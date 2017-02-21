لماذا كل هذا التعتيم الإعلامي على ثورة البحرين؟!

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  الأربعاء 26 جمادي الاول 1438
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مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟!

مضمون خطاب الإمام الخامنئي: رسائل استراتيجية تُجهض المشروع الأمريكي الجديد؟! لقد أطلق الإمام الخامنئي بالأمس، الإطار المبدأي لأي خارطة سياسية مستقبلية ستحكم المنطقة، فهل سيجد المشروع الأمريكي مكاناً لها في منطقتنا بعد خطاب الأمس؟

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البروفسور عبد العزيز الترب : قادرون أن نصل الى الدوحة و أبوظبي و دبي و المنامة وستصل صواريخنا إلى العواصم الخليجیة الوقت- حول تأثير الحصار الإقتصادي وتبعاته علي اليمن وعن دور المنظمات الدولية والإقليمية في رفع الحصار ومساعدة الشعب المنكوب وفيما يتعلق بكشف الدول المشاركة في العدوان على اليمن كان لنا لقاء خاص مع البروفسور عبد العزيز الترب مستشار رئاسة الجمهورية اليمنية والخبير الإقتصادي والإستراتيجي اليمني.

أخبار

5جنرالات شاركوا بحرب العراق يكسبون ثقة ترامب

5جنرالات شاركوا بحرب العراق يكسبون ثقة ترامب

الوقت- بعد تعيين الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للجنرال أتش. آر. ماكماستر القائد السابق في الجيش الأميركي أثناء حرب العراق ليكون مستشار الأمن القومي الجديد، ارتفع عدد الجنرالات في المناصب الأمنية في إدارة ترامب والذين سبق لهم وخدموا في العراق إلى 3.

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مقتل قائد القوات الاماراتية في اليمن الوقت- قتل قائد القوات الاماراتية في اليمن العميد ناصر مشبب العتيبي، صباح اليوم الأربعاء في مدينة المخا، بالتزامن مع اطلاق صاروخ باليستي متوسط المدى من قبل القوات اليمنية المشتركة على باب المندب.

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الاتحاد الاوروبي يعتبر السفير الأمريكي الجديد "شخصاً غير مرغوب" الوقت- اعتبر رئيس البرلمان الأوروبي أنطونيو تاياني، أن السفير الأمريكي الجديد لدى الاتحاد والذي اقترحته ادارة الرئيس دونالد ترامب، شخصاً غير مرغوب فيه، وذلك في تصعيد جديد للتوتر بين القارة العجوز وواشنطن، ويسبب أزمة دبلوماسية كبرى بين الجانبين.

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وزير الدفاع الروسي يكشف الهدف الجيوسياسي للعملية العسكرية في سوريا وزير الدفاع الروسي يكشف الهدف الجيوسياسي للعملية العسكرية في سوريا

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ملفات

إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
الکیان الاسرائیلی

الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
الصحوة الإسلامیة

الصحوة الإسلامیة

دعا قائد الثورة الاسلامیة آیة الله السید علی الخامنئی علماء الامة الی الاضطلاع بمسؤولیاتهم فی الظروف الحالیة التی تواجهها الامة الاسلامیة وأن یسدّوا الطریق أمام الاختراق بفطنة ودقة متناهیة وبمعرفة أسالیب العدوّ الخادعة وحیله ، وأن یحبطوا مکائده.
الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

لماذا كل هذا التعتيم الإعلامي على ثورة البحرين؟!

الأربعاء 26 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
لماذا كل هذا التعتيم الإعلامي على ثورة البحرين؟!

ثورة البحرين مستمرة رغم كل القمع

الوقت- لعبت وسائل الإعلام الغربية والعربية دوراً كبيراً في الأحداث التي شهدها عالمنا العربي مؤخراً، لكن هذا الدور حتماً لم يكن برئياً أو لنصرة المظلومين من هذه الشعوب...

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الوقت- لعبت وسائل الإعلام الغربية والعربية دوراً كبيراً في الأحداث التي شهدها عالمنا العربي مؤخراً، لكن هذا الدور حتماً لم يكن برئياً أو لنصرة المظلومين من هذه الشعوب، بل كان إزدواجياً يخدم مصالح هذه القنوات الإعلامية ومموليها، فتارةً يحرض هذا الإعلام الشعب على حاكميه مدافعاً عن ثورتهم ومطالبهم بالمساوة ووو، وتارة ينتهج سياسة التعتيم على مطالب شعب أخر رافضاً عرض أي معلومة أو أي صورة عن هذا الحراك الشعبي، خوفاً من أن يتفاعل الرأي العام العالمي مع هذا الحراك ، مما يسبب ضغوطاً كبيرة على الدول الكبرى لتغيير سياستها ودعم الحراك.

وكان لثورة البحرين الفضل الأكبر في فضح إزدواجية المعايير التي يمارسها الإعلام العالمي مع الحراك الشعبي البحريني، وظهرت هذه الممارسات بوضوح بعد التدخل العسكري السعودي في البحرين، حيث لم يقم الإعلام فقط بالتعتيم على الثورة بل وقف في وجهها وساهم بشكل كبير في قمعها تحت ضغط نظام آل خليفة الذي منع تغطية الأحداث من قبل أي وسيلة إعلامية بحرينية، كما منع دخول أي وسيلة إعلامية أجنبية لتغطية الأحداث.

من جهتها لم تكن القنوات العربية أفضل حالاً حيث تكتمت قنوات مثل "العربية والجزيرة" بشكل كلي عما يجري من أحداث في البحرين، فاستخدمت السعودية وقطر نفوذها للضغط على هذه الشبكات، ومنعها من تغطية الإحتجاجات الشعبية التي غصت بها شوارع البلاد، السؤال هنا كيف تمر أحداث مثل هدم دوار اللؤلؤة وقمع الشعب البحريني على مدى ست سنوات دون تغطية من قبل إعلام الدول التي تدّعي أنها تدعم حركات التحرر من الإستبداد والظلم في جميع دول العالم؟ّ!.

بالعودة لدور الإعلام العربي نرى أن "قناة الجزيرة القطرية" التي لعبت دوراً بارزاً في تغطية جميع أحداث مايسمى بالربيع العربي بل ساهمت في إسقاط أنظمة دول كما حدث في مصر وتونس، هذه القناة تعمدت عدم نقل أي حدث يخص ثورة البحرين لأسباب أصبحت معروفة للجميع.

وبالإضافة إلى وسائل الإعلام العربي، فإن العديد من وسائل الإعلام الغربية المسيطر عليها من بريطانيا وأمريكا، لم تقم بتغطية الأحداث أو قامت بنقل بعضها بصورة خجولة، حيث التزمت الصمت حيال الإنتهاكات التي مارسها آل خليفة ضد شعب البحرين، مما يفسر لنا كم الضغط الذي تتعرض له هذه الوسائل من قبل الحكومات الغربية، مناقضةً بذلك كل شعاراتها الرنانة التي تطل بها علينا.

أما بالحديث عن الإعلام المكتوب فقد ضيقت حكومة آل خليفة الخناق على جميع الصحف والمطبوعات وحدّت من إصدارها سعياً منها للتخفيف من حجم الغضب في الشارع البحريني لكن ذلك لم يجدي نفعاً على مدار الست سنوات الماضية.

من جهة أخرى، رفض نظام البحرين دخول المراسلين والصحفيين الأجانب إلى البلاد، لمنع تغطية الأحداث التي تجري البحرين، ولم يكتفي النظام البحريني بذلك بل قام بحجب وإغلاق الكثير من المواقع الإلكترونية التي تقوم بتغطية حية للأحداث، كما دعا  إلى إغلاق جميع المواقع الإلكترونية التابعة لجمعية الوفاق الوطني الإسلامية المعارضة، لهذا السبب، انتقدت منظمة "مراسلون بلا حدود" النظام البحريني من البداية ووضعته على قائمة أعداء حرية الصحافة.

في المقابل يجب ألا ننسى الدور المهم الذي قامت به بعض القنوات العربية التي تنتمي إلى محور المقاومة كقناة الميادين الفضائية والتي ساهمت بشكل كبير في نقل أحداث البحرين ومازالت تقوم بتغطية الأخبار التي تجري هناك وتوثق انتهاكات آل خليفة بحق الشعب البحريني.

كا تجدر الإشارة إلى الدور الكبير الذي يقوم به شباب البحرين في نقلهم للأحداث لحظة بلحظة عن طريق وسائل التواصل الإجتماعي كالفيس بوك وتويتر، بهدف إيصال صوتهم إلى جميع أحرار العالم لدعم ثورتهم ولإظهار الجرائم الوحشية التي يقوم بها آل خليفة من قتل و قمع للمتظاهرين بالغازات المسيلة للدموع ورصاص الشوزن واعتقال شخصيات بارزة في المعارضة.

الجدير بالذكر أنه في عام 2012 وصل عدد المستخدمين للإنترنيت في البحرين إلى 961228 شخص يعني مايقارب 77% من مجموع السكان، ووفقاً لإحصائيات هذا العام فقد وصل تعداد المستخدمين للفيس البوك إلى 413200 وهذا يعتبر عدد كبير

مقارنة مع تعداد السكان.

وعلى الرغم من أن هذه الشبكات الإجتماعية لاتستطيع أن تعمل عمل وسائل الإعلام الرئيسية، ولكنها نجحت في إيصال صوت الشعب البحريني إلى الرأي العام العالمي، ويعود الفضل في ذلك إلى شباب البحرين الذي يشارك بشكل واسع على وسائل التواصل الإجتماعي في نقل الأحداث.

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كلمات مفتاحية :

ثوة البحرين الشعب البحريني آل خليفة جمعية الوفاق الإعلام العالمي الجزيرة العربية الميادين

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