ماكّين يزور الشمال السوري مجدّداً

الوقت-أعلنت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية أمس الأربعاء عن زيارة سريّة أجراها السيناتور الأميركي جون ماكّين إلى شمال شرق سوريا في نهاية الأسبوع الماضي.

وأوضحت الصحيفة أن الزيارة جاءت تحديداً إلى منطقة "عين العرب"التي يسيطر عليها الأكراد، وقد التقى بقادة عسكريين أميركيين وكرد هناك.

وأكّد مكتب ماكّين في بيان له حصول الزيارة، مضيفاً أنّ عضو مجلس الشيوخ "سافر إلى شمال سوريا هذا الأسبوع لزيارة القوّات الأميركية المنتشرة هناك ولمناقشة حملة مكافحة داعش، والعمليّات الجارية لاستعادة السيطرة على مدينة الرقة السورية".

المتحدث باسم السيناتور الجمهوري أشار إلى أنّه خلال الزيارة "تمّ تقييم الأوضاع على الأرض".

وتأتي زيارة ماكين إلى سوريا بعدما طلب الرئيس الأميركي دونالد ترامب من وزير دفاعه جيمس ماتيس دراسة الخطوات التي يُمكن اتخاذها من أجل محاربة تنظيم داعش، وذلك خلال فترة شهر. كما أنّ الزيارة القصيرة لماكّين هي محطة في منتصف جولة إقليمية تنقّل خلالها من المملكة العربية السعودية إلى تركيا.

يذكر أن هذه الزيارة هي الثانية من نوعها حيث عمد السناتور الأمريكي في العام 2013 إلى إجراء زيارة مماثلة التقى خلالها قادة الجيش الحر حيث جاءت الزيارة حينها في وقت حرج بالنسبة للمعارضة المسلحة التي كثفت دعواتها للحصول على دعم أميركي يشمل أسلحة ثقيلة وإقامة منطقة حظر جوي وشن غارات جوية.