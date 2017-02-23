القوات العراقية تعلن تحرير مطار الموصل بالكامل

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  الخميس 27 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

إخترنا لكم

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟!

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟! لقد أطلق الإمام الخامنئي بالأمس، الإطار المبدأي لأي خارطة سياسية مستقبلية ستحكم المنطقة، فهل سيجد المشروع الأمريكي مكاناً لها في منطقتنا بعد خطاب الأمس؟

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية الوقت- وصل قائد الثورة الإسلاميّة آية الله السيد على الخامنئي قبل دقائق إلى صالة المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان رؤساء السلطات الثلاث في استقباله.

التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات تسعى كلٌ من السعودية وتركيا للتناغم مع الكيان الإسرائيلي في وقت تعيش هذه الأطراف العديد من الخلافات بينها. فيما يمكن القول أن التقارب السعودي الإسرائيلي أكبر من رديفه التركي الإسرائيلي

إرتباك أمريكي إزاء مناورات الحرس الثوري الايراني وفشل جديد في التصعيد الوقت- تتجاهل إيران التصعيد الأمريكي من موقع القوة لا الضعف. فيما تعيش أمريكا حالة من الإرباك الواضح نتيجة توجهات إدارة يسودها جنون العظمة الذي يختصره دونالد ترامب.

البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة الوقت- حول تأثير الحصار الإقتصادي وتبعاته علي اليمن وعن دور المنظمات الدولية والإقليمية في رفع الحصار ومساعدة الشعب المنكوب وفيما يتعلق بكشف الدول المشاركة في العدوان على اليمن كان لنا لقاء خاص مع البروفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية والخبير الإقتصادي والإستراتيجي اليمني.

أخبار

الجيش السوري يحرر إحدى المناطق الاستراتجية قرب جامعة الفرات بدير الزور +خريطة مفصلة

الجيش السوري يحرر إحدى المناطق الاستراتجية قرب جامعة الفرات بدير الزور +خريطة مفصلة

الوقت- تمكن الجيش السوري، الخميس، من تحرير إحدى التلال الاستراتيجية في دير الزور، في اطار العمليات الحربية التي ينفذها الجيش السوري بالتعاون مع القوات الرديفة لاجتثاث تنظيم داعش الإرهابي من منطقة المقابر على الأطراف الجنوبية للمدينة.

القوات العراقية تعلن تحرير مطار الموصل بالكامل الوقت- اعلنت القوات العراقية المشتركة، اليوم الخميس، تحرير مطار الموصل بالكامل بعد معارك مع تنظيم داعش الإرهابي.

الجهاد الاسلامي:مؤتمر طهران أفشل ما راهن عليه العدو من انفراط عقد المقاومة الوقت- اعتبر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة أن مشاركة كل قوى المقاومة الفلسطينية المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية في طهران أفشل كل ما راهن عليه العدو الصهيوني من انفراط عقد المقاومة ومحور المقاومة، مشدداً على على أهمية المؤتمر الذي حضره مندوبون عن أكثر من 80 دولة إلى جانب جميع قوى المقاومة الفلسطينية واللبنانية.

بغداد تزود القاهرة بمليون برميل نفط شهريا بدءا من الشهر المقبل الوقت- أكدت صحيفة "الأهرام" المصرية، الخميس 23 فبراير/شباط، ان العراق ومصر توصلتا الى اتفاق جديد يقضي بتزويدها القاهرة بنحو مليون برميل من النفط الخام شهريا، ابتداء من شهر مارس/آذار المقبل.

ماكّين يزور الشمال السوري مجدّداً الوقت-أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الأربعاء عن زيارة سريّة أجراها السيناتور الأميركي جون ماكّين إلى شمال شرق سوريا في نهاية الأسبوع الماضي.

حفرة داعش المرعبة مكتظة بجثث مئات العراقيين الوقت- كثيرة هي الذكريات المؤلمة التي طبعت في أذهان العراقيين، لاسيما تلك الذكريات السوداء التي خلّفها إرهاب تنظيم داعش الذي أبدع في أساليب التعذيب المقيتة.

انطلاق مفاوضات جنيف 4 السورية بآمال منخفضة الوقت- تنطلق مفاوضات جنيف 4 في سويسرا صباح اليوم الخميس، بين وفدي الحكومة السورية والمعارضة المسلحة بحضور ممثلين عن أمريكا وروسيا، ومندوبين عن منصات الرياض والقاهرة، وغياب منصة حميميم، بالاضافة الى المبعوث الاممي الى سوريا ستيفان دي مستورا.

الكيان الاسرائيلي يقرّ بدعم الإرهابيين في سوريا الوقت- في سابقة ليست غريبة على مايحصل في سوريا، أقرّ وزير الحرب الإسرائيلي السابق، أن هناك تنسيق قائم بين بلاده وبين التنظيمات الإرهابية التي تقاتل في سوريا.

الجيش العراقي يقتحم مطار الموصل ويتجه نحو معسكر الغزلاني الوقت- أعلن متحدث عسكري، الخميس، أن القوات العراقية اقتحمت مناطق من مطار الموصل، وتشن هجوما لاستعادة السيطرة على معسكر الغزلاني جنوب غربي المدينة.

بماذا توعّد مؤتمر طهران واشنطن في حال نقلت سفارتها الى القدس؟ الوقت- عبر المشاركون في المؤتمر الدولي السادس لدعم الإنتفاضة الفلسطينية عن شكرهم وتقديرهم لقائد الثورة الإسلامية، ومجلس الشورى الإسلامي، والحكومة والشعب الإيراني، لإستضافتهم وسعيهم لإنجاح هذا المؤتمر في اليوم الأخير من فعالياته.

فتيات كندا ينددن بالإسلاموفوبيا على طريقتهن الوقت- في إجراء منهن تعاطفا مع النساء المسلمات قرّرت مجموعة من الكنديات ارتداء الحجاب لمدة شهر كامل، تنديدا بالإسلاموفوبيا (العداء للإسلام).

الحشد الشعبي يقطع الطريق الواصل بين قضاء تلعفر ومدينة الموصل بالكامل الوقت- قال المتحدث باسم هيئة الحشد الشعبي احمد الأسدي أن قوات الحشد قطعت الطريق الواصل بين قضاء تلعفر ومدينة الموصل بالكامل.

استطلاع: أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن نتائج نشاط دونالد ترامب الوقت- كشف استطلاع للرأي أجرته قناة " NBC News/Survey Money " أن أكثر من نصف الأمريكيين غير راضين عن نتائج نشاط دونالد ترامب في أول شهر له في منصب رئيس امريكا.

دي ميستورا: انهيار الهدنة في سوريا سيؤدي لإفشال المفاوضات الوقت- اعتبر المبعوث الأممي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا أنه لولا تثبيت وقف إطلاق النار في سوريا، لكان إجراء الجولة الرابعة من مفاوضات جنيف، أمرا مستحيلا، مضيفا أن انهيار الهدنة سيؤدي لإفشال المفاوضات.

شويغو: مؤامرة تدمير سوريا توقفت عمليا الوقت- قال وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، يوم الأربعاء: إننا نجحنا فى الحيلولة دون تفكك سوريا، مشيرا إلى ان الحرب في سوريا توقفت عمليا، حسبما ذكرت "روسيا اليوم".

5جنرالات شاركوا بحرب العراق يكسبون ثقة ترامب الوقت- بعد تعيين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للجنرال أتش. آر. ماكماستر القائد السابق في الجيش الأميركي أثناء حرب العراق ليكون مستشار الأمن القومي الجديد، ارتفع عدد الجنرالات في المناصب الأمنية في إدارة ترامب والذين سبق لهم وخدموا في العراق إلى 3.

روحاني: لولا ايران لكانت دمشق عاصمة داعش في المنطقة الوقت- قال الرئيس الايراني حسن روحاني يوم الاربعاء: إن سوريا تقف في الخط الاول لجبهة المقاومة ولذلك تتلقى الكثير من الضغوط، مشددا على ان ايران ستبقى الى جانب الشعب السوري حتى تحقيق النصر النهائي.

مقتل قائد القوات الاماراتية في اليمن الوقت- قتل قائد القوات الاماراتية في اليمن العميد ناصر مشبب العتيبي، صباح اليوم الأربعاء في مدينة المخا، بالتزامن مع اطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من قبل القوات اليمنية المشتركة على باب المندب.

مسؤول روسي يكشف تفاصيل جديدة حول الاتصال الهاتفي بين ترامب وبوتين الوقت- كشف مسؤول روسي ان الرئيس فلاديمير بوتين وخلال المحادثات الهاتفية مع الرئيس الامريكي (دونالد ترامب) اكد علي ضرورة تنفيذ خطة العمل المشترك الشاملة (الاتفاق النووي) بشكل دقيق.

بالصور..ناشطون يعلقون عبارة "مرحبا باللاجئين" على تمثال الحرية في نيويورك الوقت- نشرت عدد من المواقع الاخبارية الأمريكية صور لتمثال الحرية في نيويورك وتحتها لافتة كتب عليها " مرحبا باللاجئين" بعد قرارات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد اللاجئين.

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

القوات العراقية تعلن تحرير مطار الموصل بالكامل

الخميس 27 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
القوات العراقية تعلن تحرير مطار الموصل بالكامل

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الجيش العراقي يقتحم مطار الموصل ويتجه نحو معسكر الغزلاني

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الوقت- اعلنت القوات العراقية المشتركة، اليوم الخميس، تحرير مطار الموصل بالكامل بعد معارك مع تنظيم داعش الإرهابي.

وکان قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق رائد شاكر جودت، قال فی وقت سابق، إن "قطعات الشرطة الاتحادية شرعت صباح اليوم، بالصفحة الثانية من عمليات تحرير الجانب الأيمن للموصل"، مؤكداً أن “تلك القطعات شنت هجوماً واسعاً لإستعادة السيطرة على مطار المدينة".

وأضاف جودت، أن "جحافل قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع مسنودة بطائرات الرصد والمدفعية الثقيلة تقدمت من عدة محاور لإقتحام مطار الموصل"، مبيناً أن "القسم الأكبر من دفاعات العدو تم تدميره ونراقب عن كثب تحركات كمائنه وطائرات الجيش تصطادها بالجملة".

وبدأت القوات العراقية بدعم جوي من طائرات حربية وأخرى مسيرة هجوما ضد مطار الموصل في خطوة رئيسية لاستهداف معاقل ارهابي داعش في الجانب الغربي من المدينة، وتوجهت قوافل من القوات بينها الشرطة الاتحادية والرد السريع التابع لوزارة الداخلية نحو المطار المهجور حاليا والواقع إلى الجنوب من مدينة الموصل، ومازال تحت سيطرة تنظيم داعش.     

الى ذلك بدأت قوات جهاز مكافحة الارهاب باقتحام معسكر الغزلاني جنوب غربي الموصل لتحريره من قبضة تنظيم داعش الارهابي.

 

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العراق الموصل المطار

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