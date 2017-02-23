القوات العراقية تعلن تحرير مطار الموصل بالكامل

الوقت- اعلنت القوات العراقية المشتركة، اليوم الخميس، تحرير مطار الموصل بالكامل بعد معارك مع تنظيم داعش الإرهابي.
وکان قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، قال فی وقت سابق، إن "قطعات الشرطة الاتحادية شرعت صباح اليوم، بالصفحة الثانية من عمليات تحرير الجانب الأيمن للموصل"، مؤكداً أن “تلك القطعات شنت هجوماً واسعاً لإستعادة السيطرة على مطار المدينة".
وأضاف جودت، أن "جحافل قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع مسنودة بطائرات الرصد والمدفعية الثقيلة تقدمت من عدة محاور لإقتحام مطار الموصل"، مبيناً أن "القسم الأكبر من دفاعات العدو تم تدميره ونراقب عن كثب تحركات كمائنه وطائرات الجيش تصطادها بالجملة".
وبدأت القوات العراقية بدعم جوي من طائرات حربية وأخرى مسيرة هجوما ضد مطار الموصل في خطوة رئيسية لاستهداف معاقل ارهابي داعش في الجانب الغربي من المدينة، وتوجهت قوافل من القوات بينها الشرطة الاتحادية والرد السريع التابع لوزارة الداخلية نحو المطار المهجور حاليا والواقع إلى الجنوب من مدينة الموصل، ومازال تحت سيطرة تنظيم داعش.
الى ذلك بدأت قوات جهاز مكافحة الارهاب باقتحام معسكر الغزلاني جنوب غربي الموصل لتحريره من قبضة تنظيم داعش الارهابي.