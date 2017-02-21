محكمة تركية تصدر حكم أولي بحق صلاح الدين ديمرتاش

الوقت- أصدرت محكمة تركية، الثلاثاء، حكماً بالسجن خمسة أشهر على الرئيس المشترك لحزب الشعوب الديمقراطي صلاح الدين ديمرتاش بتهمة إهانة الدولة التركية.
وطالبت النيابة التركية، في أول المحاكمة بحبس ديمرتاش، عاما 142 بذريعة دعمه لحزب العمال الكردستاني، كما طالبت النيابة في مدينة دياربكر بجنوب شرقي تركيا حيث تقيم غالبية كردية، بسجن الزعيمة المشاركو لحزب الشعوب الديمقراطي فيغين يوكسيكداغ لمدة تصل إلى 83 عاما.
وكان الامن التركي اعتقل في شهر نوفمبر الماضي زعيم حزب الشعوب الديمقراطي و9 من نواب حزبه، وفيغين يوكسيكداغ الزعيمة المشاركة للحزب بعد زيارة النواب لمناطق اشتباكات بين الجيش التركي والمتمردين الأكرا
وعلى صعيد آخر، قال مسؤول برلماني الثلاثاء، إن البرلمان التركي أسقط عضوية فيجن يوكسيكداج الرئيسة المشاركة لحزب الشعوب الديمقراطي، وقال المسؤول إن القرار قرأ في البرلمان بعدما أيدت محكمة الاستئناف حكما بإدانتها.
ونفى حزب الشعوب بأنه الواجهة السياسية لحزب العمال، ويؤكد ديمرتاش أنه يعاقب لمعارضته مشروع تعزيز صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.