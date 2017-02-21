العراق ما بعد داعش: احتلال أمريكي جديد؟

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  الأربعاء 26 جمادي الاول 1438
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أخبار

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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
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المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
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داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
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الأکراد

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الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

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القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

العراق ما بعد داعش: احتلال أمريكي جديد؟

الأربعاء 26 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
العراق ما بعد داعش: احتلال أمريكي جديد؟

العراق ما بعد داعش: احتلال أمريكي جديد؟

الوقت- كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن مرحلة ما بعد داعش في العراق. ومع انطلاق معركة غرب الموصل، طفت على السطح جُملة من المُتغيّرات السياسية والعسكريّة

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الوقت- كثُر الحديث في الآونة الأخيرة عن مرحلة ما بعد داعش في العراق. ومع انطلاق معركة غرب الموصل، طفت على السطح جُملة من المُتغيّرات السياسية والعسكريّة، والتي تؤسس بدورها  لمرحلة جديدة من تاريخ العراق.

المتغيّرات الجديدة تنوّعت ما بين الداخل والخارجي، السياسي والعسكري، ففي حيت نشرت صحيفة "التايمز" البريطانية أمس الإثنين، تقريراً بعنوان "القوات الجوية الخاصة رأس حربة تحرير الموصل"، نفت الحكومة العراقية مشاركة تلك القوات في معارك تحرير الجانب الغربي لمدينة الموصل، مؤكدة أن القوات التي تقاتل على الأرض هي قوات عراقية فقط.

كذلك، وبالتزامن مع انطلاق العملية وصل وزير الدفاع الأمريكي الجديد جيمس ماتيس إلى العراق، في زيارة وجد فيها البعض سعي أمريكي لترتيب أوضاع قواته في مرحلة ما بعد داعش، وهو ما صرّح به ماتيس علناً مخاطباً العبادي بالقول "إنّ مجيئنا من أجل دعم العراق وتأكيدنا استمرار العلاقة والدعم بعد داعش".

وأما على الصعيد الداخلي، فقد طرح زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر مشروع مبادرة من 29 نقطة لمرحلة ما بعد استعادة الموصل تتضمن حلولا أولية، داعياً إلى "تعزيز الجيش وإغلاق مكاتب الفصائل المسلحة، وخروج كل القوات المحتلة بل والصديقة، إن جاز التعبير، من الأراضي العراقية للحفاظ على هيبة الدولة وسيادتها ، وإشراف دولي على العملية السياسية في المناطق المستعادة، وتلك المتنازع عليها مع كردستان وفتح حوار مع الإقليم".

إن التطوّرات العسكريّة والسياسيّة في المشهد العراقي في هذه الظروف الحساسة التي تعيشها البلاد، تشي بتحرّك عراقي داخلي لطرد القوّات الأمريكية، إلا أن الأخيرة ترفضه، وبالتالي لا بدّ من الإشارة إلى الآتي:

أوّلاً: إن أحد أبرز أسباب الزيارة الأمريكية  تتعلّق بدور واشنطن في العراق خلال مرحلة ما بعد تنظيم داعش الإرهابي الذي يعيش اليوم أوضاع صعبة. لم يكن  حديث وزير الدفاع الأمريكي مع رئيس الوزراء العراقي حول استمرار العلاقة والدعم بعد داعش أمراً عابراً، بل إن قائد قوات التحالف الدولي الجنرال ستيفن تاونسند قد دعا خلال مؤتمر صحافي في اختتام زيارة ماتيس بغداد إلى بقاء هذه القوات في العراق حتى بعد استعادة السيطرة على الموصل. وأضاف: "لا أتوقع أن تطلب منا الحكومة العراقية المغادرة فوراً بعد التحرير".

ثانياً: المطالبة الأمريكية ليست بالأمر الجديد ولا تتعلّق بالإدارة الأمريكية الجديدة، بل بالبنتاغون الأمريكي الذي يلعب دوراً شبه مستقلّ، فقد ألمح وزير الدفاع الأمريكي السابق، آشتون كارتر، في تصريح له العام الماضي إلى إمكانية استمرار التواجد الأمريكي  العسكري في العراق، وقال "إن الجيش الأميركي وشركائه الدوليين يحتاجون للبقاء في العراق حتى بعد الهزيمة المرتقبة لتنظيم الدولة الإسلامية في الموصل". الاحتلال الأمريكي الذي خرج من بوابة الاحتلال عام 2011، عمد إلى الدخول مجدّداً إلى العراق عبر بوابة مكافحة الإرهاب، وفي حال استمر الرفض العراقي يتحدّث مراقبون عن إثارة مشروع قرار تقسيم العراق في مجلس السيوخ الأمريكي الذي أقرّ بتاريخ 26/9/2007، وهو مشروع قرار غير ملزم لتقسيم العراق إلى 3 أقاليم فيدرالية، ربّما يصبح ملزماً!

ثالثاً: هناك سعي أمريكي حثيث في المرحلة الراهنة لأن يكونوا شركاء في النصر، لاسيّما بعد أن لمسوا هزيمة المشروع التكفيري. في الواقع، إن زيارة ماتيس إلى العراق في هذا التوقيت، ومحاولته استرضاء الجانب العراقي قبيل الزيارة من خلال تأكيده أن "الولايات المتحدة الأمريكية ليست موجودة في العراق للاستيلاء على نفط أحد"، وكذلك الحديث عن إرسال قوّات أمريكية إلى سوريا يصبّ في هذا الإطار. يبدو أن أمريكا قد بدأت بالتمهيد لذلك عبر الحديث عن مشاركة مباشرة قامت بغداد بنفيها، أي أن تضارب الأنباء حول مشاركة قوات أمريكية وبريطانية بقيادة الهجوم التي تنفذه القوات العراقية لتحرير الجانب الغربي من مدينة الموصل يهدف لإبرازهم كشركاء في النصر على التنظيمات التكفيرية.

ما بعد داعش

لاقت مبادرة الصدر ترحيباً من مختلف القوى السياسية، لاسيّما فيما يخص طرد القوّات الأمريكية من البلاد، خاصّة أنّها تقف خلف معاناة الشعب العراقي منذ العام 2003، ولعل هذه النقطة الأبرز التي تعتبر محطّ إجماع عراقي. رغم وجود اختلافات سياسية بين القوى العراقيّة كافّة، وحتى اعتراض البعض على جملة من نقاط مبادرة الصدر، إلا أن طرد الاحتلال الأمريكي اليوم يعدّ نقطة التقاء لكافّة القوى العراقيّة.

نأمل أن تكون مرحلة ما بعد داعش في العراق، مرحلة الاستقلال  السياسي والأمني والعسكري والاقتصادي، وفيما لو تحقّقت الأهداف العراقيّة، يكفي طرد أمريكا، ستنفض بغداد غبار سنين الإحتلالين الأمريكي والداعشي، إلا أن المهمّة ليست بالسهلة. فمن أوجد داعش، لن يتوانى عن إيجاد حركات مماثلة في حال فشل في مشروعه.

ندعوا القوّى العراقيّة التي تختلف مع بعضها في الرؤى السياسيّة، وهذا أمر طبيعي، إلى التكاتف والتعاضد لطرد القوّات الأمريكية، لأن بقائها يعني سلب العراق للانتصار على  الإرهاب، وعودة الاحتلال الأمريكي بوجه جديد، لا بل هو خيانةّ لكافّة الشهداء الذين سقطوا في المواجهة مع أمريكا و داعش بين العامين 2003 و2017.

 

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العراق أمريكا داعش الاحتلال العبادي ماتيس الموصل

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