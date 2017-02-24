عقوبات جديد قد تطال القادة العسكريين والمسؤولين السوريين

الوقت- قال دبلوماسي في الأمم المتحدة إن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سيصوت على الأرجح بحلول الأسبوع القادم على قرار بإدراج 11 من القادة العسكريين والمسؤولين السوريين على القائمة السوداء فيما يتعلق بهجمات بأسلحة كيماوية.

وأكد الدبلوماسي، لوكالة رويترز، أن مشروع القرار سيطرح للتصويت الأسبوع القادم ما لم تظهر ضده "حجج مقنعة تماما" من المحادثات.

وذكر دبلوماسي غربي أن الإدارة الأمريكية الجديدة تشارك حاليا في رعاية القرار، وقد تبدأ مشاوارت بشأنه يوم الجمعة في مجلس الأمن.

ويسعى مشروع القرار أيضا إلى حظر بيع طائرات مروحية للسلطات السورية أو تزويدها بها، ووضع 10 كيانات حكومية أو متعلقة بالحكومة في القائمة السوداء، لمشاركتها في تطوير وإنتاج أسلحة كيميائية والصواريخ التي تحملها، ويطالب مشروع القرار بتجميد أرصدة، وحظر سفر الأفراد والكيانات إلى جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة.

ويتزامن تصويت الأمم المتحدة على فرض عقوبات جديدة على المسؤولين السوريين مع محادثات بين الحكومة والفصائل المسلحة مع وسيط الأمم المتحدة ستافان دي ميستورا والتي بدأت الخميس في جنيف.