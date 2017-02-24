ترامب يتوعد بتعزيز ترسانة امريكا من الأسلحة النووية

الوقت- توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتعزيز ترسانة الأسلحة النووية لبلاده لكي تكون "في صدارة المنافسة"، معتبراً أن واشنطن تراجعت خلال السنوات الماضية في قدراتها العسكرية النووية.

وقال ترامب ، في حديث لوكالة رويترز،"أنا أول من يريد أن يرى لا أحد يمتلك أسلحة نووية، لكننا لن نتراجع أمام أي بلاد، حتى ولو دولة صديقة، في مجال القدرات النووية".

وأضاف ترامب "إن غياب الأسلحة النووية لدى أي بلد سيكون أمرا ممتازا، لكن، لو تنوي بعض الدول امتلاكها، فإننا نعتزم أن نكون في صدارة المنافسة".

وعلى صعيد متصل، قال ترامب إن معاهدة تقليص الأسلحة الاستراتيجية الهجومية – 3، التي وقعتها الولايات المتحدة مع روسيا عام 2010 ودخلت حيز التنفيذ عام 2011، "تحمل طابعا أحاديا"، مؤكدا أنه لا يدعم هذه الوثيقة.

ووصف ترامب المعاهدة بأنها "صفقة سيئة أخرى وقعت عليها الولايات المتحدة”، وأضاف متعهدا “ننوي البدء بإبرام صفقات جيدة".

وتنص هذه المعاهدة على تقليص عدد الصواريخ المنتشرة الناقلة للأسلحة النووية إلى 700 صاروخ، وعدد الرؤوس القتالية إلى 1550 رأسا نوويا حتى العام 2021.

من جانبه، أكد المتحدث الرسمي باسم البيت الأبيض، شون سبايسر، في مؤتمر صحفي عقده الخميس، "ن الولايات المتحدة عازمة على ألا تخسر التفوق في المجال النووي أمام أحد".