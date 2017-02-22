جالاكسي نوت 7 قد يعود للأسواق مجدداً

الوقت- إن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تفكر وتسعى في أن تبدأ عملية بيع الأجهزة المجددة من هاتفها الرائد من فئة فابليت جالاكسي نوت Galaxy Note 7 في الأسواق الناشئة مثل الهند وفيتنام، بحيث يأتي الهاتف بنفس التصميم والمميزات والمواصفات ولكن مع بطارية جديدة أصغر وأقل تأثراً ولن تنفجر.

وفي هذا الإطار، اعتبر هاتف جلاكسي نوت 7 عند ظهوره في السوق وبحسب المختصين أحد أفضل هواتف شركة سامسونج خاصة وهواتف أندرويد عامة، ويبدو أن الشركة لا تزال تحاول تسويقه وتقليل خسارتها الكبيرة التي منيت بها جراء سحبه من السوق وإيقاف تصنيعه بعد حوادث احتراق وانفجار بطارية الجهاز.

وأيضاً فإن شركة سامسونج الكورية الجنوبية تفكر بالأسواق الناشئة والمهمة مثل الهند وفيتنام بسبب صعوبة عودة إطلاقها للهاتف جلاكسي نوت 7 ضمن الأسواق الأوروبية والأمريكية بعد الحظر الذي شهده الهاتف من قبل المنظمين، وكانت الشركة الكورية قد أصدرت في وقت سابق من شهر يناير/كانون الثاني نتائج التحقيقات الداخلية المفصلة فيما يخص الهاتف جلاكسي نوت 7.

وقد ألقت شركة سامسونج الكورية الجنوبية باللوم فيما يخص تحقيقاتها المتعلقة بالانفجارات التي تعرضت لها الهواتف إلى اثنتين من المشاكل الداخلية المتعلقة بالبطاريات التي جرى استعمالها ضمن الهاتف، وتمتلك شركة سامسونج حالياً ما يصل إلى 2.5 مليون هاتف نوت 7 ضمن المخازن بعد أن ضحت بحوالي 20 ألف هاتف ضمن التحقيقات لتحديد المشكلة.

وفي السياق نفسه، سوف تحتوي الهواتف المجددة جلاكسي نوت 7 على بطاريات بسعة بين 3000 و3200 ميلي أمبير، بينما احتوت الهواتف الأساسية على بطاريات بسعة 3500 ميلي أمبير، وقد تكهنت بعض الصحف الكورية في تقرير نشر الشهر الماضي إلى إمكانية قيام الشركة الكورية بإعادة هواتف نوت 7 إلى السوق مرة أخرى.

والجدير بالذكر أن التقرير لم يتطرق إلى جدول زمني لموعد بدء عملية شحن الهواتف المجددة، مع وجود احتمالات تتعلق بإمكانية تأجيل البدء بشحن الهواتف حتى تقوم سامسونج بكشف النقاب عن أحدث هواتفها الرائدة جالاكسي إس 8، والذي يفترض أن تكشف عنه خلال الأشهر القليلة المقبلة.