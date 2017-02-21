الجيش السوري يتقدم غرب حلب.. وداعش يطرد المعارضة غرب درعا

الوقت- واصلت القوات السورية وحلفائها يوم الثلاثاء تقدمها مابعد حاجز "الصورة" في ضاحية الأسد غرب مدينة حلب، ليسيطروا ناريا على جسر الرقة غرب المدينة.

كما تدور اشتباكات بين الجيش والإرهابيين في محيط بلدة "المنصورة" بريف المدينة الغربي بحسب ماذكره مصدر عسكري سوري لوكالة تسنيم.

من جهة أخرى أعلنت وزارة الدفاع الروسية عن مقتل 4 مستشارين عسكريين روس في سوريا، وأوضحت الوزارة أن القتلى سقطوا إثر تفجير سيارة كانت تقلهم عبر قنبلة موجه عن بعد بالقرب من مطار التيفور شرق حمص.

وكانت قافلة السيارات التابعة للقوات السورية التي كانت من ضمنها السيارة التي تقل مستشارين عسكريين روس، تتوجه من منطقة مطار "طياس/ تيفور" إلى مدينة حمص.

في سياق منفصل قتل 9 من عناصر جند الأقصى فيما أصيب نحو 15 آخرين باستهداف سلاح الجو السوري لأحد مقرات جند الاقصى في منطقة "خزانات خان شيخون" بحسب ما افادت فيه مصادر معارضة .

داعش يطرد المعارضة من ريف درعا الغربي

الى ذلك قال مقاتلون من المعارضة السورية وشهود أن فصائل ارهابية مرتبطة بتنظيم داعش شنّت هجوما مفاجئا على مقاتلين من مايسمى "المعارضة المعتدلة" بجنوب غرب سوريا قرب مرتفعات الجولان بالقرب من نقطة إلتقاء الحدود الأردنية الإسرائيلية وسيطرت على عدة قرى وبلدة كبيرة.

وقال المقاتلين المعارضين لرويترز: إن الارهابيين تمكنوا من توسيع المنطقة الواقعة تحت سيطرتهم فى منطقة تشكل حاجزا طبيعيا بين سوريا والكيان الإسرائيلي إذ يتدفق فيها نهر اليرموك، وذلك بعد أن سيطروا على بلدات تسيل وسحم الجولان وعدوان وتل الجموع.

من جانبه صرّح العقيد إسماعيل أيوب وهو من المعارضين المنشقين أن تنظيم داعش الارهابي شنّ هجوما على مواقع تسيطر عليها فصائل الجيش السورى الحر في هجوم مباغت لم يتوقع أحد حدوثه بهذه السرعة.