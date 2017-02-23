الجيش العراقي يقتحم مطار الموصل ويتجه نحو معسكر الغزلاني

الوقت- أعلن متحدث عسكري، الخميس، أن القوات العراقية اقتحمت مناطق من مطار الموصل، وتشن هجوما لاستعادة السيطرة على معسكر الغزلاني جنوب غربي المدينة.

وأوضح المصدر أن قوات الشرطة الاتحادية والرد السريع، مدعومة بطائرات الرصد والمدفعية الثقيلة، تقدمت من محاور عدة لاقتحام المطار، الذي ستستعيده بوقت قياسي، حسب المصدر بعد تدمير أغلب دفاعات تتظيم داعش الارهابي هناك.

وأفادت تقارير بفرار مئات المدنيين من منازلهم على مشارف غرب مدينة الموصل في أول تقارير عن النزوح منذ انطلاق الحملة التي تدعمها الولايات المتحدة على ما تبقى من معقل الارهابيين في المدينة مطلع الأسبوع.

وأعرب برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في وقت سابق، عن قلقه الشديد على 750 ألف شخص من المحاصرين غرب مدينة الموصل.

ونقلت الشرطة الاتحادية نحو 200 امرأة وطفل في حافلات، الأربعاء، إلى بلدة حمام العليل، على بعد نحو 20 كيلومترا جنوبي الموصل حيث أقيمت مخيمات.