعاب المزيد من المعتقلين، مشيراً الى وجود بعض الاكتظاظ بسبب الحرب ضد ما وصفه بالإرهاب.

وقال يلدريم للصحفيين، الجمعة، أن المدانين بعقوبات مخففة قد يتم نقلهم إلى سجون مفتوحة قصد إفساح المجال لعشرات الآلاف من المعتقلين في أعقاب الانقلاب الفاشل، يوليو الماضي، مضيفا أن سياسة النقل لن تطبق على الجرائم الكبرى مثل الإرهاب والجريمة المنظمة وإساءة معاملة الأطفال.

وقامت وزارة العدل بمراجعة إجراءاتها، الأربعاء، حتى تسمح للمدانين بعقوبات أقل من عشر سنوات والذين حققوا شهر واحد في الأقل من حسن السلوك، بالانتقال إلى سجون مفتوحة أكثر راحة.

واعتقلت السلطات التركية، أكثر من 41 ألف شخص خلال حالة الطوارئ التي فرضت في أعقاب الانقلاب الفاشل، في يوليو الماضي.

وكانت منظمة العفو الدولية أكدت قبل فترة امتلاكها "أدلة ذات مصداقية" على تعرض معتقلين ألقي القبض عليهم في حملة التطهير التي أعقبت المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، إلى التعذيب.