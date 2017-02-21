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  الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
بالخريطة...آخر التطورات الميدانية في سوريا واليمن والعراق

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قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية

قائد الثورة: لو لم تكن المقاومة لتطاول الكيان الصهيوني على بلدان المنطقة.. وفلسطين محورا لكل البلدان الاسلامية الوقت- وصل قائد الثورة الإسلاميّة آية الله السيد على الخامنئي قبل دقائق إلى صالة المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين المنعقد في العاصمة الإيرانية طهران، وكان رؤساء السلطات الثلاث في استقباله.

التناغم التركي السعودي الإسرائيلي ضد إيران: تحليل ودلالات تسعى كلٌ من السعودية وتركيا للتناغم مع الكيان الإسرائيلي في وقت تعيش هذه الأطراف العديد من الخلافات بينها. فيما يمكن القول أن التقارب السعودي الإسرائيلي أكبر من رديفه التركي الإسرائيلي

إرتباك أمريكي إزاء مناورات الحرس الثوري الايراني وفشل جديد في التصعيد الوقت- تتجاهل إيران التصعيد الأمريكي من موقع القوة لا الضعف. فيما تعيش أمريكا حالة من الإرباك الواضح نتيجة توجهات إدارة يسودها جنون العظمة الذي يختصره دونالد ترامب.

البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة الوقت- حول تأثير الحصار الإقتصادي وتبعاته علي اليمن وعن دور المنظمات الدولية والإقليمية في رفع الحصار ومساعدة الشعب المنكوب وفيما يتعلق بكشف الدول المشاركة في العدوان على اليمن كان لنا لقاء خاص مع البروفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية والخبير الإقتصادي والإستراتيجي اليمني.

إيران تستضيف مؤتمراً لدعم الإنتفاضة الفلسطينية: دلالات التوقيت والمكان والرسائل تسعى الجمهورية الإسلامية الإيرانية لتحديد المسار الصحيح للصراع مع الكيان الإسرائيلي. وهو الأمر الذي فشلت فيه كل الأطراف الإقليمية والدولية بمن فيهم الأنظمة العربية.

أخبار

محكمة تركية تصدر حكم أولي بحق صلاح الدين ديمرتاش

محكمة تركية تصدر حكم أولي بحق صلاح الدين ديمرتاش

الوقت- أصدرت محكمة تركية، الثلاثاء، حكماً بالسجن خمسة أشهر على الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش بتهمة إهانة الدولة التركية.

معارك عنيفة في دير الزور والجيش السوري يتصدى لتحركات داعش على محاور القتال الوقت- واصل الجيش السوري تصديه للجماعات الارهابية على مختلف محاور القتال في مدينة دير الزور المحاصرة، ولاسيما منطقة "المقابر" و"سرية جنيد" على المحور الجنوبي للمدينة.

ما هي البلدان التي حذر اليونيسيف من مواجهة أطفالها خطر الموت جوعاً؟ ما هي البلدان التي حذر اليونيسيف من مواجهة أطفالها خطر الموت جوعاً؟

وزير الدفاع الروسي يكشف الهدف الجيوسياسي للعملية العسكرية في سوريا وزير الدفاع الروسي يكشف الهدف الجيوسياسي للعملية العسكرية في سوريا

لافروف يؤكد تجسس المخابرات الأمريكية على السفير الروسي بواشنطن الوقت- كشف وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، عن فضيحة تجسس جديدة للمخابرات الامريكية، مؤكدا تجسسها على السفير الروسي لدى الولايات المتحدة، سيرغي كيسلاك.

البحرينيون يتظاهرون تنديدا بجريمة تصفية شاب معارض الوقت- تظاهر مئات البحرينيين، مساء يوم الإثنين، في مسيرات غاضبة تحت شعار "ما رأيت إلا جميلا"، وفاءً لدم الشهيد عبد الله العجوز، الذي تعرض لتصفية جسدية على يد عناصر المرتزقة فجر الاثنين في بلدة النويدرات، مؤكدين التمسك بالثأر من النظام الخليفي.

الجيش السوري يتقدم غرب حلب.. وداعش يطرد المعارضة غرب درعا الوقت- واصلت القوات السورية وحلفائها يوم الثلاثاء تقدمها مابعد حاجز "الصورة" في ضاحية الأسد غرب مدينة حلب، ليسيطروا ناريا على جسر الرقة غرب المدينة.

ماهو موقف إيفانكا ترامب من قرار والدها بترحيل المهاجرين؟ الوقت- غرّدت إيفانكا ترامب، ابنة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع تويتر: إن الولايات المتحدة الأمريكية دولة مبنية على مبدأ التسامح الديني، تعقيبا على قرار والدها، فيما يخص ملامح القرار الجديد الذى سوف يمكن السلطات الاتحادية من الترحيل الفوري للمهاجرين غير الشرعيين.

انطلاق المؤتمر الدولي الـ6 لدعم انتفاضة فلسطين في طهران الوقت- تنطلق اليوم الثلاثاء في العاصمة طهران، أولى مباحثات المؤتمر الدولي السادس لدعم الانتفاضة الفلسطينية.

ترامب يعين الجنرال ماكماستر مستشارا للأمن القومي الوقت-أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاثنين قراراً بتعيين الجنرال اتش. ار. ماكماستر (54 عاما) مستشارا لشؤون الأمن القومي خلفا لمايكل فلين الذي استقال.

بعد تحرير الموصل والرقة الى أين سيفرّ البغدادي؟ الوقت- بعد بدء معركة تحرير الساحل الأيمن من الموصل العراقية وما تلاها من تصريحات تركية عن أن وجهة عمليات "درع الفرات" ستكون مدينة الرقة السورية، فإن السؤال الملح هو إلى أين سيلجأ زعيم تنظيم داعش الارهابي أبو بكر البغدادي بعد ذلك؟.

إيران تحذّر تركيا: إنما للصبر حدود الوقت- حذّرت الجمهورية الاسلامية يوم الاثنين تركيا، ردا على تصريحات وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو بشأن إيران، التي أدلى بها على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.

الجبير لدير شبيغل: ترامب رجلا واقعيا وليس مجنونا الوقت- كشف وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير في حوار مع صحيفة "دير شبيغل" الألمانية عن تفاؤل بلاده بسياسة ترامب التي أثارت سخطا عالميا قائلا: إن السعوديين متفائلون ويتوقعون تعاونا أكثر من ذي قبل مع الإدارة الأمريكية الجديدة؛ نظرا لأن ترامب يعد رجلا واقعيا وليس مجنونا يخضع لإيديولوجيا معينة.

السفير السوري في لبنان: خطاب السيد نصر الله تأكيد على جاهزية سلاح المقاومة السفير السوري في لبنان: خطاب السيد نصرالله تأكيد على جاهزية سلاح المقاومة

هيومن رايتس ووتش: تنظيم "داعش" يعذب ويغتصب نساء العراق هيومن رايتس ووتش: تنظيم "داعش" يعذب ويغتصب نساء العراق

الجيش السوري يصدر بياناً يدعو فيه أبناء ريف حلب الشرقي بالعودة الى منازلهم الجيش السوري يصدر بياناً يدعو فيه أبناء ريف حلب الشرقي بالعودة الى منازلهم

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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أخبار

محكمة تركية تصدر حكم أولي بحق صلاح الدين ديمرتاش

الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
محكمة تركية تصدر حكم أولي بحق صلاح الدين ديمرتاش

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الوقت- أصدرت محكمة تركية، الثلاثاء، حكماً بالسجن خمسة أشهر على الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش بتهمة إهانة الدولة التركية.

وطالبت النيابة التركية، في أول المحاكمة بحبس ديمرتاش،  عاما 142  بذريعة دعمه لحزب العمال الكردستاني، كما طالبت النيابة في مدينة دياربكر بجنوب شرقي تركيا حيث تقيم غالبية كردية، بسجن الزعيمة المشاركو لحزب الشعوب الديمقراطي فيغين يوكسيكداغ لمدة تصل إلى 83 عاما.

وكان الامن التركي اعتقل في شهر نوفمبر الماضي زعيم حزب الشعوب الديمقراطي و9 من نواب حزبه، وفيغين يوكسيكداغ الزعيمة المشاركة للحزب بعد زيارة النواب لمناطق اشتباكات بين الجيش التركي والمتمردين الأكرا

وعلى صعيد آخر، قال مسؤول برلماني الثلاثاء، إن البرلمان التركي أسقط عضوية فيجن يوكسيكداج الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، وقال المسؤول إن القرار قرأ في البرلمان بعدما أيدت محكمة الاستئناف حكما بإدانتها.
ونفى حزب الشعوب بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال، ويؤكد ديمرتاش أنه يعاقب لمعارضته مشروع تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

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