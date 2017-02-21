لماذا لم يهاجم تنظيم "داعش" الإرهابي إيران؟

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  الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
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إنتصار حلب

إنتصار حلب

الوقت- حلب بوابة الشمال السوري هي نفسها المنطقة التي رسم لها الإستكبار العالمي مخططات السقوط، بهدف ضرب وحدة الأراضي السورية الى جانب إضعاف النظام السوري وتفكيك بنية الدولة. ومع سقوط المشروع الغربي الخليجي في حلب، ترسَّخت النتائج العكسية في الميدان السوري. انتهى حُلم أمريكا وحلفائها، وخسرت الجماعات الإرهابية خسارة كبيرة على الصعيدين المادي والمعنوي. كل ذلك حصل، بالضربة القاضية التي وجهها الجيش السوري و حلفاؤه لأعداء الشعب السوري في أكبر معركة شهدتها سوريا.
تحريرالموصل

تحريرالموصل

الوقت- جماعة داعش الارهابیة بعد احتلال الموصل فی صیف عام 2014م جعلت هذه المدینة عاصمة لها. الان بعد انطلاق عملية تحرير الموصل اتحدت جمیع مکونات المحافظة و الشعب العراقی من الشیعة و السنة و الاکراد للقضاء علی الخلافة الزائفة لتنظیم داعش الارهابی و تحریر الموصل لبناء حياة جديدة. ان العراق مقبل على مرحلة جديدة متمثلة بالانتعاش السياسي عربيا مما قد يمهد العراق لشغل منصب القيادة العربية مستقبلا.
یوم القدس العالمی

یوم القدس العالمی

ادعو جمیع مسلمی العالم الی اعتبار اخر جمعة من شهر رمضان المبارک التی هی من ایام القدر ویمکن ان تکون حاسمة فی تعیین مصیر الشعب الفلسطینی یوماً للقدس، وان یعلنوا من خلال مراسم الاتحاد العالمی للمسلمین دفاعهم عن الحقوق القانونیة للشعب الفلسطینی المسلم
المسيحيون في سوريا

المسيحيون في سوريا

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عن نبل والزهراء

عن نبل والزهراء

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العلویون

العلویون

الطائفة العلویة، هی من الطوائف الإسلامیة التی قلَّ الحدیث عنها. وقد لاقت هذه الطائفة وعلی مرِّ التاریخ، الکثیر من الإضطهاد والحرمان، وهو ما لم تُلاقه طائفة أخری أبداً. حتی أدی هذا الإضطهاد إلی فصلهم عن المرجعیات الإسلامیة الأخری. ولذلک نحاول فی هذا المقال تسلیط الضوء علی نشأة الطائفة وکیفیة تأسیسها، الی جانب الإضاءة علی بعض أصولها الفکریة.
الدروز

الدروز

الدروز أو الموحدون الدروز، إحدی الطوائف الإسلامیة التی تأسست فی مصر عام 1021 وانتقلت إلی بلاد الشام (سوریا-لبنان-فلسطین المحتلة) فی مرحلة لاحقة.
المشهد اليمني

المشهد اليمني

شكل العدوان السعودي علي الشعب اليمني، منعطفاً في الصراع السياسي المعاصر...
داعش

داعش

إن ظهور التیار الداعشی فی منطقة الشرق الأوسط فی الأشهر القلیلة الماضیة وتحوله إلی أقوی نقاش سیاسی وعسکری فی المنطقة والعالم ، استرعی انتباه المحللین السیاسیین والأمنیین نحو الأبعاد الجئوسیاسیة والعسکریة ، وحملهم علی أنواع التحلیلات والمواقف تجاه منشأ هذا التیار الأصولی والعنیف . فهناک من یعتبر أن منشأ هذا التیار من الناحیة السیاسیة یعود إلی بلدان مثل المملکة العربیة السعودیة وقطر ، والبعض الآخر یری أنه ولید برنامج فتنوی صممته القوی الغربیة (الولایات المتحدة الأمیرکیة وبریطانیا) ، أو هو مؤامرة حاکها الکیان الصهیونی لتغییر النظام الجئوسیاسی فی الشرق الأوسط .
محور المقاومة

محور المقاومة

تعرضت المقاومة الإسلامیة - بسبب هذه الرغبة فی القیام بعملیاتها دون أی تنسیق أو مشارکة مع الفصائل العسکریة الأخری - إلی الاتهام حینًا بأنها "تحتکر المقاومة" لأغراض سیاسیة، وإلی إهمالها حینًا آخر جوانب الصمود والتنمیة الاجتماعیة التی تکمل الجانب العسکری فی المقاومة. وقد استطاعت المقاومة الإسلامیة أن تتجاوز هذه الاتهامات، وأن تفتح باب المشارکة للقوی الأخری غیر الإسلامیة التی ترغب فی مقاتلة الاحتلال دون أن تتخلی عن أطرها الخاصة التنظیمیة والأمنیة والعسکریة.
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الکیان الاسرائیلی

أبشع المجازر الإنسانیة ینفذها الکیان الصهیونی منذ إحتلاله للأراضی الفلسطینیة عام 1948 اثر وعد بلفور المشؤوم، وإنشائه دولة الإحتلال.
السلفیة

السلفیة

الدعوة الوهابیة التی ینتمی لها السلفیون فی مصر، شیخهم الأکبر ابن تیمیة، وزعیم الوهابیة الشیخ محمد بن عبد الوهاب. إن ابن تیمیة الشیخ الأکبر للسلفیة حوکم أکثر من مرة بتهمة الإساءة للذات الإلهیة کان آخرها عام 705 هجریة وتمت دعوته للتوبة بعد أن قرر الملک الناصر محمد بن قلاوون أن یناظره کوکبة من العلماء أکدوا، کما جاء بالرسالة، انحراف فکر ابن تیمیة". وکان هناک خلاف بین العلماء هل تاب ابن تیمیة قبل موته أم أنه مات علی سوء فکره، خاصة أن السلطان قلاوون وزع منشورا قرئ علی المنابر بإثبات ضلال فکر ابن تیمیة والتحذیر من اتباعه حتی لا یکون ذلک مسوغا لقتل معتنقی فکر ابن تیمیة".
الأکراد

الأکراد

الاعتقاد السائد هو ان الاکراد کانوا یعتنقون الدین الزردشتی قبل ظهور الاسلام ولکن قبل ظهور.. النبی زردشت.. الکورد کبقیه اقوام المنطقه کانوا یعبدون العناصر الطبیعیه مثل.. الشمس.. القمر.. النجوم.. وغیره . بعض الموئرخین یعتقدون ان الکورد کانوا مسیحیین لان فی اواخر القرن الرابع المیلادی عندما اعتنق الرومان المسیحیه قاموا بحملات تبشیریه لهذا الدین فی منطقه ارمینیا مرورا ب کوردستان عبر سوریا . هذا یعنی ان الکورد کانوا مسیحیین قبل ظهور الاسلام . قبول هذا الاعتقاد یجعلنا ب موقع الشک لان اکثر المسیحیین الموجودین فی کوردستان هم لیسوا من عرق کوردی واکثرهم .. اشوریین.. وموجودین فی بعض القری و المدن ولکن بصورت اقلیه وبخصوص المناطق الکوردیه بین ایران والعراق .
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الصحوة الإسلامیة

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الاخوان المسلمون

الاخوان المسلمون

الوهابیون السعودیون أم الإخوان المصریون؟ کثیر من لیبرالیی السعودیة یرجعون فکرة التشدد السائد بالسعودیة إلی مجیء الإخوان المسلمین المنبوذین من أنظمتهم العربیة للحیاة فی الجزیرة العربیة، باستقبال سعودی یبدو أنه لم یخطط لتبعات ذلک الاحتضان. منحت الدولة هؤلاء الإخوان مناصب تعلیمیة وأکادیمیة وإعلامیة. منحوا الحق بالتحکم فی أفکار الأجیال الناشئة والحق ببلورتها بحسب میولهم الفکریة والدینیة وکان منهم علی سبیل المثال علی الطنطاوی وسید قطب ومناع القطان وغیرهم کثیر جداً.
القاعدة

القاعدة

ان أصل کلمه القاعدة یرجع إلی تأسیس أبو عبیدة البنشیری لمعسکرات تدریب للمجاهدین لمقاومه الاحتلال الروسی لأفغانستان أطلق علیها اسم معسکرات التدریب بالقاعدة. کما یری بعض الباحثین أن القاعدة تشکلت فی 11 أغسطس 1988، فی اجتماع عدد من قادة تنظیم الجهاد الإسلامی المصری مع أسامة بن لادن، کما یشیر بعض الباحثین إلی انه وفی أبریل 2002، أصبح اسم التطیم "قاعدة الجهاد". المرجعیة الوهابیة لتنظیمات القاعدة - الجزء الأول کتائب عبدالله عزّام بات ملحوظاً نزوع القاعدة نحو الإنغماس فی النزاعات المحلیة فی أکثر من بلد عربی وإسلامی، وقد واجهت، أی القاعدة، فی السنوات الأخیرة إتهامات بالضلوع فی مؤامرات خارجیة أو التواطؤ مع أنظمة طالما وصمتها بـ (الکفر) أو الموالیة للکفار من الیهود والنصاری، بحسب الأدبیات القاعدیة- الکراهیة الدینیة، الطائفیة، والتحریض علی القتل-
طالبان

طالبان

نبذة مختصرة عن عقائد أمارة طالبان الإسلامیة.لم یکن التطرف و التکفیر ولید لعصر الحاضر و مختص بما نراه الیوم فی بعض المواقع الاسلامیة من قتل و أبادة و تنکیل علی الهویة، للحد الذی لم یسلم حتی الموتی من اصحاب هذا الفکر.فصار تهدیم المزارات و نبش قبور اصحابها سنّة یتقرب البعض بها الی الله و جزءاً اساسیاً من تعالیم هذه الجماعة، بل هو الأصل فیها... فالتکفیر و التطرف و القتل بدأ منذ القرن الاول لظهور الاسلام و استلام من هم غیر مؤهلین لقیادة زمام الامة... فتحولت الرحمة المحمدیة و السماحة العلویة الی بقر بطون و اغتیالات و قطع رووس، و کان أول من اسس لها الخوارج و بنوأمیة...و الحقیقة هی ان المنهج الخارجی، لم یشکل خطراً علی الامة و طریقة تعاملها مع الحقائق الدینیة و واقع المسلمین، لأن الجمیع فی الامة متفقون تجاه الخوارج و الموقف منهم، للحد الذی یرمی المتطرفون و التکفیریون الیوم بوصفهم بالخوارج الجدد و هم یرفضون مثل هذا الوصف.لکن الخطر جاء من المنهج الاموی
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مقالات

لماذا لم يهاجم تنظيم "داعش" الإرهابي إيران؟

الثلاثاء 25 جمادي الاول 1438
 
 
 
 
 
لماذا لم يهاجم تنظيم "داعش" الإرهابي إيران؟

لماذا فشل تنظيم داعش الذي دخل لمحافظة ديالى العراقيّة في اجتياز الحدود الإيرانيّة؟

الوقت- نجح تنظيم داعش الإرهابي في استهداف العديد من العواصم الإقليمية والعالمية، وتنوّعت ضرباته على القارات الخمس في العالم. إلّا أن إيران، التي تعيش وسط المنطقة الأكثر اشتعالاً في العالم حيث تحدّها من الشرق كل

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الوقت- نجح تنظيم داعش الإرهابي في استهداف العديد من العواصم الإقليمية والعالمية، وتنوّعت ضرباته على القارات الخمس في العالم. إلّا أن إيران، التي تعيش وسط المنطقة الأكثر اشتعالاً في العالم حيث تحدّها من الشرق كل من باكستان وأفغانستان وغرباً تركيا والعراق حيث تنشط التنظيمات الإرهابية، كانت بمنأى عن ذلك.

لطالما تساءل كثير من سكّان المنطقة عن أسباب عدم تنفيذ تنظيم داعش أي هجوم إرهابي على الجمهوريّة الإسلاميّة الإيرانيّة.  حتى الساعة، لم ينحج التنظيم الإرهابي في تنفيذ هجماته الإرهابيّة داخل الأراضي الإيرانيّة، إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه اليوم: لماذا فشل تنظيم داعش الارهابي الذي دخل لمحافظة ديالى العراقيّة في اجتياز الحدود الإيرانيّة؟ لماذا عجز التنظيم الإرهابي الأبرز، والذي بات فاعلاً في أفغانستان، رغم الشريط الحدودي الواسع بين البلدين والذي يبلغ 936 كلم؟ وهل مردّ هذا الفشل هو الاقتدارالأمني الإيراني أم أن طهران لم تكن ضمن أهداف "داعش"، أم هناك سبب آخر؟

لا شكّ أن إيران أحد الأهداف الرئيسة لتنظيم داعش الإرهابي حيث وضعها التنظيم ضمن ولاية خرسان (تضم ولاية خرسان حالياً مناطق من باكستان وأفغانستان)، كما أن القول بأن التنظيم الإرهابي لم يستهدف إيران هو أمر مجافي للحقيقة. فقد تحدّثت الأجهزة الأمنيّة الإيرانيّة عن كشفها للعديد من العمليات الإرهابية وإفشالها. آخر هذه العمليات كانت قبل أيام وتحديداً في ذكرى انتصار الثورة الإسلاميّة الإيرانية 22 بهمن (11 شباط).

قبل هذا التاريخ، نجحت طهران في إفشال العديد من العمليات الإرهابيّة، وقد أوضح وزير الأمن الإيراني السيد محمود علوي بعد كل عمليّة أن كوادر الوزارة تكشف أية نشاطات  تستهدف أمن البلاد وتقضي عليها في المهد قبل أن يتمكن الإرهابيون من فعل شيء. يوضح  مصدر أمني إيرني أن الأجهزة المختصّة، في إشارة إلى وزارة الأمن الإيرانية وجهاز الاستخبارات في الحرس  الثوري (جهازين مستقلين)، تواكب تحرّكات التنظيم وتضعها تحت المراقبة التامة قبل عبورها للحدود وحتى لحظة إلقاء القبض عليها. ويضيف المصدر: في بعض العمليات الأمنية وصلت خلايا داعش إلى العاصمة طهران، كانت تحت المراقبة  التامّة، إلا أن السماح لهذه الخليّة بالوصول إلى طهران كان لأسباب تنأى الجهات المختصّة عن كشفها.

إذاً، يبدو واضحاً من خلال مراجعة سريعة للهجمات الإرهابية التي وأدتها طهران في مهدها، أن الأراضي الإيرانية تقع في صلب استراتيجيّة تنظيم داعش الإرهابي، إلا أن الاقتدار الأمني الإيراني حال دون ذلك.

وأما عند الدخول في أسباب هذا الاقتدار الأمني الذي كبّل التنظيم الإرهابي قبل أن يصل إلى الحدود  الإيرانيّة، تجدر الإشارة إلى النقاط التالية:

أوّلاً: إن أحد أبرز أسباب فشل التنظيم الإرهابي في استهداف أراضي الجمهورية الإسلاميّة الإيرانيّة تعود للاقتدار الأمني الذي كرّسته طهران منذ سنوات. فقد برزت قناعة لدى العديد من الخبراء الأمنيين حول تفّوق أجهرة الأمن الإيرانية على نظيراتها من الأجهزة الأمنيّة العالميّة رغم معارضة خبراء آخرين لهذه الرؤية الأمنيّة.

ثانياً: لم تقف طهران مكتوفة الأيدي من التمدّد الداعشي في العراق فقط وضعت الخط الأحمر على بعد 40 كلم من حدودها، وبالفعل عندما دخل التنظيم الإرهابي داخل الأراضي العراقيّة الكردية، تحرّكت طهران سريعاً مقدّمة الدعم للعراق، حتى أن اللواء قاسم سليماني قد حضر شخصياً إلى جبهات المواجهة الكردية مع تنظيم داعش الإرهابي في العام 2014.

اللواء سليماني مع مقاتلين أكراد في العراق (أرشيف)
اللواء سليماني مع مقاتلين أكراد في العراق (أرشيف)

ثالثاً: إن أحد أبرز أسباب الاقتدار الأمني لمختلف أجهزة الأمن الإيراني تعود للخبرات التي كرّستها هذه الأجهزة منذ بداية الثورة عام 1979. على الصعيد الداخلي، تمتلك الأجهزة الأمنية الإيرانية باعاً طويلاً في مواجهة زمرة المنافقين التي قتلت أكثر من 16000 مواطن إيراني، كما أن مواجهتها لحركة طالبان داخل العمق الأفغاني رفع من منسوب الاقتدار الأمني لطهران.

رابعاً: قد يقول قائل أن العديد من نفاط القوّة المذكورة أعلاه تمتلكها بعض الدول الكبرى التي تعرّضت لنيران داعش، إلا أنّه عند التدقيق في المشهد الإيراني الداخلي، فإضافةً إلى التعاون الشعبي مع الأجهزة الأمنيّة (هناك بعض محاولات داعش قد فشلت في العام الماضي بسبب اتصال هاتفي من أحد  المواطنين الإيرانيين للأجهزة الأمنيّة المختصّة)، تعدُّ اللُّحمة الوطنيّة في إيران أحد أسباب الاقتدار في المواجهة و أن مسألة الوطن تعد أحد أبرز الخطوط الحمراء للشعب الإيراني. 

خامساً: يعي الإيرانيون جيّداً أهميّة "نعمة" الأمن الذين يتمتّعون به، وبالتالي فشل التنظيم الإرهابي في تجنيد الإيرانيين. عندما تتحدّث مع أي مواطن إيراني يؤكد أن القدرة  الأمنية هدفها دفاعي، حتى لا تأتي "زمرة منافقين" جديدة.

يبدو واضحاً أن الفشل الداعشي يعود إلى الاقتدار الأمني الإيراني، وليس عدم استهدافها من قبل داعش، كما يحاول أن يروّج له العديد من أعداء إيران، بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

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